Kaikki tietävät James Bondin, viihde­teollisuuden suuren brändin.

Mutta miksi Bond on pinnalla juuri nyt, ja miksi juuri näyttelijä Daniel Craigin esittämänä Bondista tuli suositumpi kuin koskaan?

Vastauksia on useita. Ensimmäinen niistä liittyy näyttelijän vartaloon.

Britti Daniel Craig aloitti Bondina vuoden 2006 Casino Royalessa. Viidessätoista vuodessa Craigin Bondeista tuli aikakauden kuva, koska hyvinvoiva ja terve keho on 2020-luvulla suuremmassa arvossa kuin koskaan.

Ennen Craigin aikaa James Bond oli lähinnä tanssahteleva salonkileijona, joka kaatoi pahiksia ja kaunottaria, murjoi vitsejä ja siemaili cocktailia. Mielikuvaa edustaa erityisesti vuosina 1973–1985 Bondia näytellyt Roger Moore, tietenkin smokissa.

Moorea yli 40 vuotta myöhemmin syntynyt Craig (s. 1968) toi valkokankaalle toisenlaisen Bondin, työväenluokkaisemman nyrkkisankarin. Craigin esittämänä agentti 007:sta tuli merijalkaväen ohjeilla treenattu sotilas ja näyttelijän paidattomasta, treenatusta yläkropasta Instagram-aikamme peili.

Ei ole sattumaa, että Craig esiintyy sekä elokuvissa että hienojen viihdejulkaisujen valokuvissa toistuvasti verisuonet hauiksissa pullistellen. Craigin Bond on wellness-Bond.

Sean Connery sai ensimmäisenä antaa kasvonsa James Bondille. Kuva on kaikkien aikojen ensimmäisestä Bondista vuodelta 1962, jossa Conneryn kanssa näytteli Zena Marshall. Suomessa tarina sai nimekseen Salainen agentti 007 ja tohtori No.

Samalla Daniel Craig onnistui tekemään mahdottomasta mahdollista, eli herättämään eloon sankarin, jonka piti kuolla kylmän sodan päättymisen myötä.

Britannian turvallisuuspalvelua edustava Bond on aina ollut poliittinen, vapaan lännen sankari, mutta samalla Bond on ollut myös kasvoton ja epäpoliittinen. Bond-elokuvissa on haettu uhat ajankohtaisista aiheista, energiakriisistä esimerkiksi tai Pohjois-Koreasta.

Kylmästä sodasta Bond tuli ulos vielä voittajana, ja tähän perintöön viitataan uudessa No Time To Diessa: katsojalle vilautetaan sirppi ja vasara sekä Che Guevaran kasvokuva.

Daniel Craigin vuodet Bondina osuvat kuitenkin toiseen aikakauteen, vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeisiin vuosiin. Kun alun perin James Bond syntyi muistuttamaan Britannian entisestä maailmanmahdista, Daniel Craigin kaudella hahmo on muistuttamassa angloamerikkalaisen maailman toisen napamaan eli Yhdysvaltain aseman heikkenemisestä.

Bondin piti palata, koska kylmän sodan asetelmat vaikkakin eri vihollisineen olivat tulleet takaisin.

Vuonna 2006 valmistunut Casino Royale oli Daniel Craigin ensimmäinen elokuva James Bondina. Craig oli 37-vuotias, kun roolitus julkistettiin.

James Bond palasi kuitenkin eri miehenä. Viidessätoista vuodessa Craig kumppaneineen käänsi silmää iskevän James Bondin lihaskimpuksi mutta samalla lähes tulkoon kyynelehtiväksi pikkupojaksi, jonka paikka olisi enemmänkin terapeutin vastaanotolla kuin ampumaradalla.

Temppu ei olisi pinnalliseen työskentelyyn tottuneelta näyttelijältä onnistunut.

Craigin onnistui ammattitaidollaan, karismallaan, sinisillä silmillään ja katupoikamaisella charmillaan demokratisoida Bond.

Tapasin Daniel Craigin vuonna 2008, ja tuosta haastattelusta mieleeni on jäänyt yksi erityinen seikka. Craig kertoi tuolloin haluavansa näytellä Bondia kuin mitä tahansa roolia.

Kuulostaa itsestäänselvyydeltä, ja tavallaan onkin sitä. Craig ei siis halunnut näytellä Bondia vaan ihmistä. Siihen suuntaan Bondit hänen aikanaan menivät, ja sitä näyttelijältä on selvästi myös tilattu.

Sillä eihän näyttelijä tietenkään itse muuta ja mullista kokonaista elokuvabrändiä, vaan mukana on satoja ammattilaisia ohjaajasta tuottajiin, käsikirjoittajiin ja tuotantoassistentteihin. Näyttelijän merkitys ja valta suhteessa rooliinsa kuitenkin kasvaa, mitä pidemmälle sarja etenee ja suosiota riittää.

Craig oli jo hommaan lähtiessään analysoinut roolihahmonsa hyvät ja huonot puolet. Kun hän nyt lähti näyttelemään Bondia viimeisen kerran, hänen luulisi tehneen kaiken minkä voi – Bond-maailman rajoissa.

Tietenkin Daniel Craig jäi myös roolinsa vangiksi. Craig tiesi sen itsekin vuonna 2008.

Tuolloin Craig kertoi kokeilleensa valeasuja, hattuja, ulkona kulkiessaan. Idea ei toiminut. Päähine oli tehnyt Bond-näyttelijästä kadulla vielä tunnistettavamman.

Craig ei tule pääsemään Bond-imagostaan näyttelijänä koskaan, vaikka miten rimpuilisi. Rooli kahden vuoden takaisessa Veitset esiin – kaikki ovat epäiltyjä -jännärissä ei luvannut hyvää, sillä yritys näytellä aksentilla ei loppuun asti toiminut.

