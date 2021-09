Dokumentista on luettavissa viesti länsimaille. Lapset kannattaisi hakea pois, ellei heistä haluta jihadisteja.

Mahar oli kymmenvuotias, kun Isis pakotti hänet lapsisotilaaksi. Nyt Mahar on 17 ja onnekas, sillä hän on päässyt kotiin perheensä luo. Hän on kääntynyt kaappaajiaan vastaan, vaikka aluksi Isisin aivopesu istui tiukassa.

Maharin kauhean tarinan loppu on yksi harvoja valopilkkuja Anne Poiret’n tuoreessa dokumentissa Irakin kadotetut lapset (Ranska 2021).

Vuosina 2014–2017 Isis hallitsi Britannian kokoista aluetta Irakissa ja Syyriassa. Nyt siellä on kymmeniä tuhansia lapsia, joiden isät ovat karkuteillä, vankilassa tai kuolleet.

Laajasti raunioituneessa Mosulissa tavataan lapsia, joita ei ole virallisesti olemassa. Heille ei myönnetä henkilöpapereita eikä siis sairaanhoitoa, ruoka-apua tai koulutusta. Muut lapset heittelevät kivillä ja naapurit vihaavat lapsia ja äitejä Isisin julmuuksien takia.

Poiret keskittää kameransa lähikuviin haastateltavien lasten kasvojen osista. Sillä lienee tarkoitus suojella heitä tunnistamiselta, mutta samalla katsojat viedään intiimisti todella lähelle aihetta.

Tall Kaifin vankilassa alaikäisiä on sullottu 200 samaan huoneeseen vastoin sekä kansainvälisiä että Irakin omia lakeja.

Syyrian puolella käydään muun muassa al-Holin pakolaisleirillä, jolla on yhä myös suomalaisia lapsia. Siellä moni lapsi ja nuori kannattaa edelleen fanaattisesti Isisiä.

Vaikka dokumentissa on kysymys irakilaisista lapsista, siitä voi löytää viestin Suomelle ja muille länsimaille. Lapset kannattaisi hakea pois, ellei heistä haluta jihadisteja. Kotona Maharkin järkiintyi. Leireillä kytee viha.

Ulkolinja: Irakin kadotetut lapset, TV2 klo 22.00 ja Areena.