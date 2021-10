HS haastatteli Muhammed-pilapiirtäjä Lars Vilksiä vuonna 2010 Iissä. Juttu julkaistaan nyt uudelleen.

Ii

Tämä juttu on alun perin julkaistu Helsingin Sanomissa 12. kesäkuuta 2010. HS julkaisee jutun uudestaan Lars Vilksin kuoltua lokakuussa 2021 auto-onnettomuudessa. Ruotsin poliisi on ilmoittanut tutkivansa onnettomuutta laajasti. Vilksin torni Iissä on sittemmin purettu.

”Mitä saatanan perkeleen rötisköä te siihen rakennatte keskelle Iitä. Pitäs soittaa julkisivulautakuntaan."

Kahden iäkkään herran aamukävelyllä heittämä kommentti on iskenyt ruotsalaistaiteilija Lauri Vilkkaan huumorintajuun. Hän pyytää assistenttiaan toistamaan palautetta moneen kertaan.

"Rehellinen kritiikki puuttuu modernista yhteiskunnasta", Vilkas nauraa.

Naputellessaan jätelaudan pätkiä torniin Vilkas sanoo haluavansa luoda uuden maamerkin Iille.

Kesken työn kolme pikkutyttöä kiipeää torniin ja nousee kymmeneen metriin. Lapsille teos on kuin maja.

Vilkkaan oikea nimi on tarkasti varjeltu salaisuus. Uutta ympäristötaidetta esittelevän Art Ii -biennaalin toiminnanjohtaja Leena Vuotovesi vannottaa, että Vilkasta ei saa jättää hetkeksikään yksin. Ohjeet ovat kuulemma tulleet suojelupoliisilta.

Iin torni sijaitsee bussiaseman vieressä, keskellä asutusta.

Todellisuudessa Lauri Vilkas on käsitetaiteilija, maalari ja kuvanveistäjä Lars Vilks. Vuonna 2007 hän piirsi profeetta Muhammedin koirana ja joukko muslimikiihkoilijoita raivostui. Uhkailuja alkoi sadella ja Vilksistä luvattiin 100 000 dollarin tapporaha.

63-vuotias Vilks käyttäytyy kuin pojankoltiainen ja näyttää Harrison Fordilta. Hän puhuu paljon, ja huulilla tuntuu koko ajan olevan provokaatio tai kasku. Kuten näin: "Meidän täytyy panna tähän torniin paikallisia nuoria varten kyltti: tätä ei saa polttaa".

Iloiseen mieleen ei näytä vaikuttaneen edes se, että toukokuussa Vilksin koti yritettiin polttaa. Vähän aikaisemmin hän oli näyttänyt Uppsalan yliopiston luennolla iranilaista filmiä homo-Muhammedeista ja salissa olleet nuoret muslimit hyökkäsivät hänen kimppuunsa.

Vilks ei suhtaudu terroristien uhkailuun ainakaan pelokkaasti. Hän kertoo blogissaan avoimesti olevansa Iissä ja pilailee salailun kustannuksella. "Halukkaat terroristit huomaisivat nopeasti, että kaupunkia vartioi väsymättömien hyttysparvien armeija."

Iin torni ei liity Muhammed-piirroksiin, vaan Vilksin luomaan mikrovaltio Ladoniaan.

Vuonna 1980 Vilks ryhtyi rakentamaan ajopuusta Nimis-tornia eteläruotsalaiselle luonnonsuojelualueelle. Kun teos tuli pari vuotta myöhemmin kunnanisien tietoon, he yrittivät saada sen purettua oikeusteitse.

Vilks ryhtyi vuosia jatkuneeseen oikeustaistoon, jonka osana syntyi myös Ladonia. Vilks julisti osan luonnonsuojelualueesta itsenäiseksi valtioksi.

Vilks sai lopulta sakot, mutta hän signeerasi, kehysti ja myi ne – ja maksoi sakot myyntituloilla.

"Itse asiassa sain enemmän rahaa kuin mitä sakot olivat", Vilks sanoo.

Nimis ja muut veistokset ovat yhä pystyssä, ja niillä vierailee 40 000 turistia vuosittain.

Iihin rakennettava torni on osa Ladonian torneja.

Käsitetaidetta teoksista tekee, että niiden merkitys syntyy idean törmätessä ympäröivään yhteiskuntaan. Iin torni on susiruma lautakasa, mutta kauniimpi kuin vieressä tönöttävä bussiasema.

Torni on koottu jätelaudasta, jota on kerätty esimerkiksi siirtolavoilta.

Iltapäivällä Vilksiä teoksen pystyttämisessä auttava taiteilija Antti Ylönen haluaa esitellä paikallisen Jäppisen baarin. Kaurismäkeläistä miljöötä korostaa rahapelien kilkatus, ja paikalliset vitsailevat lontoota puhuvasta ulkomaanelävästä.

Tuopin ääressä voi jo kysyä, miten paljon uhkaukset pelottavat.

"Terroristit ovat amatöörejä", Vilks sanoo. "Taloni polttamista yrittänyt poltti itsensä, ja poliisi sai hänet kiinni sairaalasta."

