Levittäjän mukaan uusin Bond-elokuva on kerännyt kävijöitä elokuvateattereihin lähes Aku Louhimiehen Tuntemattoman sotilaan tahtiin.

Daniel Craig esiintyi No Time To Die -elokuvan ensi-illassa Lontoossa.

TORSTAINA ensi-iltansa saanut James Bond -elokuva No Time to Die on jatkanut odotetun hurjaa menoaan elokuvateattereissa.

Elokuvaa Suomessa levittävän SF Studiosin levitystoimen johtaja Timo Räisäsen mukaan viikonlopun kokonaistulos on arviolta runsaat 150 000 katsojaa.

Paras päivä viikonloppuna on ollut lauantai, jolloin elokuvan näki lähes 45 000 katsojaa. Sunnuntaina katsojia on arviolta noin 10 000 vähemmän. Myös perjantaina mentiin yli 30 000 katsojan.

”Emme osaa vielä sanoa, mitä mahdollisia ennätyksiä tulos rikkoo, koska sunnuntai vielä todellakin arvio, mutta kokonaistulos on joka tapauksessa timanttinen ja paras mahdollinen eliksiiri elokuvateatteriliiketoimintaan”, Räisänen sanoo.

Kaikki Bondit ovat olleet Suomessa erittäin katsottuja, ja uusimmat niistä ovat pyörineet 700 000 katsojan luvuissa.

Räisäsen mukaan SF Studiosin elokuvista yli 100 000 katsojaa ensi-iltaviikonloppunaan keräsi edellisen kerran Aku Louhimiehen ohjaama Tuntematon sotilas. Uusin Bond on nyt kyennyt lähes samaan vauhtiin. Kokonaisuudessaan Tuntematon sotilas keräsi yli miljoona katsojaa.