Inkerin­suomalaisten vainoista kertova näyttely peruttiin viime hetkellä Pietarissa: ”Venäjällä ei saa vieläkään puhua siitä, mitä inkerin­suomalaisille on tehty”

Lea ja Santeri Pakkasen sekä Meeri Koutaniemen näyttelyn historiallisia faktoja yritettiin silotella ennen äkillistä perumispäätöstä.

Tänään perjantaina Pietarin valtiollisessa valokuvataiteen museossa Rosphotossa piti avautua Lea ja Santeri Pakkasen sekä Meeri Koutaniemen näyttely Inkeriläiset – unohdetut suomalaiset.

Viime hetkellä näyttely kuitenkin peruttiin, näyttelyn alkuperäisten järjestäjien mukaan ilmeisesti poliittisista syistä.

Näyttely kertoo Stalinin Neuvostoliitossa inkerinsuomalaisiin kohdistuneesta etnisestä puhdistuksesta: karkotuksista, teloituksista ja vankileireistä. Santeri ja Lea Pakkanen ovat isä ja tytär, inkerinsuomalaisia paluumuuttajia, joiden käsikirjoittamasta materiaalista sekä Meeri Koutaniemen valokuvista ja videoista näyttely koostuu.

Näyttelyn materiaali on kerätty Pakkasten ja Koutaniemen vuosina 2017–2019 tekemistä kenttämatkoista muun muassa Inkerinmaalla, Jakutiassa ja Keski-Siperiassa, joissa Pakkasten perheenjäseniä on asunut, ollut karkotettuina ja vangittuna.

Lue lisää Inkeriläiset – unohdetut suomalaiset -näyttelystä: Mummoni, Siperiaan karkoitettu ja Unohdettu kansa

Näyttely oli keväällä 2020 esillä Suomen Kansallismuseossa. Suomen Pietarin-pääkonsulaatti, Suomen Pietarin-instituutti, Kansallismuseo ja näyttelyn tekijät kävivät yhdessä neuvotteluja näyttelyn saamiseksi Venäjälle. Sopivaksi näyttelykohteeksi valikoitui Pietarin valtiollinen valokuvamuseo Rosphoto. Museolle esiteltiin kaikki näyttelyn materiaalit, tekstit ja kuvat vuosi sitten syksyllä. Lea Pakkasen mukaan museo oli tuolloin näyttelystä innoissaan.

Yksi Neuvostoliiton vankileirijärjestelmän suurimmista leireistä oli Norillag, jossa oli vuosina 1935–56 yhteensä puoli miljoonaa vankia, joista 250 000 on arvioitu menehtyneen. Naisvankien parakit häämöttävät lumen keskellä.

Alkoi järjestelmällinen yhteistyö ja suunnittelu vuoden päässä siintävää näyttelyä varten. Järjestelyt olivat aivan loppusuoralla ja pystytystä oltiin aloittamassa, kun yhtäkkiä, vajaa kuukausi ennen näyttelyn ensi-iltaa kaikki muuttui, Lea Pakkanen kuvailee.

Museolta tuli ensin viesti, jossa kerrottiin, että näyttelyjen tekstejä tulisi vielä hioa. ”Se viesti oli muotoiltu niin, että näyttelyn kärkeä pitäisi pehmentää”, Pakkanen kuvailee puhelimitse.

Museo lähetti myös näyttelyn järjestäjille venäjäksi kirjoitetun viisisivuisen tekstin, joka oli nimetty lehdistötiedotteeksi. Siinä oli enimmäkseen uudelleenkirjoitettua materiaalia näyttelyn teksteistä.

”Se oli tavallaan vaihtoehtoinen historiankertomus inkerinsuomalaisten kohtalosta. Näyttelyn painopistettä oli siinä muutettu. Oli poistettu Stalin ja Neuvostoliiton kansanmurhat, perestroika, paluumuutto, karkotuksista puhuttiin ’uudelleen asuttamisena’. Gulagia tai maaorjuutta ei mainita”, Pakkanen luettelee.

