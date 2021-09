David Bowien hyllylle jäänyt albumi julkaistaan laulajan 75-vuotispäivän kunniaksi

Vuonna 2001 nauhoitettu Toy-albumi vuodettiin verkkoon 2011.

Brittiläisen David Bowien aiemmin ilman virallista julkaisua jäänyt Toy-albumi julkaistaan 7. tammikuuta 2022, päivää ennen kuin musiikkilegenda olisi täyttänyt 75 vuotta.

Toy nauhoitettiin vuonna 2001 ja vuodettiin verkkoon 2011. Tammikuussa se tullaan julkaisemaan kolmen cd:n pakettina, kertoo muun muassa BBC.

Ennen sitä Toy tullaan julkaisemaan marraskuussa osana laajempaa David Bowie 5: Brilliant Adventure -pakettia, joka luo katsausta Bowien musiikin eri vaiheisiin. LP-paketti tulee lisäksi sisältämään vinyyliversiot albumeista Black Tie White Noise, The Buddha Of Suburbia, 1. Outside, Earthling ja Hours… sekä LP:n verran muun muassa albumien ulkopuolisia singlejä ja b-puolia. Lisäksi paketti sisältää esimerkiksi kovakantisen kirjan.

Toy-albumi sisältää uudelleen nauhoitettuja ja uudistettuja versioita Bowien varhaisimmista kappaleista. Se oli tarkoitus julkaista eräänlaisena jatkona vuonna 1999 ilmestyneelle Hours...-levylle, mutta jäi hyllylle Bowien ja tämän silloisen levy-yhtiön Virginin erimielisyyksien vuoksi.

Toyn hyllytyksen jälkeen Bowie keskittyi Heathen-albumiinsa, joka julkaistiin 2002. Vuosikymmen myöhemmin verkkoon ilmestyi epävirallinen versio levystä, antaen faneille esimakua siitä, mitä Bowie oli tehnyt.

Nyt julkaistava virallinen Toy-albumi sisältää muun muassa sellaisia 1960-luvun kappaleita kuin I Dig Everything, The London Boys ja You've Got A Habit Of Leaving. Viimeksi mainittu julkaistiin keskiviikkona Bowien Youtube-kanavalla radioversiona.

David Bowie kuului vuosikymmenten ajan musiikkimaailman kärkinimiin. Hän kuoli 10. tammikuuta 2016, vain pari päivää 69-vuotissyntymäpäivänsä jälkeen.

Bowien ura laulajana alkoi 1960-luvulla ja maailmanmaineeseen hän nousi läpimurtolevyllään The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, joka julkaistiin vuonna 1972.

Suomessa Bowie esiintyi viimeisen kerran Provinssirock-festivaalilla vuonna 2004. Kaikkiaan hän esiintyi Suomessa viidesti.