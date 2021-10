Miespolvelta toiselle kulkeva puhumattomuuden ketju on katkaistavissa, Niklas Ahnberg näyttää romaanissaan

Kökarin saari nousee keskeiseen osaan Ahnbergin esikoisteoksessa.

Romaani

Niklas Ahnberg: Isät jäävät merelle. WSOY. 316 s.

Aiheenahan tätä on paljon käsitelty, niin taiteessa, mediassa kuin terapiatuoleissa: miesten vaikeutta puhua ja taipumusta paeta sitä vaikeutta, yleisimmin alkoholiin ja liialliseen työn tekoon – tai sitten vaikka merille.

Kipeänä tämän taidon puute näyttäytyy parisuhteen ohella vanhemmuudessa. Sukupolvi toisensa perään erityisesti pojat kysyvät itseltään: miksi isä puhuu mieluummin ja sujuvammin vieraalle ihmiselle kuin minulle, omalle lapselleen? Jos siis puhuu ylipäätään kenellekään, juuri mistään.

Kaikilla maailman miehillähän tätä ongelmaa ei ole, mutta romaanissa Isät jäävät merelle ongelma koskettaa kaikkia miehiä. Niklas Ahnberg (s. 1983) rakentaa teoksensa tämän heikkouden ympärille.

Puhumattomuus ja selvittämättömät asiat näkyvät hänen romaanissaan väkivaltana, kireytenä, patoutuneena hankauksena ihmisten välillä.

Päähenkilönä on Benjamin, jonka ex-vaimo ja poika jäävät mantereelle kaupunkiin, kun hän lähtee kuolleen isänsä purjeveneellä kohti Ahvenanmaahan kuuluvaa Kökarin saarta.

Toisin kuin isänsä ja isänisänsä, Benjamin ei ole ollut kiinnostunut veneilystä tai merestä. Silti isän toive on toteutettava, tuhkauurna vietävä saarelle ja ripoteltava mereen.

Tässä on toinen romaanin kysymys: miksi isien on joskus niin vaikea hyväksyä poikiaan itsestään erillisinä ihmisinä, joilla on omat toiveet, tarpeet ja vahvuudet? Onko nimenomaan isien synti kaataa omat odotuksensa poikien päälle? Ja tekevätkö äidit tyttärilleen tätä samaa?

Kökarin saarella asuu Erika, joka erottuaan väkivaltaisesta miehestään on palannut kotitaloonsa kahden lapsensa kanssa.

Erikan luona asuu vanhempi mies Noa, ja pian myös Benjamin, koska Erika tahtoo niin. Oma uusi kihlattu hänellä on mantereella, Turussa.

Tähän kuvioon Ahnberg lataa paljon, mutta Erikan rakentama asumisjärjestely ei kuitenkaan kunnolla selity. Kenties kyse on väkivaltaisen avioliiton synnyttämistä traumoista, joiden vuoksi nainen haluaa näiden miesten asuvan talossaan, turvanaan?

Samalla näiden kolmen ihmisen välillä on jonkinlaisia sanattomia avunantosopimuksia. He kaikki tarvitsevat erilaista tukea ja sitä toisilleen myös antavat.

Pinnan alla hiertää lähes koko ajan joku – aivan kuin ihmiset ja asiat eivät olisi missään vaiheessa oikeilla paikoillaan.

Erikasta Ahnberg tekee kontrolloivan, määräilevän, ailahtelevan ja epätasapainoisen naisen, jota on lukijana vähän vaikea saada eläväksi ja uskottavaksi. Tarinan miehet piirtyvät selkeämmin omine persoonallisuuksineen ja temperamentteineen.

Miehen ja naisen välinen suhde on romaanissa kauttaaltaan kulmikas, vaikka rakkautta joskus onkin ollut. Sen mahdollisuus on olemassa, mutta hintansa sillä näyttää olevan.

Ahnberg tuntee romaaninsa maiseman: parin sadan asukkaan Kökarin saariyhteisön ja sen ihmisten välisen dynamiikan, eri sukupolvien keskimääräistä tiiviimmän yhteyden ja vaikkapa kyläjuhlat suurine juominkeineen ja sekoiluineen.

Ydinteemansa – puhumattomuuden – kirjailija vie pisimmälle Benjaminin pojan kohdalla: Benjamin hakee poikansa luokseen saarelle kesäksi tavoitteenaan saada poika puhumaan. Isak ei puhu kirjaimellisesti sanaakaan.

Hahmojensa välityksellä Ahnberg kuitenkin näyttää kauniisti myös tämän: miehet osaavat parhaimmillaan auttaa ja tukea toisiaan. Ehkä paremmin kuin kukaan nainen.

Romaanin edetessä henkilöiden väliset menneisyyden siteet selviävät ja selittävät osaltaan mutkikasta nykyhetkeä – mutta vain osittain. Aina joku jää hiertämään, toisten ihmisten motiivit eivät aina avaudu.

Kenties kirjailija haluaa tällä sanoa: elämässä harva asia on ihan selvää ja hiertymien kanssa on vain selvittävä.