Helsingin Sanomat on nähnyt kyseisen materiaalin. Se sisältää edellä mainittujen muutosten lisäksi esimerkiksi poikkeavia numeroita vainojen uhreista.

Pakkaset ja Koutaniemi ilmoittivat Rosphotolle etteivät he voi hyväksyä muutoksia, sillä se muuttaisi näyttelyn perimmäistä ideaa.

”Olemme kirjoittaneet inkerinsuomalaista historiaa yhteistyössä historioitsijoiden ja Kansallismuseon kanssa. Se historia olisi muuttunut matkalla Pietariin. Emme voineet tähän suostua”, Pakkanen kertoo.

Kun näyttelyn suomalaiset järjestäjät yrittivät vielä avata keskustelua muutettavista kohdista museon kanssa, vastauksia ei enää tullut. Sen sijaan vain muutaman päivän sisällä tuli viesti, että Rosphoto-museo vetäytyy kokonaan näyttelystä.

”Viesti tuli aika kierrellen. Mutta aika selkeästi saimme sen käsityksen, että näyttelyn esittäminen sellaisenaan Venäjän nykyilmapiirissä ei ole mahdollista.”

Valokuvat ja muu näyttelymateriaali olivat jo saapuneet Pietariin.

”Se kaikki tapahtui niin nopeasti, että logistiikka ei pysynyt politiikan perässä”, Pakkanen sanoo.

Kun järjestäjät yrittivät vielä selvittää tarkempaa syytä sille, miksi tekstien ongelmallisuudesta kerrottiin vasta viime hetkellä, virallinen selitys oli, että museon väki ei ollutkaan tietoinen näyttelyn sisällöstä.

”Vastaus oli, että he perehtyivät näyttelyn materiaaliin vasta tuolloin, kun perumispäätös tehtiin. En tiedä, onko mahdollista, että tuon tason lafka tarttuu materiaaliin vasta, kun näyttelyä ollaan rakentamassa”, Pakkanen sanoo.

Meeri Koutaniemi kuvailee, että näyttelyn toivottiin olevan ”kulttuurillisempi”.

”Valitettavasti Stalin ei satu olemaan kulttuurihahmo, vaan poliittinen toimija, joka on vastuussa miljoonien ihmisten kuolemasta”, Koutaniemi sanoo.

Peruutuspäätös tehtiin Venäjän duuman syyskuisten vaalien alla. Työryhmän ensimmäinen reaktio oli järkytys.

”Myös konsulaatin ja Pietarin-instituutin edustajat olivat hämmentyneitä”, Pakkanen kertoo ja jatkaa:

”Vaikka vaalien alla ilmapiiri Venäjällä on ollut sellainen, ettei se sinänsä tullut täytenä yllätyksenä, silti lähes vuoden ajan valmistellun kulttuuriyhteistyöprojektin poispyyhkiminen on aika pysäyttävää ja ennen kaikkea irvokasta, kun näyttely kertoo inkerinsuomalaisten vainosta ja vaientamisesta. Tarkoitus oli, että puhutaan näistä asioista, kohdataan menneisyys ja mennään yhdessä eteenpäin. Nyt ei todellakaan menty, vaan mentiin takaisin suoraan pimeimpään ytimeen, sensuuriin ja vaimentamiseen.”

Neuvostoliitossa inkerinsuomalaisia vainottiin erityisesti 1920–1950-luvuilla. Vainoamistoimet tyhjensivät lähes 140 000 inkerinsuomalaisen kotikylät. Suomen kielen ja luterilaisen uskonnon kieltäminen hävittivät inkeriläisten kulttuurin.

Lea Pakkasen isoäiti oli yksi Siperian Jakutiaan karkotetuista inkeriläisistä. Museon reaktio sai Pakkasen pohtimaan uudelleen näyttelyn nimeä Inkeriläiset – unohdetut suomalaiset.

