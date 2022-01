Yhdysvaltalaisen B. B. Alstonin romaani edustaa nuorten fantasiassa hyvin suosittua Harry Potter -mallia, jossa nuori päähenkilö tempaistaan ikävästä arkitodellisuudesta maagiseen oppilaitokseen.

Fantasia

B. B. Alston: Amari ja Yön veljet (Amari and the Night Brothers). Suom. Ilkka Rekiaro. Otava. 363 s.

Amari on 12-vuotias musta tyttö, joka elää äitinsä kanssa huonomaineisessa kaupunginosassa. Hän on päässyt stipendin ansiosta hyvään kouluun, mutta siellä häntä syrjitään mustana ja köyhänä. Amarin perheessä on myös surua: Amarin isoveli, Quinton on kadonnut.

Isoveljen katoaminen liittyy tämän salaiseen työpaikkaan. Eräänä päivänä Amarille selviää kertarysäyksellä veljen salaisuus. Veli on järjestänyt ennen katoamistaan Amarille paikan Yliluonnollisten asiain viraston kesäleirillä, jossa nuorista leivotaan uusia agentteja viraston palvelukseen.

Quinton on kuulunut Yliluonnollisten selvitysten osastoon, jonka tehtävänä on jahdata maagisen maailman konnia. Quinton on kadonnut metsästäessään pahamaineisten Yön veljet -taikureiden seuraajia. Amarille kesäleiri on uusi mahdollisuus – hänet ollaan nimittäin juuri heittämässä ulos koulustaan.

Viraston kesäleiri osoittautuu valitettavasti täysin samanlaiseksi syrjinnän pesäksi kuin Amarin tavallinen koulu. Yliluonnollisia kykyjä omaavien vanhojen sukujen nuoret eivät hyväksy Amaria joukkoonsa. Tilanne pahenee, kun selviää, että Amari on itsekin taikuri, kuten pelottavat Yön veljet.

Amari saa kuitenkin kaksi ystävää tai liittolaista. Elsien, fiksun ihmislohikäärmeen ja Dylanin. Dylanin isosisko Maria on kadonnut samalla kuin Quinton, sillä he olivat pari. Dylan ja Amari liittoutuvat löytääkseen kadonneet isosisaruksensa. Samalla heidän on selvittävä viraston koulutuksesta päästäkseen junioriagenteiksi.

Yhdysvaltalaisen B. B. Alstonin romaani edustaa nuorten fantasiassa 10–15 vuotta sitten hyvin suosittua Harry Potter -mallia, jossa nuori päähenkilö tempaistaan ikävästä arkitodellisuudesta maagiseen oppilaitokseen. Alston on käyttänyt tätä asetelmaa välineenä romaanissaan – vähän samalla tavalla kuin avaruusmatkat olivat scifissä joskus tarinan pääjuttu, myöhemmin vain taustaa varsinaiselle aiheelle.

”Antakaa minun jäädä tänne. Minä todistan, että olen aivan samanlainen kuin kaikki muutkin kokelaat”, Amari anoo, kun hän on paljastunut taikuriksi. Ja juuri samanlaisuuden todistaminen on ollut Amarille arkimaailmassakin vaikeaa, ellei mahdotonta.

Amarin pitää ponnistella paikkansa eteen, kun taas toiset nuoret ovat saaneet paikkansa, koska ovat syntyneet oikeisiin sukuihin. Tämä on tietysti fantasian versio Yhdysvaltain rotuihin kietoutuneesta yhteiskunnallista eriarvoisuudesta. Valkoiset amerikkalaiset saavat syntyessään etumatkan muihin nähden.

Mutta toisaalta Amari uskoo olevansa haasteeseen valmis, sillä se on tuttua. ”Olen harjoitellut koko ikäni”, hän sanoo.

Sekä Amari että Harry Potter omaavat poikkeuksellisia kykyjä ja ovat ei-maagisessa maailmassa syrjittyjä. Mutta heidän asemansa maagisissa yhteisöissään on erilainen. Harry on hyväksytty sankari – vaikka hänellä on yhteisössä vahvoja vihollisia. Amaria taas ei hyväksytä, mutta onneksi hän saa ystäviä. Viholliset sen sijaan hyväksyisivät hänet joukkoonsa. Amarilta vaaditaan raskasta uskollisuutta: hänen pitäisi valita puoli, jossa häntä ei oikein hyväksytä. Lopussa lukijalle kerrotaan mikä on syrjittyjen toivo: keskinäinen apu ja solidaarisuus.

Harry Potter -tyyppinen maailma on toimiva keino Alstonin sanoman välittämiseen, mutta samalla se hiukan heikentää teosta. Alstonin luoma Yliluonnollisten asiain virasto ja maaginen maailma ovat ihan hauskoja ja kiehtoviakin, mutta väistämättä syntyvä vertailu Pottereihin ei aina ole niille eduksi.

Amari ja Yön veljet on kuitenkin arvokasta ja ajatuksia herättävää fantasiaa.