Näyttelijän yksityisyyden menettämisen tuskaa lieventää se, että hän on tienannut roolistaan kymmeniä, ellei jopa satoja miljoonia euroja.

Seuraavaa Bond-näyttelijää odottaa sama karmea kohtalo. Onko seuraava näyttelijä nainen, mustaihoinen tai mahdollisesti julkihomo, jollaista rooliin vastikään toivoi Q:ta näyttelevä Ben Whishaw? Sen kuulemme todennäköisesti ensi vuonna.

Tuottajaperhe Broccolien silmälasein katsottuna Bondien pitää muuttua ajassa, mutta pysyä silti samana. Kun olet kerran löytänyt itsellesi yleisön, pidä siitä kiinni. Se on tylsä mutta tärkeä viihdeteollisuuden viisaus. Se tarkoittaa sitä, että uudessa Bondissa muutamilla käänteillä ja repliikeillä voidaan ottaa feminismi ja rasisminvastaisuus osaksi Bond-maailmaa.

Tuoreessa Bond-elokuvassa Daniel Craig saa rinnalleen kilpailevan naisagentin. Terävää kollegaa näyttelee Lashana Lynch.

Todennäköisesti Ben Whishaw’n toive täyttyy joskus, mutta tuottajien vinkkelistä Bondin rinnalle kannattaisi mieluummin rakentaa ja nostaa uusia sankareita, joilla on omat näyttelijänsä ja omat faninsa. Kehityksen juna on jo liikkeellä: vetureina kärjessä viilettävät jo Black Pantherin, Black Widow’n tai Shang-Chi and the Legend of the Ten Ringsin kaltaiset suurtuotannot.

Suomalaisittain Daniel Craigin aikakauden Bondit jäävät historiaan pettymyksenä.

No Time to Diessa vilahtaa Nokian puhelin, mutta lohtu on laiha siihen nähden, että Bondia ei taaskaan kuvattu Suomessa. Aiemmin Bondeja oli kuvattu Islannissa, ja tätä uusinta Norjassa, suolaisten kynnysrahojen avittamana.

Voi tietenkin kysyä, pitäisikö Bondia edes kuvata Suomessa? Mitä iloa siitä meille olisi? Valtiovalta ja elokuva-ala ovat sitä toivoneet.

Kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok) haaveena oli viisi vuotta sitten, että seuraavan Bondin kuvaukset pitäisi saada Suomeen. Ei saatu. Suomalaisen av-alan lobbauksen hedelmänä ministerin haaveen tueksi luotiin kuitenkin kymmenen miljoonan euron tuotantokannustinjärjestelmä. Tuotantokannustimilla eli tukien ja veronkevennysten yhdistelmällä valtiot yrittävät saada elokuvatuotantoja omalle maaperälleen. Systeemin hedelmistä ovat Suomessa tähän asti nauttineet lähinnä kotimaiset tuotantoyhtiöt.

Norjalaiset maksoivat No Time to Dien kuvauksista 47 miljoonaa sikäläistä kruunua, mikä nykykurssilla vastaa vajaata viittä miljoonaa euroa. Summa oli suurin tuotantokannustin öljymaa-Norjassa koskaan eikä vastaavaa ole Suomessa tarjolla. Miljoonilla Norja saa Bondissa näkyvyyttä, sikäläinen yleisradioyhtiö NRK myös logonsa esille.

Elokuvateollisuudessa vain harva tekijä voi olla tuotesijoittelun yläpuolella, eikä sitä ole myöskään Daniel Craig.

Hänen Bondinsa voi jäädä historiaan uudenlaisen mieskuvansa myötä, mutta samalla on aavistuksen tragikoomista pohtia Daniel Craigin esittämän fiktiivisen hahmon tunteikkuutta ja herkkyyttä elokuvassa, jossa isoissa rooleissa ovat sellaiset kansainväliset brändit kuin kellomerkki Omega, autonvalmistaja Land Rover tai Norjan matkailu.

Liikutummeko me Bondien yleisönä sittenkin enemmän omasta vanhenemisestamme kuin Daniel Craigin eläköitymisestä?

Hämmentävintä Daniel Craigin viimeisessä Bond-seikkailussa on elokuvassa esitelty vaara. Avauskohtauksessa lapsi on hengenvaarassa tavalla, joka ei kuulu Bond-genreen. Kohtaus on liian realistinen verrattuna siihen, mitä Bondin on ajateltu olevan. Miksi siis lasta uhataan?

Kuten elokuvissa usein, myös Bondeissa hyvin moni asia on symboliikkaa. Voiko tuleviin sukupolviin kohdistuvan uhan tulkita viittaukseksi ilmastokriisiin? Miksi ei.

Craigin Bond ei etenkään tässä viimeisessä elokuvassa ole niinkään kruunun ja kuningattaren asialla lainkaan vaan pelastamassa jotakin arvokkaampaa ja isompaa – jopa Greta Thunbergin edustama ajatusmaailma ja ilmastoahdistus tuli mieleen.

Bondin tapa reagoida ongelmaan on kuitenkin omansa. Mieleen tulee Kimi Räikkönen. Kun Bond saa No Time to Diessa korvanappiinsa ohjeita tiimiltään, murahtelevat vastaukset ovat kuin suomalaisen formulakuskin one-linerien sanakirjasta.

Jos tyyli on Kimiltä, niin keinot taas ovat suoraan kylmän sodan oppikirjasta, tuttua Bondia.

Voisipa ilmastokriisinkin ratkaista järeiden aseiden täsmäiskulla.