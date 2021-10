Philip Glassin rentoutunut konsertto ja Maurice Ravelin La Valse pohjustivat Adamsin omaa Harmonielehre-järkälettä.

Sinfonia Lahti Lahden Sibeliustalossa torstaina John Adamsin johdolla, solisteina Mirka Viitala ja Emil Holmström, piano. – Ravel, Glass, Adams.

Sinfonia Lahden uudella ylikapellimestarilla Dalia Stasevskalla on hieno idea fokus-konserteista, joissa vieraileva taiteilija saa suunnitella koko ohjelmiston.

Vielä hienompaa on, että tarjoukseen tarttui elävä legenda John Adams eli Nixon in Chinan, Doctor Atomicin ja monen muun aikamme merkkiteoksen säveltäjä.

Adamsin juuret ovat amerikkalaisessa minimalismissa, jonka varhaisvuosia hän kuitenkin piti tyylillisesti liian ankarina.

Ehkä siksi hän otti mukaan minimalismin kantaisiin kuuluvan Philip Glassin tuoreehkon konserton kahdelle pianolle ja orkesterille (2015). Siinä Glass on huomattavasti leppoisampi ja kokeneena elokuvasäveltäjänä myös viihteellisempi kuin varhaiskautensa minimalismissa.

Glass jakaa aina mielipiteitä, mutta tässä teoksessa vaihtelevuus ja informaatiotiheys osuvat omaan makuuni. Adams johti teoksen vähemmän jännitteisesti kuin kantaesityksen ja levytyksen johtanut Gustavo Dudamel. Oli hyvä sulkea silmänsä ja antautua musiikin leijuvaan tunnelmointiin.

Tämä ei tarkoita, että esiintyjillä oli varaa raukeuteen! Glass on hyvä pianisti omassa musiikissaan ja osaa säveltää kaikenlaista herkullista ja vaativaakin pianosolisteille.

Kahdelle pianosolistille säveltämistä hän on harrastanut myös esimerkiksi Four Movements -teoksessaan (2008), ja konsertto on askel vielä monipuolisempaan ilmaisuun. Mirka Viitala ja Emil Holmström loistivat tässäkin haasteessa.

Maurice Ravel nautiskeli valssikuningas Johann Straussin aihelmista sävellyksessään La Valse (1920) ja teki niistä jotain aivan omaa, modernia ja tuhoisaakin. Vuonna 1922 hän kiisti kaikki väitteet, joiden mukaan teos olisi parodia Johann Straussin tyylistä. Enemmänkin kyse oli tribuutista ja siitä, mitä kaikkea hän voisi omilla keinoillaan saada valssista irti.

Ehkä siksi John Adams halusi aloittaa konsertin La Valsella ja päättää sen omalla Harmonielehre-teoksellaan, joka puolestaan nautiskelee minimalismin ohella Richard Wagnerin Parsifalin, nuoren Arnold Schönbergin giganttis-romanttisen Gurreliederin ja Jean Sibeliuksen neljännen sinfonian aiheilla.

Ravelin tavoin Adams on todennut omasta teoksestaan, että kyse ei missään tapauksessa ole ironisesta suhtautumisesta materiaaliin. Hän todella rakastaa noita muistumia.

Kapellimestarina Adamsin elekieli on hieman nykivää – hänen kropastaan ei luontevimmin välity musiikin ”kannattelu” tai Hannu Linnun sanoin se, että kapellimestari ei vain lyö tahtia, vaan ”sointi tulee iskujen välistä”.

Tämä ei tarkoita, että Sinfonia Lahti olisi soittanut liian nykivästi. Joitakin La Valsen sointiherkkuja jäi hieman varjoon eikä Adams tainnut rassata puhtausasioita ollenkaan samoin kuin Osmo Vänskä pitkällä ylikapellimestarikaudellaan.

Mutta Harmonielehren esitys oli upea. Jyskyttävä minimalistinen toisteisuus muistuttaa Adamsin juurista teoksen alussa ja lopussa, mutta siinä välissä hän uppoutuu pitkälinjaiseen romantiikkaan täydemmin kuin koskaan aikaisemmin ja harvoin myöhemminkään.

Esityksestä aavisteli, että Adams oli tainnut sijoittaa harjoituksissa suurimmat paukut omaan teokseensa, mikä ei ole säveltäjä-kapellimestareille harvinaista.

Hän suorastaan hehkui tyytyväisyyttä lahtelaisiin, ja jättiteos soi grandiöösin muhkeasti.

Voit palata konsertin videotallenteeseen tämän linkin takaa.

John Adams on aikamme menestyneimpiä säveltäjiä.

