Paheksutun musiikkivideon ohjaaja kertoo mediassa muistavansa tilanteen.

Yhdysvaltalainen huippumalli Emily Ratajkowski syyttää laulaja Robin Thickea kourimisesta.

Ahdistelu tapahtui Ratajkowskin mukaan aikoinaan kritiikkiä herättäneen Blurred Lines -kappaleen musiikkivideon kuvauksissa vuonna 2013.

Ratajkowski, 30, kirjoittaa asiasta tulevassa teoksessaan My Body. Asiasta kirjoittavat muun muassa BBC ja The Guardian.

Hittikappaleesta ja videosta, jossa esiintyy puolialastomia malleja sekä yhdysvaltalaiskanadalainen Thicke, Pharrel Williams ja räppäri TI, nousi aikanaan kohu.

Kappaleen on katsottu kertovan seksistä ilman suostumusta ja glorifioivan raiskauskulttuuria, minkä takia se kiellettiin joissain yökerhoissa sekä yliopistokampuksilla. Thicke laulaa kappaleella muun muassa ”I hate these blurred lines, I know you want it”.

Ratajkowski kirjoittaa, että Thicke saapui heidän yhteisen kohtauksensa kuvauksiin humalassa.

”Yhtäkkiä ilman mitään varoitusta tunsin kylmät ja vieraat kädet, jotka tarttuivat paljaisiin rintoihini takaapäin. Vaistomaisesti vetäydyin poispäin ja katsoin takaisin Robin Thickea”, hän kirjoittaa.

Ratajkowski kirjoittaa, että hän tunsi itsensä nöyryytetyksi. ”Tunsin itseni alastomaksi ensimmäistä kertaa sinä päivänä.”

Videon ohjaaja Diane Martel kertoo Sunday Times -lehdelle, että hän muistaa nähneensä väitetyn tilanteen ja huutaneensa Thickelle. Myös Martelin mukaan Thicke oli humalassa.

Laulaja pyysi ohjaajan mukaan Ratajkowskilta anteeksi. Thicke ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa.

Blurred Lines -kappale nousi maailmanlaajuiseksi hitiksi. Esimerkiksi Britanniassa siitä tuli vuonna 2014 kaikkien aikojen ladatuin kappale.

Vuonna 2015 Blurred Lines joutui toisenlaisen kohun keskelle, kun oikeus katsoi hittibiisin plagioivan Marvin Gayen kappaletta. Artistit joutuivat maksamaan Gayen perikunnalle 7,4 miljoonaa dollaria (noin 6,4 miljoonaa euroa).