Suomalainen peliyhtiö Remedy on julkaissut 5. lokakuuta Alan Wake -pelistä uuden remaster-version.

Alan Wake Remastered on päivitetty visuaalisesti näyttävämmäksi versioksi uuden sukupolven konsoleille,

Vuonna 2010 monet odottivat jännityksellä, millainen peli suomalaisen Remedy-yhtiön Alan Wake tulisi olemaan.

Remedy oli tullut tunnetuksi 2000-luvun alussa julkaistuista Max Payne -hittipelistään. Se oli Suomen isoin pelialan menestys ja teki varsin tuntemattomasta pelitalosta kansainvälisesti kiinnostavan.

Vuonna 2003 ilmestyneen Max Payne 2 -pelin jälkeen kului seitsemän vuotta, ettei Remedyltä ilmestynyt yhtään mitään. Odotukset seuraavalle pelille olivat suuret – varsinkin kun tiedettiin, että se ilmestyy tuolloin pelimarkkinoita johtaneelle Xbox 360 -konsolille. Toivottiin, että peli voisi olla järisyttävä hittituote, joka tekisi Remedystä entistä suuremman yhtiön maailmanlaajuisesti.

Kun Alan Wake ilmestyi, se ei vastannut myynniltään odotuksia. Asiantuntijoiden mukaan iso syy siihen oli, että peli ilmestyi huonoon ajankohtaan: juuri samoihin aikoihin julkaistiin Red Dead Redemption, josta tuli massiivinen myyntimenestys ja joka todennäköisesti vei huomion pois muun muassa Alan Wakelta.

Arvosteluissa Alan Wakea kehuttiin silti vuolaasti. Se sai hyviä arvosanoja kansainvälisissä pelialan julkaisuissa, ja Time-lehti listasi sen vuoden 2010 parhaaksi peliksi.

Vuosien aikana peli saavutti maineen kulttiklassikkona, jota pelattiin vielä vuosia alkuperäisen julkaisun jälkeenkin. Se on edelleen yksi arvostetuin peli Remedyltä, joka on sittemmin julkaissut muun muassa kansainväliseksi menestykseksi nousseen Control-pelin vuonna 2019. Controlia on myyty yli kaksi miljoonaa kappaletta, ja viime vuoden loppupuoliskolla Remedy kaksinkertaisi tuloksensa.

Nyt hyvässä tilassa oleva yhtiö palaa yli kymmenen vuotta vanhan pelin pariin, kun 5. lokakuuta Alan Wakesta julkaistaan niin sanottu remaster-versio Alan Wake Remastered.

Käytännössä kyseessä on siis sisällöltään sama peli, joka on päivitetty visuaalisesti näyttävämmäksi versioksi uuden sukupolven konsoleille. Samalla peli ilmestyy ensimmäistä kertaa Playstation-konsoleille, joilla peliä ei ole aiemmin voinut pelata.

Pelin uusintaversion julkaisu on herättänyt etukäteen jo runsaasti innostusta, ja nähtäväksi jää, miten suuriin myyntilukuihin klassikkopelin päivitetty versio yltää. Kuten yhtiön kaupallinen johtaja Johannes Paloheimo huomauttaa GamesIndustry.Biz-sivuston haastattelussa, ajankohta ei ole taaskaan helppo, koska lokakuun alkuun sijoittuu myös monen muun ison pelin julkaisu.

Arvosteluja keräävän Metacritic-sivuston koosteen mukaan Alan Wake Remastered -pelin ensimmäiset arviot ovat enimmäkseen hyvin myönteisiä.