”Unohtaminen on aktiivinen teko, se on poispyyhkimistä ja vaientamista. Stalinin jälkeisten vuosikymmenien unohduksiin painaminen on Venäjällä jälleen käynnissä.”

Henkilökohtaisella tasolla sensuuri koskettaa Pakkasta konkreettisesti.

”Venäjällä ei saa vieläkään puhua siitä, mitä inkerinsuomalaisille on tehty. Se ei ole historiaa vaan täyttä nykypäivää. Näyttelyssä käydään läpi sitä, mitä isovanhempani ja vanhempani ovat käyneet läpi. Nyt tämä vaientaminen ulottuu heistä minuun vuoteen 2021. Tällä hetkellä yhteisöni muistoja ja kokemuksia pidetään Venäjällä niin vaarallisina, ettei niistä voi puhua. Siitä tulee turvaton ja kylmä olo”, Pakkanen sanoo.

Kyseessä on palkitulle ja ihmisoikeusaiheisista valokuvista tunnetulle Meeri Koutaniemelle ensimmäinen kerta, kun hänen näyttelynsä on estetty sisällön takia.

”Historiallisia totuuksia muutetaan mielivaltaisesti. Herää kysymys, voiko autoritaaristen hallintojen historian uudelleenkirjoitus ikinä loppua?” Koutaniemi pohtii.

”Sensuuri on kuin pato, joka epätoivoisesti yrittää pitää totuutta sisällään, mutta loppujen lopuksi se tulee väistämättä pursuamaan yli. Sensuuri ja taide eivät tule ikinä kulkemaan käsikädessä. Taiteen täytyy olla vapaata ja valtaapitävien kourien ulottumattomissa”, hän jatkaa.

Meeri Koutaniemi tunnetaan ihmisoikeuksia ja vähemmistöjä käsittelevistä kuvareportaaseista ja henkilökuvista. ”Mitä taiteelle jää, kun siltä poistetaan keinot puhua?” Koutaniemi kysyy.

Koutaniemestä on sääli, että Venäjällä ei kyetä reflektoimaan omaa historiaa.

”Taiteessa tulisi pystyä käsittelemään sitä, mihin politiikassa jäädään jumiin politisoitumisen takia. Venäjällä taide näyttää olevan politiikan alakynnessä ja olemassa julkisella sektorilla vain, jos se palvelee vallassa olevaa poliittista agendaa.”

Koutaniemen mielestä absurdeinta tilanteessa on, että kukaan ei ole kunnolla kertonut heille, kuka on kieltänyt näyttelyn ja miksi.

”Asiat jätetään ilmaan leijumaan sanattomina tabuina.”

Koutaniemi sanoo, että häntä koskettaa tapahtuneessa myös se, että työryhmän inkerinsuomalaisilta jäseniltä kielletään samalla mahdollisuus kertoa omasta yhteisöstä ja omalle yhteisölle, inkerinsuomalaisille Venäjällä.

”Kuinka nöyryyttävää ja traumaa toistavaa sensuuri on tilanteessa, jossa sensuroitava tieto käsittelee oman yhteisön lähihistoriaa”, Koutaniemi sanoo.

Lea Pakkanen ja Koutaniemi sanovat, että Pietarin konsulaatti ja instituutti ovat tukeneet heitä koko prosessin ajan.

Suomen Pietarin-pääkonsulaatin lehdistövirkamies Anna Kotaviita vahvistaa, että he olivat mukana auttamassa näyttelyn käytännönjärjestelyissä. Peruuntumisen syitä ulkoministeriön alainen organisaatio ei kommentoi.

”Näyttelyyn peruuntumiseen johtuvat asiat ovat näyttelyn toimijoiden välisiä, emmekä voi niitä sen vuoksi avata enempää, mutta yritimme parhaamme tilanteen ratkaisemiseksi”, Kotaviita sanoo.

