Ville Jalovaaran teos tuo tärkeän lisän keskusteluun siviilien kohtaloista sodassa.

Suomen tunnetuimmassa partisaani-iskussa Saariselän Laanilassa kuoli 4. heinäkuuta 1943 neljä ihmistä: ”piispa Y. A. Wallinmaa, rouva Aune Hiltunen, neiti Ruut Kjäld, autonkulj. P. Nyqvist”, kuten muistokivessä lukee. Kivi on pystytetty tapahtumapaikalle, valtatie 4:n varrelle kolme kilometriä Saariselän keskustasta etelään.

Yrjö August Wallinmaa oli valittu keväällä 1943 Oulun piispaksi ja vihitty virkaansa vain kolmisen viikkoa ennen kuolemaan johtanutta iskua. Hän oli seurueineen postiautossa matkalla piispantarkastukseen Ivaloon. Parinkymmenen matkustajan lisäksi autossa oli runsaasti postisäkkejä myös penkeillä, mikä koitui monen pelastukseksi.

Ville Jalovaaran tuore teos Piispa Wallinmaan surma (SKS) kertoo niin iskusta kuin partisaanien toiminnan taustoistakin.

Kirjoittajana Jalovaara on selkeäsanainen ja perusteellinen, olennaiset epäolennaisista erotellen, luonnehtii Risto Kormilainen kirjan arviossa (HS 11.9.).

”Hänen lähdeaineistonsa on laaja, mutta Venäjän arkistojen osalta hän on nojautunut Veikko Erkkilän keräämään aineistoon. Venäjän arkistoihin on nykyään vaikeampi päästä kuin 1990-luvulla.

Jalovaara on päätynyt tutkimuksessaan siihen, ettei isku ollut Neuvostoliiton tietoisesti järjestämä attentaatti, vaan piispa oli sattumalta postiautossa, joka joutui partisaanihyökkäyksen kohteeksi.