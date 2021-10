Brittitoimittajan vastikään suomennettu kirja Raivoajat panee miettimään omaa ja muiden somekäyttäytymistä. Viikon suosituksissa myös viime vuonna ilmestynyt komediallinen vakoojatrilleri ja kahdeksantoista vuotta sitten ilmestynyt romaani, joka on ajankohtainen på svenska.

Arvatkaa olenko lukenut tämän kirjan ihan jokaisen sivun ennen kuin riensin suosittelemaan sitä? En tietenkään! Jos nyt en heti pane suositusta matkaan, niin sehän voi vaikka hapantua vanhentuessaan! Tulee joku uudempi suositus ja vie tältä näkyvyyden!

Tällainen nykyaikainen etukeno sopii erityisen hyvin brittiläisen toimittajan ja räppärin Ashley ”Dotty” Charlesin vastasuomennettuun kirjaan Raivoajat. Mitä tapahtuu keskustelulle kun kaikki vain huutavat (Outraged – Why Everyone is Shouting and No One is Talking, 2020).

Charles käy selkeässä ja virkistävässä kirjassaan pohtimaan sitä, mistä someraivoaminen kertoo, mistä se johtuu ja ennen kaikkea – mihin se johtaa.

Onko raivoisan mielipiteen esittäminen epäkohdasta kuin epäkohdasta muuta kuin hyvesignalointia, sosiaalista pääomaa, jolla haemme itsellemme arvostusta? Kun ennen raivo varattiin isoille yhteiskunnallisille epäoikeudenmukaisuuksille, niin emmekö sairastu raivouupumukseen, kun ryhdymme räyhäämään jokaikisestä väärältä tuntuvasta asiasta?

Eikö meidän kannattaisi, vähän niin kuin uhmaikäisten vanhempia usein neuvotaan, valita taistelumme? Miettiä somekuoroon liittymisen sijaan tarkemmin, mitkä asiat todella ovat aikamme ja energiamme arvoisia. Ettei kävisi niin, että ”heristelemme nyrkkiä ongelmille sen sijaan, että yrittäisimme tyrmätä ne”.

Ashley ”Dotty” Charles: Raivoajat. Mitä tapahtuu keskustelulle kun kaikki vain huutavat. Suom. Ville Hyvönen. Johnny Kniga.

Svenja Jung esittää Nicole Zangenia, Jonas Nayn näyttelemän Martin Rauchin Max-pojan nopeaälyistä ja rohkeaa opettajaa.

Rakastettavat tuttumme DDR:stä

Deutschland 89 sattui silmiin vasta nyt suoratoistopalvelusta, Ylellä sarja esitettiin jo aiemmin. Onneksi sattui, sillä tämä Deutschland 83 - ja Deutschland 86 -sarjoja jatkava 89 on päähän soimaan jäävää alkutunnaria myöten edelleen kivaa katsottavaa. Dramatiikkaa riittää heti alussa, kun päivämäärä on 9. 11. 1989. Muuri murtuu.

Eniten ilahduttavat roolihahmot, joiden viehätys on vain lisääntynyt nyt, kun he ovat kovasti jo vanhoja tuttuja. Agentin roolistaan irti pyristelevää Martin Rauchia näyttelevän Jonas Nayn surusilmät puhuttelevat edelleen, mutta kaikkein mainioimmaksi ja koomisimmaksi kasvaa hänen isänsä Walter Schweppenstette (Sylvester Groth). Vai saako sille nauraa, että tarvitaan monta salkkua, että Schweppenstette saa keploteltua kaiken tarvitsemansa arkaluontoisen materiaalin ulos Stasin toimistosta? Tai sille, että asiakirjojen silppuaminen on hidasta, koska toimivia silppureita on kovin vähän?

Deutschland 89, C More.

Brittiläinen nuori salapoliisi ruotsiksi Helsingissä

Brittiläisen Mark Haddonin romaanin Yöllisen koiran merkillinen tapaus (The Curious Incident of the Dog in the Night-Time) suosittelu on sillä lailla ikävämpi homma, että 15-vuotiaasta, olettavasti autismin kirjolle sijoittuvasta Christopherista kertova teos on julkaistu 2003. Ikävämpi siksi, että kirjan käsiinsä saaminen ei ole ihan yksinkertaista. Kirjastossa teosta on vain muutama eikä kirjakaupoista tietenkään ole apua. Onneksi on divarit!

Äidyin etsimään Haddonin hauskaksi ja koskettavaksi osoittautunutta romaania koska se – hankalasta saatavuudestaan huolimatta – on enemmän kuin ajankohtainen. Simon Stephensin romaanista kirjoittama näyttämöversio, aikoinaan maailmanlaajuinen tapaus romaanin tapaan, saa ensi-iltansa lauantaina 2. lokakuuta Lilla Teaternissa Paavo Westerbergin ohjaamana. Westerberg ohjaa ensi kerran ruotsiksi, eikä lopputuloksesta vielä ole tietoa. Mutta teatteriin kannattaa tietenkin aina mennä!

Mahdolliset puutteet omassa ruotsin kielen taidossa eivät nekään ole este: esitys tekstitetään suomeksi mobiilisovelluksen kautta.

Mark Haddon: Yöllisen koiran merkillinen tapaus. Suom. Terhi Leskinen. Otava.