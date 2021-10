Sunnuntaina kuolleen Lars Vilksin Muhammed-piirrokset aiheuttivat murhan yrityksiä ja kuolemaan saakka jatkuneen poliisivartion. Pilapiirtäjä Ville Rannan mukaan Vilks oli enemmän taiteilija kuin pilapiirtäjä.

”Terroristit ovat voittaneet. Eipä pilakuvia profeetta Muhammedista juuri näy Ruotsin tai Tanskan lehdissä eikä juuri Ranskassakaan Charlie Hebdo -lehden ulkopuolella”, arvioi pilapiirtäjä Ville Ranta ruotsalaisen taiteilijan ja pilapiirtäjän Lars Vilksin elämäntyön merkitystä.

Merkityksetön Vilks ei toki ollut, kaikkea muuta. Mutta ympäristö ei ollut yhtä tinkimätön kuin hän itse provoka­tiivi­simpienkin pilakuvien ja taiteen sananvapauden puolustamisessa.

Vilks kuoli auto-onnettomuudessa Etelä-Ruotsissa yhdessä poliisien kanssa, jotka toimivat hänen henkivartijoinaan. Auto törmäsi kuorma-autoon syistä, joita poliisi kutsui maanantain tiedotustilaisuudessa ”epäselviksi”.

Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että Vilksiin olisi kohdistunut esimerkiksi poliittisen murhan yritys, arvioi poliisin tutkinnasta vastaava johtaja Stefan Sintéus tiedotustilaisuudessa.

Lars Vilks syntyi latvialaisen isän ja ruotsalaisen äidin perheeseen Helsingborgissa Ruotsissa 20. heinäkuuta 1946. Hän oli kuollessaan 75-vuotias.

Vilks oli taiteilijana pitkälti itseoppinut, mutta taiteen tutkijana hän väitteli tohtoriksi vuonna 1987 ja ylsi myöhemmin professoriksi Tukholmassa ja Bergenissä.

Hänen taiteensa liittyi esimerkiksi käsitetaiteeseen ja postmodernismiin, ja hänen omaperäiset puuveistoksensa herättivät huomiota jo 1980-luvun vaihteessa.

Koska puurojusta tehdyt tornimaiset veistokset olivat luonnonsuojelualueella, hän sai sakot ja julisti karnevalistisena vastavetona tornien alueen ”Ladonian mikrovaltioksi”.

Vilksin taidekäsityksen mukaan taiteen aiheuttamat reaktiot olivat osa itse teosta. Tämä päti myös Muhammed-pilakuviin ja niiden aiheuttamiin murhan yrityksiin.

Vilksin Muhammed-kuvien taustaa ei aina muisteta.

Kaikki alkoi Linnköpingissä, jossa joku oli kyhännyt liikenneympyrän keskelle koirapatsaan. Se ei miellyttänyt liikenne­virastoa, joka pelkäsi autoilijoiden tarkkaavaisuuden herpaantuvan. Aiheesta saatiin kotoisan ruotsalainen debatti.

Koirapatsaita kyhättiin lisää, ja syntyi Pelastakaa koira -liike. Liikenneympyräkoirat levisivät kaikkialle. Liikennevirasto antoi periksi.

Tässä vaiheessa Lars Vilksiä pyydettiin rakentamaan Trelleborgiin ”maailman suurin liikenneympyräkoira”. Hän toteutti seitsenmetrisen veistoksen koululaisten avustuksella. Myöhemmin teos poltettiin.

Liikenneympyräkoirat olivat nyt iso ruotsalainen puheenaihe. Keski-Ruotsiin Tällerudiin päätettiin tehdä aiheesta taidenäyttely, johon Vilks kutsuttiin tekemään jotain mieluusti provosoivaa.

Hän teki suttuisia piirroksia, jotka esittivät profeetta Muhammedia seisomassa koirana liikenneympyrässä. Se oli tietysti kannanotto ja tuenosoitus Jyllands Postenin pari vuotta aikaisemmin julkaistuihin Muhammed-piirroksiin, jotka aiheuttivat maailman­laajuisen skandaalin.

