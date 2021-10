Venäläiset sinkosivat näyttelijän ja ohjaajan avaruuteen Sojuz-raketilla – Hankkeessa on kylmän sodan aikaisen avaruus­varustelun kaikuja

Avaruusasemalla kuvattava elokuva on merkki avaruuskilpavarustelun uudesta tulemisesta. Analyytikon mukaan valtiovetoisella hankkeella yritetään siirtää huomio pois venäläisten avaruusohjelman ongelmista.

Venäläiset lähettivät tänään tiistaina Baikonurin kosmodromilta Kazakstanista avaruuteen raketin, jossa on matkustajina poikkeuksellista väkeä.

Sojuz MS-19 -aluksen päällikkönä toimii venäläinen veteraanikosmonautti Anton Shkaplerov, 49, mutta muina miehistön jäseninä on elokuvaväkeä: 38-vuotias Klim Shipenko on elokuvaohjaaja ja 37-vuotias Julia Peresild näyttelijä.

Shipenko ja Peresild matkustavat avaruuteen kuvaamaan elokuvaa.

Lähtö tapahtui noin kello 11.55 Suomen aikaa. Katso raketin lähtöä Roscosmoksen sivuilta.

Nasan välittämää striimiä voi seurata täällä ja alla:

Avaruusalus Sojuz MS-19 laukaistaan kansainväliselle avaruusasemalle. Elokuvantekijöiden avaruusmatka kestää suunnitelmien mukaan 12 päivää. Sinä aikana ryhmä aikoo kuvata kohtauksia pitkään fiktioelokuvaan, joka kulkee kansainvälisessä mediassa nimellä Challenge.

Elokuvan tarinassa kosmonautti on sairastunut ja hänen avukseen lähetetään raketilla Peresildin esittämä lääkäri, sillä sairastuneen tila estää häntä palaamasta Maahan.

Elokuvan takana ovat Venäjän avaruushallinto eli Roscosmos sekä television valtiollinen ykköskanava. ”Lähtölaukaus merkitsee avaruuden kaupallisen käytön laajentumista elokuvatuotantoon”, Yhdysvaltain avaruushallintoviranomainen määritteli omassa tiedotteessaan.

Kansainvälisellä ISS-avaruusasemalla elokuvaryhmää on vastassa astronauttien ja kosmonauttien ryhmä, jonka on myös tarkoitus näytellä elokuvassa niin sanotuissa cameo-rooleissa eli esittäen itseään.

Elokuvaohjaaja Shipenkon tehtävänä on avaruudessa sekä ohjata mutta myös hoitaa kuvausta, valaistusta, ääntä sekä maskeerausta. Ohjaaja Shipenkon mukaan hän on uuden äärellä, sillä hän ei ole voinut kysyä neuvoja keneltäkään. ”Ei ole ketään kuvaajaa, joka kertoisi, miten hytinikkunasta kajastavan valon kanssa toimia”, Shipenko on kertonut uutistoimisto AFP:n mukaan.

Matkaa on edeltänyt kuukausien harjoittelu, jossa on käyty läpi hätätilanteita, painottomuuteen tottumista sekä muutama avaruusmatkailuun liittyvää.

Mukana hankkeessa on kaiken varalta ollut varamiehistö, ohjaaja Aleksei Dudin ja näyttelijä Alena Mordvinova.

Venäläisessä elokuvahankkeessa on kylmän sodan aikaisia avaruuskilpavarustelun kaikuja, sillä hanke tuli vuonna 2020 julkisuuteen muutamia kuukausia sen jälkeen, kun yhdysvaltalainen elokuvanäyttelijä Tom Cruise ilmoitti kuvaavansa tulevaa elokuvaansa avaruudessa.

Cruisen hankkeessa ovat mukana Nasa sekä miljardööri Elon Muskin SpaceX-hanke.

Brittimedia The Guardianin haastatteleman analyytikon mukaan avaruuselokuva on yritys kääntää huomiot pois Venäjän avaruusohjelman ongelmista. Venäläiset eivät ole viime vuosina pärjänneet avaruuden valloituksesta ensimmäisenä avaruuteen lentäneen Juri Gagarinin vuosien malliin.

Viime vaihteessa avaruuteen matkaavat elokuvantekijät sekä aluksen päällikkö valmistautuivat katsomalla elokuvaa. Kyseessä on 1960-luvun lopulla Neuvostoliitossa tehty elokuva Aavikon laki eli venäjäksi Beloye solntse pustyni, jonka katsominen kuuluu tradition mukaan kaikkien avaruuteen lähetettävien kosmonauttien matkavalmisteluihin.

Uskomuksen mukaan elokuva tuo kosmonauteille hyvää onnea. Elokuva on niin sanottu borssilänkkäri, jossa neuvostosotilas nousee sankariksi.

Elokuvaryhmä palaa Maahan suunnitelmien mukaan lokakuun 16. ja 17. päivän välisenä yönä Suomen-aikaa. Astronautti Shkaplerov jää asemalle, ja elokuvatekijöiden kanssa paluun avaruuskapselilla tekee asemalta poistuva veteraanikosmonautti Oleg Novitski.