Jakke Holvaksen ironisten ja kriittisten monologien kärkenä on digitalisaation vaikutus ihmisiin

Tohtori Holvaksen lähiöfilosofia -podcastin äänimaisemana on Vantaa.

Jakke Holvas kävelee ja pohtii, kuten moni filosofi on tehnyt. Mutta Holvaksella on kädessään myös mikrofoni – ja toisessa kädessään Max-koiran hihna. Paikkana on Vantaa.

Tohtori Holvaksen lähiöfilosofia sisältää nimensä mukaisesti sekä lähiötä että filosofiaa. Vantaa on läsnä vähän päälle liimatun tuntuisten muisteluiden lisäksi aitona äänimaisemana, jota Max kunnioittaa haukkumattomuudellaan.

Spontaanin tuntuinen kehittely ei taida olla ihan tajunnanvirtaa. Sen verran paljon mukana on sitaatteja nykyisiltä ja menneiltä ajattelijoilta.

Filosofoinnin kärkenä on digitalisaation vaikutus meihin. Avausjaksossa Holvas toteaa, ettei hänen ”Vantaan koulukuntansa” arvostele tekniikan kehitystä, mutta melkein samaan hengenvetoon hän väittää ihmisen olevan terminaalivaiheessa.

Ironista vai kriittistä? Molempia, ilman muuta.

Jälleen kerran toimiva juttu on pilattu kammottavalla katalogimusiikkivälikkeellä. Eikö tauoksi olisi voinut käyttää vaikka äänimaisemaa – tai antaa Maxille suunvuoron?

Tohtori Holvaksen lähiöfilosofia, Yle Areena.