Syntyi uusi skandaali. Ääri-islamilainen terroristijärjestö julisti sadantuhannen dollarin palkkion Vilksin murhaamisesta, ja suunnitelmia paljastui pian useiden maiden poliisitutkinnoissa. Konkreettisia pahoinpitelyn ja murhan yrityksiä kertyi, mutta Vilks selviytyi aina.

Ville Ranta sai ranskalaisen kunniamerkin Chevalier dans l’Ordre National du Merite vuonna 2017. Kuva on otettu Ranskan Suomen-suurlähetystössä.

”Vilks ei mielestäni ollut pilapiirtäjä vaan taiteilija”, pilapiirtäjä Ville Ranta arvioi.

”Hän oli erittäin suoraviivainen skandinaavisen vanhan änkyrän tapaan. Muhammed-koira oli kaikessa kömpelyydessään varmaan loukkaavampi kuin ranskalaiset tai tanskalaiset piirrokset. Siinä oli vain Muhammed koirana ilman mitään selityksiä.”

Vielä keväällä 2010 useat ruotsalaislehdet julkaisivat Vilksin kuvia solidaarisuuden osoituksena.

Ville Ranta piirsi yhtä solidaarisen kirjeen Lars Vilksille ja tanskalaiselle pilapiirtäjälle Kurt Westergaardille ja toivotti heidät tervetulleeksi Suomeen.

”Se oli sarkastinen. Suomessa voi sen mukaan piirtää turvallisesti ja vapaasti mitä vain, koska vaarallisia piirroksia ei julkaista. Eikä täällä ole terroristien hyökkäyksiä piirtäjiä vastaan”, Ville Ranta muistelee.

Kirje julkaistiin myöhemmin ruotsalaisessa sarjakuva-antologiassa Allt för konsten.

Ville Rannan kirjemuotoinen sarjakuva Lars Vilksille ja Kurt Westergaardille valmistui toukokuussa 2010.

Kesällä 2010 Lars Vilks suhtautui hieman huvittuneesti siihen, että Suomen suojelupoliisi pyysi häntä esiintymään salanimellä (”Lauri Vilkas”), kun hän teki yhden torneistaan Art Ii -biennaalissa.

Vilks kertoi blogissaan avoimesti olevansa paikkakunnalla ja harrasti myös keskustelua murhanhimoisten vastustajiensa kanssa Facebookin ”Tappakaa Lars Vilks” -ryhmässä.

Vilks antoi tuolloin Iissä haastattelun HS:lle ja korosti, että riskit tulee analysoida mutta sen jälkeen elämän pitäisi jatkua normaalisti.

Vilksille kävi toisin. Saman vuoden joulukuussa poliisi päätti, että hänet siirretään ympärivuorokautiseen vartiointiin. Se jatkui kuolemaan asti.

2010-luvun edetessä Vilks jäi taide- ja yliopistopiireissä yhä enemmän yksin.

Vuonna 2012 hänen luentonsa keskeytyi solvauksiin ja kananmunien heittelyyn. Vuonna 2015 hän kertoi uudessa haastattelussa HS:lle, että vierailukutsut yliopistoihin ja taidenäyttelyihin tyrehtyivät samoihin aikoihin.

Vilks sanoi Ruotsin vasemmiston ja taidemaailman pettäneen hänet.

”Jos kritisoit islaminuskoa, se tarkoittaa automaattisesti, että kritisoit muslimeja, jotka vasemmiston ajattelun mukaan tarvitsevat erityissuojelua”, Vilks arvioi.

”Olen ristiriitainen henkilö. Voitaisiin sanoa, että kutsutaan hänet ja kuunnellaan, muttei se mene niin. On päätetty, että olen rasisti, vaikka sanoisin mitä”, hän arvioi.

Asiaa ei tuolloin auttanut, että Vilks oli puhunut islaminvastaisen Sion-järjestön kokouksessa New Yorkissa ja sanonut, että olisi voinut puhua Ku Klux Klanillekin. Hän oli myös puolustanut julkisesti ruotsalaista katutaiteilijaa Dan Parkia, joka oli saanut tuomioita kunnianloukkauksista ja kiihotuksesta kansanryhmää vastaan.

