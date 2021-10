Henkilöhahmojen luojana Remes on aina ollut yhtä onneton – ja on myös nyt.

Romaani

Ilkka Remes: Lohikäärmeen isku. WSOY. 428 s.

Ilkka Remes jatkaa maailmantilanteen ajankohtaisiin ilmiöihin ja jännitteisiin pohjautuvia trillereitään uudella romaanilla, joka kulkee sujuvasti mutta aika persoonattomasti Remekselle tyypillisin elokuvamaisin kohtauksin.

Supon virkailija Markus Aura saa potkut työstään, koska hän on alkanut tonkia pääministerin erityisavustajan hämäriä puuhia.

Aura hankkiutuu töihin yksityiseen englantilaiseen turvallisuuspalveluun. Siellä hänet vedetään heti mukaan Suomesta alkaneeseen tapaukseen: erään venäläisen liikemiehen 8-vuotias tytär on siepattu Kittilässä.

Sieppauksesta saa alkunsa yhä kiihtyvä suurvaltapoliittinen kriisi, kun tytön isä kiristetään suorittamaan Venäjällä ennenkuulumaton teko. Samaan aikaan suomalainen virustutkija Jyri Norvanto pakenee Kiinasta mukanaan salaisuus, jonka Kiinan kommunistinen puolue ei halua paljastuvan.

Sopassa ovat mukana Auran lisäksi Venäjä, Kiina, Yhdysvallat sekä pari tehtävistään irtautumaan pyrkivää kiinalaista salaisen tiedusteluyksikön agenttia. Ja vielä muuan henkilökohtaista kostoa havitteleva venäläinen oligarkki.

Toiminnan kuvaus ja juonen vaivaton kuljetus Remekseltä sujuvat, mutta henkilöhahmojen luojana hän on aina yhtä onneton.

Nyt hän yrittää luoda henkilöilleen hieman entistä enemmän taustaa ja sitä kautta lihaa luiden ympärille, mutta lopulta he ovat kuitenkin vain juonelle alisteisia ohuita pelinappuloita, joista ei jaksa kiinnostua. Juonen juoksutus on Remekselle aina tärkeintä, mikä sekin on jännityskirjailijalle toki olennaista.

Remes on viimeisimmissä romaaneissaan ollut myös yhä enemmän kirjailija, jolla on henkilökohtaisia mielipiteitä heijasteleva poliittinen agenda. Useassa kirjassa hän on heristellyt voimallisesti sormea lukijoille ja Suomen valtiojohdolle siitä, ettei Venäjään pidä suhtautua sinisilmäisesti.

Se kun on kirjailijan mielestä todellinen uhka, jolla pelottelu rankoin keinon voisi avata kansakunnan silmät.

Edellisessä trillerissään Kotkanpesä (2020) Remes kuvitteli maailman, jossa natsit olivat voittaneet toisen maailmansodan ja hallitsivat nyt Eurooppaa yrittäen pukea ideologiansa vihreän ympäristötietoisuuden kaapuun. Tämä sisälsi peitetyn vihjauksen siitä, että vihreän aatteen takana voisi hyvinkin piillä vaarallisia ajatuksia.

Lohikäärmeen iskussa Remes tekee Sdp:stä rötöspuolueen, joka hallitusvastuussa ollessaan nostaa yhteiskunnan tärkeille paikoille jäseniään, jotta nämä voisivat peitellä puoluetovereidensa hämärähommia. Sinänsä vastenmielinen poliittinen ohjaus nostetaan tässä lähes rikoksen asemaan.

Ja Sdp:tä johtaa nuori pääministeri Elina Salonen, kovasti Sanna Marinin oloinen hahmo, joka vieläpä henkilökohtaisesti on ollut sitä mieltä, että kuolinluvuista piittaamatta koronan olisi pitänyt antaa vapaasti kulkea läpi koko kansan.

Väitetyn koronaviruksen karkaamisen Kiinan Wuhanin laboratoriosta Remes nostaa tässä faktaksi, jota on yritetty valtaisalla mediasumutuksella vääntää pelkäksi poliittiseksi panetteluksi.

Ehkä ei tällaista voi vainoharhaisten salaliittoteorioiden levittämiseksi kutsua, mutta niille alustojen luomiseksi kylläkin. Onhan kyse väittämistä, jotka ovat joko täyttä fiktiota tai sitten sellaisia, joista lopullinen totuus ei ole ainakaan vielä selvillä.