Let It Be julkaistiin 8. toukokuuta 1970 kuukausi yhtyeen hajoamisen jälkeen.

The Beatles: Let It Be (Super Deluxe Edition). Apple Corps. 5cd ja Blu-ray. ★★★★

Tammikuun 1969 studiosessioita on pidetty The Beatles -yhtyeen matkan karikkoisimpana osuutena.

Loppuvuodesta 1968 ilmestyneen musiikillisesti laadukkaan, mutta tyylillisesti kirjavan The Beatles -tuplalevyn (The White Album) jälkeen Paul McCartney oli saanut idean albumista, joka harjoiteltaisiin, sovitettaisiin ja lopuksi tallennettaisiin elävän yleisön edessä ilman päällekkäisäänityksiä. Samalla koko prosessi kuvattaisiin elokuvaksi.

Inspiraation projektiin McCartney oli saanut ranskalaisen Henri-Georges Clouzotin dokumentista The Mystery of Picasso (1956), jossa paikoillaan pysyvä kamera tallensi taiteilijan töiden valmistumista kankaalle alusta loppuun.

Taka-ajatuksena oli viedä bändiä eteenpäin ottamalla muutama askel taaksepäin ja tehdä suoraviivainen levy vastapainoksi kokeellisille Sgt. Peppersille ja White Albumille. Eivätkä yhtyeen rockjuuret edes kaukana olleet: klubiajoista Reeperbahnilla ja Liverpoolissa oli kulunut vain runsaat seitsemän vuotta.

Beatlesin kohdalla idea osoittautui kuitenkin hermoja raastavaksi. Ihanteellisia olosuhteita musiikin luomiselle oli vaikeata saavuttaa laboratorio-oloissa, kun yhtyettä ympäröi jatkuvasti tallentava filmiryhmä.

The Beatles Twickenhamin filmistudiolla 7. tammikuuta 1969.

Twickenhamin kalseassa filmistudiossa työskenneltiin päivävuoroissa kuin virastossa – ei spontaaneja yöjameja tai -nauhoituksia, ei rauhallisia nurkkia biisien teolle ja hiomiselle.

Kymmenen päivää riitti. Sen jälkeen yhtye ja filmiryhmä jättivät Twinckenhamin ja muuttivat romppeensa Apple Recordsin pääkonttorin kellariin Savile Row 3:een. Uusi studio oli huomattavasti aiempaa kodikkaampi.

Myös suunniteltu konsertti saatiin pidettyä saman talon katolla kylmänä torstaipäivänä 30. tammikuuta. Se jäi Beatlesin viimeiseksi esiintymiseksi.

Sekavat sessiot jättivät jälkeensä huonoja viboja. Yhtye hyllytti äänittäjä Glyn Johnsin kaksi eri miksausta Get Back -albumista ja menetti lopulta kiinnostuksensa koko levyyn.

Lopulta Let It Beksi nimetty albumi julkaistiin 8. toukokuuta 1970 kuukausi sen jälkeen, kun yhtye oli hajonnut. Viimeiset nauhoitukset levyä varten tehtiin alkuvuodesta ilman John Lennonia.

Julkaistun levyn oli viimeistellyt yhtyeen pyynnöstä tuottaja Phil Spector, joka kappaleiden lopullisen valinnan lisäksi höysti muutamia raitoja kuoro- ja orkesteritaustoilla. Spectorin tuotanto jäi kaivertamaan erityisesti McCartneyta, joka tuotti levystä riisutun version Let It Be… Naked vuonna 2003.

Michael Lindsey-Hoggin ohjaamaa Let It Be -dokumenttia ei ole uudelleenjulkaistu, mihin on syynsä. Elokuvassa niin usein uutta suuntaa pakottomasti ottanut The Beatles soittaa ilottomasti ja hampaat irvessä. Soittamisen svengi syttyy vain bändin jäsenten nuoruuden aikaisissa rock-klassikoissa.

Kaikki filmimateriaali on sittemmin luovutettu elokuvanohjaaja Peter Jacksonille, jonka kuusituntinen televisiosarja The Beatles: Get Back esitetään Disney+-kanavalla marraskuun lopussa. Mainospuheiden ja YouTubessa nähtyjen maistiaisten mukaan sarja esittelee vähemmän takakireän yhtyeen.

