Maailmankuulu sopraano Karan Armstrong on kuollut – ”Hän teki muistakin ympärillään entistä parempia”, sanoo kollega Raimo Sirkiä

Armstrong oli tuttu näky Suomen kansallisoopperassa ja hän vieraili myös Tampereella ja Savonlinnassa.

Maailmankuulu yhdysvaltalainen sopraano Karan Armstrong kuoli 28. syyskuuta 79-vuotiaana sairaalahoidossa Marbellassa Espanjassa. Hän oli syntynyt 14. joulukuuta 1941.

Armstrong aloitti uransa jo 1960-luvulla New York City Operan päärooleissa ja suuremman Metropolitan Operan sivurooleissa. Euroopassa hän debytoi 1974 ja nousi nopeasti tähdeksi esimerkiksi Richard Straussin Salomen nimiroolissa. Hän sai alusta asti poikkeuksellista ylistystä älykkäänä ja sävykkäänä näyttelijänä.

Katso videonäyte Karan Armstrongin heittäytymisestä Esa-Pekka Salosen johtamassa näytteessä Arnold Schönbergin Erwartung-teoksesta.

Armstrong vieraili kaikissa maailman johtavissa oopperataloissa menestyksekkäästi, mutta kotipesäksi vakiintui Berliinin Deutsche Oper, jonka johtajan Götz Friedrichin kanssa hän meni naimisiin. Friedrich piti tarkkaan huolen, että puoliso sai pääroolin toisensa jälkeen hänen ohjauksissaan.

Usein siihen oli myös ylivertaiset taiteelliset perusteet. Armstrongin roolivalikoima oli erittäin laaja Puccinista Wagneriin ja nykyoopperoiden kantaesityksiin.

Vuosikymmenten vieriessä berliiniläiset kriitikot saattoivat kuitenkin toivoa suurempaa vaihtelua päärooleihin. ”Teillekin tulee sitten Karan Armstrong Brünnhildeksi”, saksalaiskollega huokaisi, kun kerroin hänelle Götz Friedrichin ohjaavan Wagnerin Nibelungin sormus -tetralogian eli Ringin 1990-luvun lopulla Kansallisoopperaan.

Armstrong sai Suomessakin suuret kehut Deutsche Operin vierailun yhteydessä Wagnerin Tannhäuserin Venuksena vuonna 1994 ja Wagnerin Ringin toisen osan eli Valkyyrian Sieglindenä.

”Karan Armstrongin kokemus ja kypsyys tekevät hänestä vahvan, aikuisen naishahmon, joka on voimakas myös kärsimyksissään. Hänen sopraanossaan on loistokasta metallia, mutta tärkein ominaisuus on joustava ja iskevä ilmaisuvoima”, HS:n kriitikko Hannu-Ilari Lampila kirjoitti vuonna 1997.

Raimo Sirkiä lauloi usein tenorirooleja Armstrongin parina esimerkiksi Deutsche Operissa ja Suomen kansallisoopperassa sekä Tampereen Parsifal-tuotannossa.

”Hän oli erittäin miellyttävä kollega ja suuri taiteilija, joka oli lavalla aina mahdottoman uskottava. Hän heittäytyi rooliinsa niin sataprosenttisesti, että siinä oli helppo peesata mukana. Götz Friedrich käytti häntä mielellään varmasti myös sen vuoksi, että hän teki muistakin ympärillään entistä parempia.”

Karan Armstrong (vas.) ja Susan Marie Pierson vuorottelivat Brünnhilden roolissa Suomen kansallisoopperassa 1999.

Wagnerin Ringin viimeisen osan Jumalten tuhon Brünnhilden huippuraskas rooli ei kuitenkaan Armstrongin äänelle täysin sopinut, ja tämä huomattiin myös Suomen kansallisoopperassa.

Armstrong teki ”psykologisesti hienon muotokuvan antaessaan maanrajassa kulkevan Brünnhilden nousta vähitellen hurjaksi kostajaksi”, mutta oopperan lopussa ”ääni oli jo väsynyt ja ylimmät sävelet tulivat summittaisen ja väkivaltaisen riuhtoilun kautta”, Veijo Murtomäki kirjoitti HS-arviossaan vuonna 1999.

Älykäs laulaja siirtyi 2000-luvulla päärooleista karakterirooleihin. Hänellä oli pieni rooli myös Kimmo Hakolan La Fenice -oopperan kantaesityksessä Savonlinnan oopperajuhlilla vuonna 2012, ja tähti sulautui ensembleen kollegiaalisesti.

”Karan Armstrongista näki heti, että hän ei ollut ensimmäistä kertaa tekemässä valtavirrasta poikkeavaa nykyoopperaa. Hän oli erittäin miellyttävä, sivistynyt nainen, joka heittäytyi täysillä mukaan”, ohjaaja Vilppu Kiljunen muistaa.

Viimeisen näytöksensä Deutsche Operissa Armstrong lauloi vuonna 2016 ja jatkoi uraansa pedagogina ja mestarikursseilla.

Lue lisää: Tannhäuser valloittaa uhmallaan Deutsche Operin vierailussa Kansallisoopperassa

Valkyyria-sisarusten bakkanaali – Kansallisoopperan ensi-iltaa juhlittiin myrskyisästi