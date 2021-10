Vinyylilevyistä on pulaa ja kirjat myöhästyvät paperin puutteessa: Pandemian aiheuttamat tuotanto-ongelmat näkyvät myös Suomessa

Raakamateriaalien hinnannousu ja levyjen kasvanut kysyntä vaikuttavat vinyylilevyjen saatavuuteen. Kirja-alalla paperipula vaikeuttaa erityisesti yllättäviin myyntihitteihin reagoimista.

Vinyylilevyjen kasvanut kysyntä on aiheuttanut ruuhkia tehtailla. Vinyylipainon työntekijä kanadalaisella tehtaalla.

Pandemia sotki tuotannon tehtailla ympäri maailmaa: vinyylilevyjä ostettaisiin enemmän kuin niitä voidaan tehdä. Kirja-alalla puolestaan kärsitään paperipulasta.

Vinyylilevyjen kohdalla kyse on kuitenkin jo pitkään jatkuneesta sinänsä positiivisesta ongelmasta: tuotanto ei pysy valtavasti kasvaneen kysynnän perässä. New Stateman -lehden mukaan vinyylien suosio on tällä hetkellä korkeimmillaan sitten 1990-luvun alun.

Myös raakamateriaalien hintojen nousu on hidastanut tuotantoa. Yhdistettynä pandemian aiheuttamaan kysyntäpiikkiin, toimitushaasteet syövät levybisneksen kasvupotentiaalia.

Toimitusongelmat ja ruuhkat tehtailla näkyvät saatavuusongelmina myös Suomessa. Levykauppa Äx julkaisi aiheesta blogikirjoituksen syyskuussa.

”Suomen toimitusongelmat johtuvat Euroopan ja Yhdysvaltojen kasvaneesta kysynnästä. Tehtaat kärsivät ruuhkista, ja tilanne on eskaloitunut viimeisen vuoden aikana aivan ennenäkemättömällä tavalla”, Levykauppa Äxän toimitusjohtaja Jyri Lipponen kuvailee puhelimitse.

Lipponen kertoo laskelmasta, jonka mukaan tehtaat pyörisivät pelkästään nykyisillä toimeksiannoilla vuorokauden ympäri kokonaisen vuoden putkeen. Mutta uutta tilausta tulee jatkuvasti sisään levy-yhtiöiltä. Moni artisti on pantannut julkaisujaan pandemian aikana, ja jonkinlainen julkaisupiikki on todennäköisesti vasta edessä.

Konkreettisesti ruuhka näkyy esimerkiksi Levykauppa Äxän toiminnassa siten, että tehtailta saatetaan ilmoittaa todella lyhyelläkin aikavälillä viivästyksistä. Se tarkoittaa, että kuluttajat joutuvat pettymään ja odottelemaan tilauksiaan luvattua pidempään.

”Kommunikointi tavarantoimittajien kanssa on välillä todella vaikeaa. Yhtäkkiä levy, jonka on pitänyt tulla tällä viikolla, tuleekin kahden kuukauden päästä”, Lipponen sanoo.

Materiaalipula ja tehdaskapasiteetin puute nakertavat jo myyntiä Suomessakin, Lipponen sanoo.

Mutta tässäkin tilanteessa voittoa on pystytty tekemään. Kuluvasta vuodesta on tulossa Levykauppa Äxän tähän asti ”ylivoimaisesti paras” tilikausi.

Keskusvarastolle ja asiakasneuvontaan on palkattu lisää väkeä selvittämään ruuhkia. Levykauppa Äx työllistää tällä hetkellä noin 50 ihmistä.

Levyjen kysyntä ja raaka-aineiden hintojen nousu on näkynyt myös kuluttajahinnoissa. Lipponen kuvailee, että ihmiset älähtivät esimerkiksi, kun Billie Eilishin uudesta vinyylistä pyydettiin vajaata 50 euroa. ”Moni sanoi, että se menee jo kipukynnyksen yli”, Lipponen kertoo.

”Mutta jos levy maksaa kaupassa 48 euroa, niin se on maksanut meillekin ihan helvetisti jo.”

Suomi pienenä markkinamaana ei pysty hintoja juuri sanelemaan, hän lisää. Lipponen arvelee, että kuluttajahinnat eivät ainakaan ole laskemaan päin, koska materiaalikulut nousevat ja inflaatio syö tuottoja.

”Mutta uskon, että tämä yltiömäinen hintojen nousu kuitenkin tasaantuu.”

Muusikoille ja artisteille lp-myynnin piristyminen ei kuitenkaan vielä ole mikään toimeentulon pelastaja, Lipponen arvioi. Kotimaisten artistien kohdalla painoskoot ovat keskimäärin 300–500 kappaleen luokkaa. Vinyylilevyjen tekeminen tuotemateriaaleineen on myös niin kallista, ettei artisteille jää paljon käteen kustannusten jälkeen.

Fyysinen vinyylialbumi on silti artisteille tärkeä ja kaikki niistä heltiävät tuotot ovat artisteille plussaa, Lipponen lisää.

