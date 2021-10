Voittajaveikkauksissa vilisee enimmäkseen tuttuja nimiä.

Kirjallisuuden Nobel-palkinnon voittajiksi on tänä vuonna veikattu muun muassa norjalaista Karl Ove Knausgårdia (vas.), ranskalaista Annie Ernaux’ta ja kenialaista Ngũgĩ wa Thiong’oa.

Kirjallisuuden Nobel-palkinnon voittaja ilmoitetaan Tukholman pörssitalossa tänään torstaina 7. lokakuuta kello 14. Viime vuoden tapaan palkinnot jaetaan koronapandemian vuoksi enimmäkseen etäyhteyden välityksellä, eikä kaupungintalon perinteistä bankettia järjestetä.

Karl Ove Knausgård

Veikkauksia voittajasta on vilissyt koko alkuviikon ajan. Dagens Nyheterin kulttuuritoimituksen johtaja Björn Wiman kertoo SVT:n asiantuntija­haastattelussa ”toivovansa ja uskovansa” voittajan olevan norjalainen Karl Ove Knausgård. Knausgård olisi Nobel-palkituksi nuori, vasta 52-vuotias, mutta Wimanin mielestä se ei olisi este.

”Se olisi samaan aikaan sekä odotettu että yllättävä valinta Ruotsin akatemialta”, Wiman sanoo.

Myös Expressenin kirjallisuuskriitikko Victor Malm esittää voittajaksi norjalaiskirjailijaa, tosin hänen valintansa olisi Dag Solstad.

Salman Rushdie New Yorkissa vuonna 2018.

Svenska Dagbaldetin aiempi kulttuuritoimituksen johtaja, kirjailija Kaj Schueler esittää voittajaksi veikkauslistoilla useita vuosia esiintynyttä intialaissyntyistä Salman Rushdieta, joka tunnetaan erityisesti romaaneistaan Keskiyön lapset (1981) ja Saatanalliset säkeet (1988).

Kirjallisuuskriitikko, Dramatenin ohjaaja ja dramaturgi Anneli Dufva puolestaan nimeää SVT:lle ranskalaisen Annie Ernaux’n, yhdysvaltalaisen Joyce Carol Oatesin, Jugoslaviassa syntyneen Dubravka Ugrešićin ja nigerialaisen Chimamanda Ngozi Adichien, joka olisi 44-vuotiaana vielä Knausgårdiakin nuorempi voittaja.

Annie Ernaux

Adichie on afrikkalaisen nykykirjallisuuden keskeisiä nimiä, jolta on ilmestynyt suomeksikin useita teoksia, viimeisimpänä Rakas ystäväni vuonna 2019.

Myös The Guardian veikkaa voittajaksi Annie Ernaux’ta, jonka omaelämäkerta Vuodet ilmestyi juuri suomeksi. Guardianin arvailut perustuvat Ladbrokes-vedonlyöntitoimiston veikkauksiin, joissa Ernaux on Guardianin jutun kirjoittamisen aikaan pitänyt kärkeä, perässään kanadalainen Anne Carson, japanilainen Haruki Murakami, venäläinen Ljudmila Ulitskaja, kanadalainen Margaret Atwood, guadalupelainen Maryse Condé sekä kenialainen Ngũgĩ wa Thiong’o. Ladbrokesin listalla keikkuu mukana myös yhdysvaltalainen kauhukirjailija Stephen King.

Margaret Atwood.

Kärkisija Ladbrokesilla vaihtelee jatkuvasti, mutta nimet pysyvät enimmäkseen samoina. Muun muassa bestselleristit Murakami ja Atwood pysyttelevät kansainvälisten vedon­lyönti­toimistojen suosikeissa vuodesta toiseen.

Pienet voittokertoimet ovat myös Ngũgĩ wa Thiong’olla, joka hänkin keikkuu veikkauslistojen kärjessä vuodesta toiseen. Hän kirjoitti vuoteen 1967 asti englanniksi ennen kuin vaihtoi nimensä ja kielensä ja jätti kristinuskon kolonialistisena. Siitä asti hän kirjoittanut lähinnä äidinkielellään kikujulla. 1970-luvun lopulla Thiong’o vietti vuoden vankilassa kiistellyn näytelmän tekemisen takia. Sen jälkeen hän on elänyt maanpaossa ensin Britanniassa ja sitten Yhdysvalloissa.

Suomeksi Thiong’olta on ilmestynyt muun muassa Variksen Velho -romaani (2007), joka sai parhaan suomennetun teoksen Tähtifantasia-palkinnon.