Katso videolta ote HS:n haastattelusta helmikuussa 2015:

Vain pari päivää HS-haastattelupäivän jälkeen kaksi sivullista kuoli ja viisi poliisia loukkaantui terrori-iskussa kulttuuritalo Krudttøndeniin ja myöhemmin illalla juutalaiseen synagogaan kohdistuneissa iskuissa Kööpenhaminassa. Kulttuuritalon iskun kohteeksi arvioitiin siellä vieraillut Vilks.

Huhtikuussa 2015 Vilks vieraili Suomessa perussuomalaisten kutsusta sananvapautta käsittelevässä tilaisuudessa, joka siirrettiin pois eduskunnan tiloista Kaivohuoneelle suojelupoliisin uhka-arvioiden perusteella.

”Eikö eduskunnan pitäisi olla se viimeinen linnake, joka pitää sananvapauden puolta”, Vilks kysyi.

Näin Lars Vilks puhui HS:lle huhtikuussa 2015:

Veera Tyhtilä on teatteri- ja elokuvakäsikirjoittaja sekä sananvapausjärjestö Suomen Penin uusi puheenjohtaja.

”Ihmisten olisi tullut arvostaa enemmän sitä taakkaa, minkä Lars Vilks kantoi sanan­vapauden puolustajana”, sanoo Suomen Pen -sananvapausjärjestön puheenjohtaja Veera Tyhtilä.

”Taiteen tehtävä on synnyttää yhteis­kunnallista keskustelua ja herättää reaktioita. Se on se idea, ja siitä on pidettävä kiinni. On valtavan surullista, että Vilks joutui elämään niin rajattua ja suljettua elämää, koska hän uskalsi ja halusi käyttää sananvapauttaan.”

Asia on samalla monimutkainen, Tyhtilä myöntää.

”Suomessakin on ollut kahtalaista ajattelutapaa siitä, onko hänen toimintansa ollut oikein tai väärin. Moni on tästä keskustelusta vereslihalla, ja moni ääni uhkaa jäädä kuulumatta.”

Niin kauan kuin tällaista keskustelua voi käydä ilman fyysisen tai henkisen väkivallan pelkoa, ollaan oikealla tiellä, Tyhtilä sanoo.

”On syytä arvostaa poikkeavia ja provosoiviakin mielipiteitä, koska ilman asioiden kyseenalaistamista ihmisyys ei voi kehittyä. Sellaisten äänten tukahduttaminen on sananvapauden vastaista toimintaa.”

Ja sitä tukahduttamista todella on.

”Tälläkin hetkellä suuri joukko piirtäjiä esimerkiksi Ranskassa ja Tanskassa elää poliisivartiossa”, Ville Ranta muistuttaa.

Suomessa Ranta kokee ilmapiirin pysyneen kohtalaisen vapaana.

”Olen saanut ujutettua Muhammed-kuvia lehteen, eikä tästä ole Suomessa tarvinnut viime vuosina hirveästi edes keskustella.”

Viimeksi Muhammed-hahmo oli Rannan kuvassa Iltalehdessä marraskuussa 2019.

”Sen pointti ei ollut islam millään muotoa. Se vain käsitteli Päivi Räsäsen (kd) syytettä, ja siinä olivat Jumala, Jeesus ja Muhammed Pasilan poliisitalolla kuulusteltavina.”

Lue lisää: Poliisi tutkii Muhammed-pila­piirtäjä Lars Vilksin kuolemaan johtanutta onnettomuutta laajasti, kohdistetusta iskusta tai ulko­puolisesta tekijästä ei viitteitä

Lue lisää: ”Lars Vilks uhmaa murhaajia naurulla” – HS tapasi Muhammed-pilapiirtäjän vuonna 2010 Iissä, jossa hän rakensi tornia salanimen turvin

Lue lisää: Salanimi Lauri Vilkas kävi rakentamassa Iihin tornin, piirsi siihen Muhammedin kuvan, ja nyt torni on purettu

Lue lisää: Murhayritysten kohteenakin olleen ruotsalaistaiteilija Lars Vilksin jättimäinen teos poltettiin maan tasalle

Lue lisää: Miksi tuotte pilapiirtäjä Lars Vilksin Suomeen juuri nyt, perussuomalaisten Mika Raatikainen?

Lue lisää: Terroristien jahtaama pilapiirtäjä Lars Vilks elää piilossa yksinäisenä ja katkerana. HS:n haastattelu vuodelta 2015.