Yksi Euroopan isoimmista vinyylitehtaista on Diepholzissa, Saksassa.

Vinyylilevyjen tuotanto palaa Suomeen, kun Helsingin Levypuristamo aloittaa vinyylilevyjen valmistuksen Vallilan Konepajalla vuoden 2022 alkupuolella.

Levypuristamoa ei ole pystytty avaamaan täysin alkuperäisessä tavoiteaikataulussa, mutta se ei liity toimitusjohtaja Lupu Pitkäsen mukaan materiaalipulaan vaan remontin ja laitetoimituksen viivästymiseen.

Pitkänen ei ole huolissaan vinyylilevyissä käytetyn PVC-muovin hintojen noususta tai materiaalitoimitusten mahdollisesta hidastumisesta ruuhkien takia.

”Meillä on PVC-sekoitteelle hollantilainen toimittaja, jolla on uusi tehdas ja tuotanto hyvässä vauhdissa”, Pitkänen sanoo.

Toisaalta myös muiden raakamateriaalien hinta on noussut, kuten kartongin, jota käytetään levyjen kansissa. Pitkänen kuitenkin uskoo, että kysyntäpiikin aiheuttamat häiriöt tuotannossa ehtivät tasoittua ennen kuin levypuristamo aloittaa tuotantonsa.

Helsingin Levypuristamo aikoo ainakin alkuun keskittyä kotimaisen musiikkikentän palvelemiseen. Suunnitelmissa on tehdä niin omakustannelevyjä kuin isompienkin levy-yhtiöiden vinyylejä.

Kirja-alaa puolestaan kiusaavat paperintoimitukseen liittyvät ongelmat. Asiasta kirjoitti ensimmäiseksi Karo Hämäläinen Suomen Kuvalehden blogissa.

Otavan Kirjapainon toimitusjohtaja Marko Silventoinen kertoo HS:lle, että paperintoimituksen takkuamisesta alkoi tulla pieniä viitteitä jo kesällä. Perusromaanipaperin toimitusajat ovat venyneet 2–5 viikosta jopa 8–10 viikkoon. Myös muutamia luvattujen toimitusten viivästymisiä on jo tullut.

”Olemme varautuneet kohtuullisen hyvin tähän tilanteeseen, mistään varsinaisesta paperipulasta emme toistaiseksi kärsi”, Silventoinen sanoo.

Yllättävissä kysyntäpiikeissä on toimitusjohtajan mukaan mahdollista, että paperilaatua joudutaan vaihtamaan.

Vastaavanlainen tilanne on Gummeruksella, kertoo tuotantopäällikkö Jani Blommendahl.

”Tuotantolaitokset ovat nyt todella täynnä, ja pienetkin häiriöt aiheuttavat viivästymiä. Pieniä haasteita on ollut useammankin painon kanssa nyt kesällä ja syksyllä”, Blommendahl sanoo.

Näillä näkymin kaikki syksyn kirjauutuudet saadaan toimitettua kauppoihin, mutta yllättäviin kysyntäpiikkeihin saattaa olla Blommendahlin mukaan aiempaa haastavampi reagoida.

Ongelmat saattavat näkyä nyt asiakkaille kirjakaupoissa etenkin yllätyshittikirjojen kohdalla. Esimerkiksi Meri Valkaman esikoisromaanin Sinun, Margot (WSOY) ensimmäinen painos myi loppuun kahdessa päivässä. Uusi painos valmistuu vasta viikkojen päästä. Näin Valkama itse kirjoitti Instagramin stories-osiossa lauantaina.

Viivästymiset ovat myös näkyneet kirjoista tehdyissä lehtijutuissa ”kirja ilmestyy x-päivään mennessä” -tyyppisinä ilmauksina.

Paperitukku Papyruksen myynti- ja markkinointipäällikkö Jukka Vuolio sanoo, että hän on ollut alalla 27 vuotta, eikä ole koskaan aiemmin nähnyt vastaavaa tilannetta. Papereiden toimitusajat ovat ennätyksellisesti viivästyneet.

Paperitoimituksen ongelmat ovat haastateltavien mukaan monien tekijöiden summa. Ennen koronapandemiaa paperintuotannossa on tehty sopeuttamis- ja tehostamispäätöksiä.

Suomessa esimerkiksi Stora Enso ilmoitti lakkauttavansa Kemin Veitsiluodon tehtaan heikentyneen paperimarkkinatilanteen vuoksi huhtikuussa 2021. Vastaavasti Oulun tehtaalla paperituotannosta siirryttiin pahviin.

Tuotantoa on ajettu alas myös muualla Euroopassa ja esimerkiksi logistiikan työntekijöitä on vähennetty, ja heitä on siirtynyt muihin tehtäviin. Tuotannossa ei ole siksi pystytty nopeasti reagoimaan koronaviruspandemian aiheuttamaan lisäkysyntään ja esimerkiksi verkkokaupan kasvuun.