"Silti olin siinä tapauksessa onnekas. En ole koskaan ollut niin onnekas."

Enemmän uhkaukset vaikuttavat Vilksin mukaan hänen ympärillään oleviin. Luentojen pitäminen on vaikeaa, koska turvajärjestelyt ovat kalliita.

Iin biennaalin järjestäjät pelaavat Vilksin mielestä terroristien pussiin, kun he suojelevat Vilksiä salailemalla.

"Terroristit asettavat agendan, ja se on ongelma. He luovat pelolla aaltoja yhteiskuntaan ja ihmiset reagoivat siihen.

Vilksin mukaan uhkauksia ei voi jättää huomioimatta, mutta niihin ei pitäisi suhtautua myöskään liian vakavasti. Riskien analysoimisen jälkeen elämän pitäisi jatkua normaalisti.

Muhammedin kuvia ei pitäisi jättää julkaisematta pelon vuoksi, Vilks sanoo.

"Pitäisikö meidän perääntyä joka kerta, kun meitä pelotellaan? Tänään ei voida julkaista lehteä, kun ne sanovat että ne räjäyttävät meidän talon."

"Jos ei pysähdy ensimmäisessä tilanteessa, ei ole mitään todellista mahdollisuutta pysähtyä. Samaan asiaan voi vedota aina jatkossakin."

Vilks esiintyy nimellä Lauri Vilkas.

Koko Muhammed-tapaus on Vilksille samanlainen käsitetaiteellinen projekti kuin Iin torni.

Olennaista on osata katsoa asioita etäältä.

Nuoret muslimit ovat perustaneet Facebookiin tappakaa Lars Vilks -ryhmän. Taiteilija on liittynyt siihen itsekin ja keskustelee aktiivisesti uhkailijoidensa kanssa. Näin hän ottaa fundamentalistit osaksi teostaan.

Hän raportoi tekemisistään blogissaan, joka on myös joutunut hakkeroinnin kohteeksi. Viimeksi torstaina.

"Tappouhkaukset voidaan nähdä hallittuina asioina, koska mitään ei ole oikeastaan tapahtunut. Jopa Uppsalan hyökkäys on rajojen sisällä. Päättyiväthän kaikki dadaistien ja futuristienkin häppeningit käsirysyyn."

Vilks haluaisi tietää, kuinka suuri osa muslimeista on fundamentalisteja. Hän epäilee, että kyseessä on hyvin pieni ryhmä – silti fanaatikkojen typerimpiinkin vaatimuksiin suhtaudutaan kuin kyse olisi kaikkien muslimien tahdosta.

Vilksin mielestä muslimeille pitäisi tehdä selväksi, että länsimainen yhteiskunta on maallistunut.

"Uskon, että muslimit integroituvat yhteiskuntaan. Tässä on vain joku viive, koska heille on salaa luvattu, että me ehkä kunnioitamme heidän uskontoaan enemmän kuin jotain muuta uskontoa."

Keskusteluissa muslimien kanssa Vilks on törmännyt usein kysymykseen, voisiko hän piirtää holokaustia pilkkaavan kuvan.

"Tätä asiaa ei ole tuotu riittävän selvästi esiin. On sanottava selkeästi kaikille muslimeille, että holokausti on todellinen tapahtuma. Se tapahtui todella. Profeetta Muhammed on uskonnollinen symboli. Se on fiktiota, johon uskotaan tai ei."

Vilks on piirtänyt kuvan Jeesuksesta pedofiilinä, eikä se ole herättänyt kohua. Vilksin mukaan nyt käydäänkin muslimien kanssa keskustelua, joka pohjoismaissa käytiin sata vuotta sitten kirkon asemasta.

"Muhammed kuuluu yksityisen alueeseen. Siihen saa uskoa niin paljon kuin haluaa, mutta älkää tuoko sitä julkisuuteen sanoen, että tämä on todellisuutta."

Jonna Juusola, Milja Alamäki ja Roosa Klasila tutustuivat torniin.

Palataanpa takaisin Iin torniin.

Tämä lehtijuttukin on osa taideprojektia. Kirjoittaja on ollut naulaamassa lautoja kiinni torniin ja viikkoja jatkunut salailu päättyy lauantai-aamuna suomalaisten postilaatikkoihin. Lehtijuttu myös muuttaa torniin liitettyjä merkityksiä.

Lauantaina kello 18.00 alkavat avajaiset, jossa teos paljastetaan virallisesti. Poliisi on valmiina, vaikka mitään ongelmia ei odotetakaan.

Toivottavasti kaksi perkeleen rötisköä kironnutta herrasmiestä tulee paikalle. Vilks haluaa varmasti kuulla, onko näkemys muuttunut keskiviikon jälkeen.

Lue lisää: Salanimi Lauri Vilkas kävi rakentamassa Iihin tornin, piirsi siihen Muhammedin kuvan ja nyt se on purettu

Lue lisää: Poliisi tutkii Muhammed-pila­piirtäjä Lars Vilksin kuolemaan johtanutta onnettomuutta laajasti, kohdistetusta iskusta tai ulko­puolisesta tekijästä ei viitteitä