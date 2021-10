Romaani

Karl Ove Knausgård: Aamutähti (Morgenstjernen). Suom. Jonna Joskitt-Pöyry. Like. 666 s.

Norjalaisen Karl Ove Knausgårdin uusin teos Aamutähti (Morgenstjernen, 2020) ilmestyi suomennettuna pari viikkoa sitten, 23. syyskuuta. Tarkka päivä on muistissa, koska Knausgårdilla on Taisteluni-sarjan (Min Kamp, 2009–2011) jäljiltä niin kova maine, että romaani häneltä on Tapaus – on se sitten millainen tahansa.