Netflix-dokumentti on sivistynyt ja hauska katsaus Hollywood-kliseisiin

Attack of the Hollywood Clichés! -dokumentissa analysoidaan kiitettävän kriittisesti myös naishahmoihin ja mustiin hahmoihin liittyviä kliseitä.

Edesmenneen Hollywood-mogulin Samuel Goldwynin kerrotaan aikoinaan kyllästyneen elokuvien vanhoihin kliseisiin ja lähettäneen käsikirjoittajille viestin: ”Tarvitsemme uusia kliseitä.”

Juttu ei mitä todennäköisimmin ole totta mutta silti se on kiinnostava. Kliseet ovat tärkeä osa Hollywood-kerrontaa, ja niistä kertoo Netflixin onnistunut, noin tunnin mittainen dokumentti Attack of the Hollywood Clichés! (2021).

Kliseet voivat olla tapahtumia, kuten nyrkkitappelu junan katolla, tai tulevien rakastavaisten satunnainen tapaaminen romanttisen elokuvan alussa. Ne voivat olla osa elokuvan sisäistä logiikkaa, kuten se että tulevaisuudestaan puhuva tai viimeistä työtehtäväänsä suorittava mieshahmo usein kuolee.

Kiitettävän kriittisesti dokumentissa analysoidaan naishahmoihin ja mustiin hahmoihin liittyviä kliseitä. Mustien tehtävänä on usein ravita valkoisen päähenkilön sielua.

Kyllähän kliseet tekevät elokuvista usein ymmärrettävämpiä ja voivat luoda kotoisaa tunnelmaa – mutta ovathan ne usein myös todella ärsyttäviä, kuten dokumentissakin todetaan.

Dokumentissa kerrotaan, tosin turhan lyhyesti, myös joidenkin kliseiden syntyhistoriasta. Kliseet ovat toden totta joskus olleet uusia. Monet ovat onneksi menneet pois muodista.

Attack of the Hollywood Clichés! jakaa runsaasti elokuvasivistystä. Samalla se on kliseitä esitellessään tyyliltään huvittunut, välillä vähän liiankin huvittunut.

Saapa nähdä, mitä kaikkia tuoreita ja omaperäisiä kliseitä Hollywood ryhtyy luomaan tällä vuosikymmenellä.

Koska mukana on lukuisia väkivaltakohtauksia, dokumentti on kielletty alle 16-vuotiailta.

Attack of the Hollywood Clichés!, Netflix. (K16)