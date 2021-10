Huonointa dokumentarismia on true crime -ilmiö, toimittaja Tero Kartastenpää kirjoittaa.

Ystäväni on sitä mieltä, että kaikki dokumentit ovat hyviä. Kaikki.

Rakas kaverini tietää paljon eri maiden paratiisihotelleista, mutta dokumenteista hän ei ymmärrä mitään.

Lähes kaikki dokumentit ovat huonoja. Vähintään ponnettomia.

On pari asiaa, joista näkee alkuminuuteilta, kannattaako katsomiseen tuhlata aikaa.

Huonous pohjaa usein materiaalin puutteeseen. Kaikissa tilanteissa ei ole kuvattu filmiä tai videota, joista koostaa yhtenäinen teos. Siksi kaikki dokumentit eivät ole sellaisia mestariteoksia kuin kännykkäkameravideon intimöittämä Amy.

Toiseksi pahin kirous on puhuvat päät. Studiossa istuu henkilöitä selostamassa asioita, joita kuva ei kykene välittämään. Taidokkaissa dokumenteissa haastateltavilta käytetään pelkkää ääntä.

Kaikkein suurin ankeutuskeino on dramatisointi. Laitetaan harrastajanäyttelijät esittämään tapahtumia. Englanniksi sitä kutsutaan reenactementiksi, uudelleennäyttelemiseksi.

Arthur Franckin mediadokumentissa Pesänlikaajat päähenkilöitä esittävät asetelmalliset peruukkipäät. Koska kuvanlaatu on rakeistettu 1980-luvun tyyliin, dramatisoidut kohtaukset solahtavat elokuvaan mutta jättävät silti halvan tunnun.

Tuore dokumentti on kuitenkin merkittävä mestariteos verrattuna aikakauden pahaan televisiovitsaukseen, true crimeen. Murhasarjojen ahmimisen hehkuttamisesta on tullut persoonallisuuden jatke, vaikka samat ihmiset ilmoittavat halveksuvansa Alibi-lehteä.

Sarjoja on venytettävä, jotta ne keräisivät mahdollisimman paljon katselukertoja, eikä 15 osan märehtimiseen riitä muutama valokuva. Raakoja rikoksia kuvitetaan surkuhupaisalla uudelleennäyttelemisellä.

Mitä dramatisoidut henkilöt edes ovat! Eivät draamaa, eivät tallenteita, eivät edes siitä välistä. Ehkä ne ovat liikkuvia kuvituksia, kuin aihepiirin haamuja. Tasoltaan kohtaukset lähentelevät karaokevideoita.

Kun kuvitetaan, rehellisempää on käyttää perinteisiä keinoja.

Tässä on onnistunut loistavasti Mike Judge, jonka dokumenttisarjassa Tales from the Tour Bus oikeat henkilöt kertovat hulvattomimpien kantri- ja funktähtien sekoilutarinoita, jotka on kuvitettu värikkäillä animaatioilla. Beavis ja Butt-Headin ja Silicon Valleyn tekijän ronskia sarjaa voi katsella HBO:lta.

Myös puhuvat, röökiä vetävät päät on animoitu. Tehokeinoa voisi käyttää useamminkin, vaikka silloin, kun haastateltavat eivät suostu esiintymään omalla naamallaan.

Kun animoitu Jerry Lee Lewis ampuu konepistoolilla tekohampaita, lähennytään totuutta.