Suomen Pietarin-instituutti on itsenäinen voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tavoitteena on toimia yhteistyöalustana suomalaisten ja venäläisten tiede- ja kulttuurialan asiantuntijoiden välillä.

Instituutin johtaja Sani Kontula-Webb kuvailee, että he ovat pettyneitä ja surullisia siitä, ettei näyttely toteutunut ponnisteluista huolimatta.

”Kyseinen näyttely oli tärkeä hanke Suomen Pietarin-instituutille, jonka eteen kaikki osapuolet olivat tehneet paljon töitä. Tiedämme myös, että paikallinen inkeriläisyhteisö oli kovasti odottanut näyttelyn avautumista”, hän kirjoittaa sähköpostitse ja jatkaa:

”Uskon, että Rosphotolla oli vilpitön halu saada näyttely esille. Valtiollisena kulttuuriorganisaationa heidän on kuitenkin toimittava ja tehtävä päätöksiä omien säädöstensä mukaisesti.”

Aleksanteri-instituutin vastuullinen tutkija Elina Kahla toimi Suomen Pietarin-instituutin johtajana vuosina 2012–2016. Häntä uutinen näyttelyn perumisesta ei yllätä.

”Seurasin vierestä vuosia, kuinka inkeriläisjärjestöihin kohdistettiin sanktioita. Kokoontumiset kiellettiin ja näyttelyitä peruttiin Suomi-talossamme. Varsinkin omia tunnuksia liputtavien inkeriläisjärjestöjen toimintaa pidettiin aktivismina ja separatismina”, Kahla kertoo puhelimitse.

Aleksanteri-instituutin vastaava tutkija Elina Kahla seurasi läheltä inkeriläisjärjestöjen painostamistoimia Venäjällä.

Kahlan mukaan Pietarissa on eläväinen inkeriläisyhteisö. Heitä pidetään siellä suomalaisina. Paljon on myös ihmisiä, joilla ei ole historiallista yhteyttä inkerinsuomalaisiin, mutta jotka ovat kiinnostuneita inkeriläisten ja ylipäätään suomensukuisten kansojen kulttuurista ja kielestä.

”Nyky-Pietarissa inkeriläisten historialliseen kohtaloon suhtaudutaan hirveällä paniikilla”, Kahla sanoo ja lisää, että paikallisten inkeriläisjärjestön jäsenet elävät jatkuvasti sillä rajalla, puuttuvatko viranomaiset heidän toimintaansa.

Kahla huomauttaa, että jännitteitä ja tietämättömyyttä liittyen inkeriläisiin ja heidän historiaansa on kuitenkin rajan molemmin puolin.

”Suomi ei voi tässä suhteessa esittää historiallista viattomuutta. Historian ymmärtämisen puutteita on molemmilla puolilla. Kyseessä on iso asia, mutta jos vainoihin ei ole henkilökohtaista sidettä oman suvun kautta, ei ehkä ymmärretä, että he joutuvat edelleen olemaan varuillaan.”

Kahlasta on sääli, että näyttely peruttiin. ”Rosphoto on Pietarin tärkein, arvostetuin ja parhaimmalla paikalla oleva valokuvataiteen museo, jossa on pidetty paljon korkeatasoisia kansainvälisiä näyttelyitä”, hän kuvailee.

”Kävin katsomassa kyseisen inkeriläisnäyttelyn Kansallismuseossa. Olin avajaisissa ja liikutuin, kun väkeä oli Siperiasta asti. Tunnelma oli harras ja kiitollinen siitä, että huomionosoitus järjestettiin. Nyky-Venäjällä kuitenkin mikä tahansa vääränlainen kansallisen muistin esiintuominen on vaarallista”, Kahla kertoo.

HS yritti tavoitella Rosphoto-museon edustajilta kommenttia, mutta ei saanut vastausta.