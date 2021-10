Kielitieteilijällä on tärkeä rooli kielen piilotettujen merkitysten paljastajana, emeritusprofessori Jan-Ola Östman toteaa. Hänessä on aina ollut ripaus maailmanparantajaa.

”Korjaa sitten kaikki mun kielivirheet”, sanoo Jan-Ola Östman ja nauraa päälle kotonaan Uppsalassa.

Kovaa puhetta kielitieteen emeritusprofessorilta heti videohaastattelun aluksi. Vaikka ruotsi on Östmanin äidinkieli ja kotona puhutaan puolison ja tyttären kesken ruotsia, suomi taittuu kyllä mallikkaasti.

”Mutta suomen kieli on ollut mulle aina vähän ongelma.”

Östman kertoo, kuinka hänen lapsuudessaan Sulvan kylässä Pohjanmaalla kukaan ei puhunut suomea.

”Olin vasta 19-vuotias, kun ensimmäisen kerran jouduin kunnolla käyttämään suomea.”

Piirtämisessä lahjakas pienviljelijäperheen poika oli saapunut Helsinkiin Ateneumin pääsykokeisiin. Tuli nälkä, ja piti päästä syömään.

”Menin kahvilaan ja hermoilin jonossa, että mitä sanoisin kassalla. Kun sitten tuli mun vuoro, sanoin vain ’sama’.”

Huvittava tilanne kätkee sisäänsä jotain keskeistä kielen merkityksestä. Sen, miten ihminen kytkeytyy kielen kautta osaksi yhteisöä tai voi jopa jäädä sen ulkopuolelle. Se on yksi Östmania kiehtoneista kysymyksistä.

”Minusta kielen funktio on yhtä tärkeä kuin kielen rakenne. Muistan, kuinka 70-luvulla vielä sanottiin, ettei se ole kielitiedettä vaan politiikkaa, että älä mene sinne. Mutta minua se kiinnosti vain enemmän.”

Östman kertoo toisenkin tapauksen nuoruudestaan. Aloittaessaan 10-vuotiaana Vaasassa Vasa svenska lyceumissa hän tuli ensi kertaa tietoiseksi omasta tavastaan käyttää kieltä. Hän vastasi oppitunnilla opettajan kysymykseen Sulvan murteella.

”Kaikki nauroivat, ja siitä puhui koko koulu. Olin aika pitkään hiljaa sen jälkeen.”

Kokemuksista huolimatta päätyminen kielitieteilijäksi on Östmanin mukaan sattumaa. Kun Ateneumin ovet eivät avautuneet, hän ajatteli ryhtyvänsä maanviljelijäksi vanhempiensa tavoin.

Väliin tulivat popmusiikki, Turku ja Amsterdam.

”Olin tosi kiinnostunut popmusiikista, ja sen kautta opin englantia. Sitten jostain sain päähäni, että mun täytyy päästä Amsterdamiin ja nukkua yö Amsterdamin kaduilla.”

Liftausmatkan aluksi Östman päätyi Turkuun, jossa sattui olemaan Åbo Akademin englannin pääsykoe. Hän kävi kokeessa ja jatkoi matkaansa Eurooppaan.

”Takaisin tullessa kotona odotti kirje, että olin päässyt sisään.”

Kieli vei Östmania ympäri maapalloa, muun muassa Berkeleyn ja Readingin yliopistoihin. Tutkiessaan Pohjois-Amerikassa paikallisen alkuperäisväestön kieliä hänelle muistuivat mieleen omat kokemukset murteen puhujana.

”Huomasin, että kyse oli samasta asiasta kuin siellä omassa pienessä kotikylässäni. Mietin, että mitä mä täällä teen. Halusin tulla pohjoismaisten kielten murretutkijaksi.”

Akateemisella urallaan Östman hoiti Helsingin yliopistossa peräti kolmea professuuria: englantilaisen filologian, yleisen kielitieteen ja pohjoismaisten kielten. Viimeiset viitisen vuotta hän on asunut perheineen Uppsalassa.

”Puoliso sai täältä työtarjouksen. Itse olin juuri jäänyt eläkkeelle, joten ajattelin, että voisihan sitä hyvin muuttaa.”

Jan-Ola Östman muutti viisi vuotta sitten Uppsalaan. Perheeseen kuuluu myös mäyräkoira Mimmi.

Eläköitymisestään huolimatta Östman ohjaa edelleen graduja ja väitöskirjoja eri yliopistoissa. Lisäksi omat projektit pitävät sopivan kiireisenä.

”Viime aikoina olen tehnyt paljon töitä maahanmuuttajien kanssa täällä Ruotsissa Värmlannissa ja Pohjanmaalla. Värmlannissa olen haastatellut suomalaisia, jotka muuttivat sinne 50-luvulla.”

Östman kertoo kiinnostavista tuloksista Värmlannin suomalaisten keskuudessa. Sikäläiset suomalaiset elävät tiiviissä yhteisössään, ajelevat satoja kilometrejä tangoiltamiin, eivätkä välttämättä puhu ruotsia, mutta ovat silti integroituneet yhteiskuntaan ja kokevat olevansa osa sitä.

”Ei voida sanoa, että kieli on kaiken a ja o. Tietysti on hyvä osata kieltä, mutta ei se ole automaattisesti lippu siihen, että on osa ryhmää.”

Kielen ja sen käyttäjien tutkimisessa riittää siis sarkaa.

”Viime vuosina olen tutkinut myös sitä, miten kriiseistä puhutaan ja miten vastuuta ilmaistaan. Miten vastuuta käytetään aseena, miten vastuu ilmaistaan rivien välissä.”

Kielitieteilijällä on piilotettujen merkitysten paljastajana tärkeä rooli, Östman miettii. Hänessä on aina ollut ripaus maailmanparantajaa.

”Ajattelen, että kielitieteilijänä tehtäväni on myös antaa virikkeitä muille.”

Tuoreimpana Östmania on kiinnostanut erityisesti se, miten ihmiset eri puolilla maailmaa käsittävät kielen.

”Haluamme erään kollegan kanssa selvittää, mitä ihmiset tietävät kielestä ja mitä kielitieteilijöiden mielestä ihmisten pitäisi siitä tietää. Meillä on mukana yli 600 kielitieteilijää ympäri maailmaa.”

Ensi vuonna olisi tarkoitus lähteä luennoimaan aiheesta Yhdysvaltoihin.

”Tykkään tehdä vähän erilaisia, joskus hullujakin juttuja. En halua tutkia samaa kuin muut. Jos se sitten meneekin jostain syystä pieleen, ainakaan kenenkään muun ei tarvitse sitä tehdä.”