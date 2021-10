Scarlett Johansson haastoi Disneyn heinäkuussa oikeuteen Black Widow -elokuvan esittämisestä Disneyn suora­toisto­palvelussa.

Näyttelijä Scarlett Johansson ja Disney ovat sopineet kiistansa. Sopimuksen yksityiskohtia ei ole julkistettu. Asiasta kertoo muun muassa The Hollywood Reporter.

”Olen iloinen, että saimme erimielisyytemme selvitettyä”, Johansson sanoi. ”Olen äärimmäisen ylpeä vuosien varrella yhdessä tekemästämme työstä ja olen nauttinut valtavasti luovasta yhteistyöstä tiimin kanssa. Odotan innolla tulevina vuosina jatkuvaa yhteistyötämme.”

Disney Studiosin puhemies Alan Bergman tiedotti olevansa ”erittäin tyytyväinen” tehtyyn sopimukseen, ja Disneyn arvostavan Johanssonin työtä Marvel-elokuvauniversumissa. Myös Disney odottaa tulevaa yhteistyötä innolla useiden tulossa olevien projektien osalta, mukaan lukien Disneyn Tower of Terror -elokuva.

Kesäkuussa Disney kertoi, että tekeillä on Disney’s Hollywood Studios -huvipuiston suosittuun Tower of Terror -kummitusjunaan pohjaava elokuva, jossa Johansson on sekä tuottajan että pääosanäyttelijän roolissa.

Johansson haastoi Disneyn heinäkuussa oikeuteen Black Widow -elokuvan esittämisestä Disneyn suora­toisto­palvelussa.

Johansson syytti Disneytä sopimus­rikkomuksesta. Haasteen mukaan Disney ei olisi saanut laittaa Black Widow -elokuvaa Disney+-suoratoistopalveluun samaan aikaan, kun se sai ensi-iltansa elokuvateattereissa.

Johanssonin mukaan sopimuksessa Disneyn tytäryhtiö Marvel Entertainmentin kanssa sovittiin, että elokuva tulisi aluksi ainoastaan teatteri­levitykseen, ja että Johanssonin tulot perustuvat pitkälti elokuva­teattereiden lipputuloihin.

Disney puolestaan valitti, ettei Johansson ottanut huomioon koronapandemian keskellä kärsivää elokuvayleisöä. Pandemiaan vetoamista on pidetty tökerönä ja Disneyn tapaa hoitaa juttu on arvosteltu tylyksi ja halventavaksi. Marvel Studiosin johtaja ja Marvel Entertainmentin luova johtaja Kevin Feige ilmaisi toistuvasti olevansa vihainen ja häpeissään tavasta, jolla Johanssonia tapauksessa kohdeltiin.

Scarlett Johansson näyttelee elokuvassa pääosaa. Marvel-elokuvamaailman Avengers-supersankariryhmään kuuluva Black Widow -hahmo sai tänä kesänä ensimmäisen oman elokuvansa.

Black Widow tuotti ensi-iltaviikon­loppunaan yli 80 miljoonan dollarin lipputulot Yhdysvalloissa ja 78 miljoonan dollarin lippu­tulot ulkomailla. Disney+-palvelussa elokuva tuotti ensi-ilta­viikon­loppunaan noin 30 miljoonaa dollaria.

Tähän mennessä elokuva on tuottanut maailmanlaajuisesti noin 379 miljoonaa dollaria (noin 327 miljoonaa euroa).

The Wall Street Journalin nimetön lähde arvioi, että elokuvan julkaiseminen Disney+-palvelussa vähensi Johanssonin palkkiosummaa 50 miljoonalla dollarilla.

Johanssonin haasteella ja nyt tehdyllä sopimuksella arvellaan olevan mittavia vaikutuksia kaikille suurille Hollywood-studioille. Johansson sai alalta paljon tukea: muun muassa näyttelijät Jamie Lee Curtis ja Elizabeth Olsen sekä tuottaja Jason Blum puhuivat hänen puolestaan.

THR:n mukaan näyttelijät kiistelevät palkkioistaan studioiden kanssa jatkuvasti, mutta jutut nousevat harvoin julkisuuteen, ja oikeuteen haastaminen on hyvin harvinaista. Johanssonin haasteen jälkimainingeissa useiden muiden nimekkäiden näyttelijöiden kerrotaan harkitsevan vastaavien haasteiden tekemistä.