Yhtyeen nauhoitukset ja kuvaukset sujuivat letkeämmin Savile Row 3:n kellariin tehdyssä studiossa. Kuva on otettu 24. tammikuuta 1969.

Lopullinen Spector-tuotettu Let It Be sai ristiriitaisen vastaanoton vaikka se sisälsi monta klassikkoraitaa, kuten The Long And Winding Road, Two Of Us, Let It Be ja Get Back.

Musiikkinäytteet viiden cd:n 50-vuotisjuhlajulkaisulla antavat osviittaa mikä meni projektissa vikaan.

Vaikuttaa siltä, että Spectorin erehdys oli yrittää sisällyttää levylle orjallisesti Get Back / Let it Be -sessioiden kaikkea musiikillista antia, joka vaihtelee rosoisesta rockista hiottuun kamaripoppiin. Suurten sävellysten mahtipontiset sovitukset yhdistettyinä Maggie Maen ja Dig Itin kaltaisiin obskuriteetteihin eivät muodostaneet ehjää kokonaisuutta. Nauhoituksista olisi voinut syntyä yksi pop-albumi ja yksi rock-levy.

Tämä käy erityisen hyvin ilmi 18 vuoden takaisesta Let it Be… Naked -levystä, jonka intiimi äänimaailma ja karsittu kappalevalikoima tekevät siitä ainoan levyn version, joka ansaitsee täydet pisteet.

Let It Be -boksi sisältää uudelleen masteroidun ja miksatun virallisen julkaisun ja jokseenkin turhan neljän kappaleen ep:n lisäksi kolme levyllistä lisämateriaalia tammikuulta 1969. Levyillä kaksi ja kolme kuullaan harjoitusversioita ja jammailuja, joista osa kuultiin myöhemmin Abbey Roadilla ja yhtyeen jäsenten soololevyillä.

Lisäkiekoista ehyin ja ehdottomasti mielenkiintoisin on neloslevy eli äänittäjä Johnsin toinen miksausehdotus Get Back -albumiksi toukokuulta 1969.

Get Back esittelee vapautuneen ja energisen The Beatlesin, joka rokkaa livenä studiossa räkä ja hiki lentäen. Mukana on studiopuhetta, pieleen menneitä alkuja, väärin osuneita nuotteja, rupuisia soundeja – kuulijan eduksi. Hyväntuulisuus tarttuu hiomattomasta timantista, jota ei pidä edes yrittää hioa.

Tältä kuulostaa mahtiyhtye, jolla oli ollut vuosien keikkatauon jälkeen polte päästä esiintymään.

Sen sijaan Let It Be -boksin puute ovat ne kappaleet, joita kuultiin alkuperäisessä Lindsey-Hoggin dokumentissa, mutta joita ei ole mukana tässä paketissa. Boksia ei voi pitää definitiivisenä.

Kappaleita on todennäköisesti säästetty makupaloiksi Jacksonin sarjaan, mutta kappaleiden pudottaminen pois saa tosifanin tuntemaan itsensä höynäytetyksi. Esimerkiksi Savile Row’n kattokonsertti kuullaan (ja nähdään) kokonaisuudessaan vasta Jacksonin dokumentissa.

The Beatlesin konsertti Apple-yhtiön pääkonttorin katolla 30. tammikuuta 1969 jäi yhtyeen viimeiseksi julkiseksi esiintymiseksi.

Let it Be -boksi on neljäs Giles Martinin, Beatles-tuottaja George Martinin pojan, tuottama Beatles-juhlajulkaisu. Tuotannollisesti se jatkaa linjakkaasti Sgt. Peppers -, White Album - ja Abbey Road -boksien laatutyötä.

Tuttuun tapaan jälki on pikemmin perusteellista remasterointia kuin remiksausta. Soundimaailmasta on muokattu aiempaa täyteläisempi, ja alemmat taajuudet on saatettu hienovaraisesti 2020-luvulle.

Julkaisusarja on ollut niin vaikuttava, että sille toivoisi jatkoa yhtyeen alkupään tuotannosta.