Ngũgĩ wa Thiong’o

Onko tänä vuonna Afrikan vuoro? kysyy muun muassa Svenska Dagbladet. Kirjallisuuden Nobel on jaettu joko Eurooppaan tai Pohjois-Amerikkaan viimeiset kahdeksan vuotta. Vuonna 2012 kaava poikkesi Kiinan Mo Yanilla, ja 2010 Perun Mario Vargas Losalla.

Afrikkaan kirjallisuuden Nobel-palkinto meni viimeksi vuonna 2003, jolloin sen sai Etelä-Afrikan J. M. Coetzee. Kaikkiaan vain viisi afrikkalaista on saanut kirjallisuuden Nobelin: Coetzeen lisäksi Wole Soyinka, Naguib Mahfouz, Nadine Gordimer ja Doris Lessing.

Svenska Dagbladet huomauttaa Ruotsin akatemian uudistuneen viime vuosina, mikä saattaa näkyä myös palkinnonsaajan valinnassa.

Tänäkin vuonna Akatemia kuitenkin painottaa huomioivansa valinnassaan ainoastaan ”kirjalliset ansiot”. Kirjailija, Nobel-komitean jäsen Ellen Mattson kertoo Nobel-sivuille tehdyssä haastattelussa, ettei valinnassa koskaan oteta huomioon ”henkilön henkilökohtaista elämää” – minkä voi nähdä viittaavan vuoden 2019 skandaalivoittajan, itävaltalaisen Peter Handken valintaan.

Itävaltalaiskirjailijaa on syytetty kansanmurhan kieltämisestä ja Jugoslavian hajoamissodan sotarikollisen Slobodan Miloševićin puolustamisesta. Handken valinnan jälkeen varsinkin Ruotsissa käytiin suuri keskustelu siitä, voiko taidetta irrottaa tekijänsä muista tekemisistä.

Ruotsin akatemian ulkopuoliset asiantuntijat, ruotsalaiskirjailijat Kristoffer Leandoer ja Gun-Britt Sundström jättivät paikkansa Nobel-komiteassa joulukuussa 2019.

Kristoffer Leandoer kertoi Svenska Dagbladetin kirjoituksessaan kokeneensa olleensa pelinappula instituution valtapelissä.

Leandoerista Handke nostettiin puhtaan kirjallisuuden huipulle ja unohdettiin miehen teot muussa elämässä. Leandoerin mielestä puhe ”puhtaasta kirjallisuudesta ” ja ”absoluuttisesta laadusta” on ollut komitean yritys paeta vastuutaan. Myös Gun-Britt Sundström mainitsi Handken ja tämän ympärillä käydyn keskustelun osasyyksi lähtöönsä.

Handken valinnan aiheuttama poru oli Akatemialle onni onnettomuudessa, sillä se hukutti alleen aiemman skandaalin seksuaalisesta häirinnästä, raiskauksesta ja voittajan nimen vuotamisesta useana vuonna, minkä takia vuonna 2018 kirjallisuuden Nobel-palkintoa ei jaettu lainkaan.

Olga Tokarczuk

Vuoden 2018 palkinto jaettiin yhtä aikaa vuoden 2019 palkinnon kanssa. Sen voitti puolalainen Olga Tokarczuk. Tokarczukin ja Handken eli kahden eurooppalaisen kirjailijan valinnat tehtiin sen jälkeen, kun Ruotsin akatemia oli sanonut pyrkivänsä eroon kirjallisuuden Nobel-palkinnon eurosentrisyydestä.

Viime vuonna palkinnon voitti yllätysnimi Luise Glück – joka on kotoisin Yhdysvalloista, ei Euroopasta. Tiettyä alueellista jumittumista on silti havaittavissa.

HS:n Jukka Petäjä kirjoitti vuosi sitten, että Akatemian olisi pitänyt löytää aikaa kestävä voittaja. Sellaisena hän ei Louise Glückia pitänyt, vaikka iloitsikin siitä, että Glückin palkitsemisella Akatemia katkaisi jo lähes kymmenen vuotta jatkuneen runoilijapaitsion. Petäjän mukaan Akatemia saa tehdä vielä pitkään töitä puhdistaakseen maineensa.

Myös palkinnonsaajien sukupuolijakauma on puhuttanut julkisuudessa. Glück oli 16. nainen, jolle Nobel-palkinto on myönnetty. Yhteensä Nobel-palkinto on myönnetty 117 ihmiselle.