Frodona tunnettu Elijah Wood on kertonut uudessa haastattelussa erikoisen yksityiskohdan Taru sormusten herrasta -elokuvan tuotannosta.

Elijah Wood, Harvey Weinstein ja örkki Grishnakh. Örkkejä on Taru sormusten herrasta elokuvassa paljon ja ne ovat eri näköisiä. Kuvan örkkinaamari ei välttämättä ole sama, josta Elijah Wood puhui haastattelussaan, sillä hän ei yksilöinyt, mistä örkistä oli kyse.

Näyttelijä Elijah Wood on muistellut Armchair Expert -podcastin haastattelussa Taru sormusten herrasta -elokuvasarjan kuvauksia.

Wood näytteli J.R.R. Tolkienin kirjoihin perustuvassa, Peter Jacksonin ohjaamassa trilogiassa tarinan päähahmoa hobitti Frodo Reppulia.

Podcast-haastattelussa Wood käy läpi sitä, miten lähellä oli, että koko elokuvasarjalle olisi käynyt toisella tavalla. Aiheesta on puhuttu aiemminkin haastatteluissa, ja muun muassa ohjaaja Jackson on avannut elokuvan alkuvaiheeseen liittyviä merkittäviä tuotannollisia erimielisyyksiä.

Alun perin elokuvan tuotanto-oikeudet olivat Harvey ja Bob Weinsteinin perustamalla Miramax-yhtiöllä, mutta Miramax ei halunnut tehdä Taru sormusten herrasta -kirjasarjasta trilogiaa elokuvakankaille. Weinsteinien näkemys oli, että tarina pitäisi saada mahdutettua yhteen elokuvaan. Kun tämä ei käynyt Jacksonille, Weinstein uhkasi vaihtavansa elokuvan ohjaajaa.

Lopulta elokuvan uudeksi tuotantoyhtiöksi tuli New Line Cinema, joka oli nimenomaan kiinnostunut tekemään kirjasarjasta kolme elokuvaa.

Siirtymä Miramaxilta New Line Cinemalle ei mennyt mutkattomasti, vaan julkisuuteen kerrottujen tietojen mukaan Miramax teki siitä tarkoituksella mahdollisimman vaikeaa. Haastattelussa Wood kertoo, miten Weinstein suostui siihen, että Jackson etsii elokuvalle uuden tuottajan, mutta antoi siihen aikaa vain yhden viikonlopun ja muutenkin äärimmäisen tiukkoja ehtoja.

Vaikka elokuvalle löytyi tuotantoyhtiö, joka halusi tehdä kaikki kolme elokuvaa, aiheuttivat alkuvaiheen vaikeudet pahaa verta elokuvan tuotantotiimin ja Weinstein välille. Tämän Wood myöntää uudessa haastattelussa.

Woodin mukaan yksi elokuvan örkkimaskeista suunniteltiin näyttämään Weinsteinilta, Woodin sanojen mukaan ”eräänlaisena vittuiluna”.

”Uskon, että tästä on ok puhua nyt. Se tyyppi on vangittu”, Wood sanoi.

Hollywoodin vaikutusvaltaisimpiin elokuvatuottajiin kuulunutta Weinsteinia on syytetty viime vuosien aikana lukuisista törkeistä seksuaalirikoksista, ja hänet tuomittiin viime vuonna 23 vuoden vankeuteen raiskauksesta. Useat tunnetut näyttelijät ovat viime vuosina kertoneet Weinstein harjoittamasta seksuaalisesta ahdistelusta. Weinsteinin tekojen ilmitulo oli käynnistämässä #metoo-liikettä.

Örkit ovat Taru sormusten herrasta -maailmassa ilkeitä, julmia ja rumiksi kuvailtuja otuksia, jotka palvelevat tarinan päävihollista Sauronia.