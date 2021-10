Vastaava tapaus sattui vain kaksi vuotta sitten, kun Burberry esitteli hirttosilmukalla koristellun hupparin. ”Itsemurha ei ole muotia”, kommentoi asiaa kritisoinut malli tuolloin.

Ranskalainen muotitalo Givenchy on saanut osakseen voimakasta kritiikkiä, sillä se marssitti lavalle malleja, joilla roikkui kauloissaan hirttosilmukoita mukailevat kaulakorut.

Korut nähtiin Givenchyn kevään ja kesän 2022 muotia esittelevässä näytöksessä Pariisin muotiviikoilla viime sunnuntaina. Asiasta kirjoittavat muun muassa BBC ja muotiin keskittynyt Instagram-sivusto Diet Prada.

”Olisi kuvitellut, että muotiteollisuus olisi jo oppinut, ettei enää laittaisi hirttosilmukoita muistuttavia asioita mallien kauloihin”, Diet Prada kirjoittaa.

Sivusto viittaa kahden vuoden takaiseen tapaukseen, jossa muotitalo Burberry esitteli hirttosilmukalla koristellun hupparin Lontoon muotiviikoilla.

Yksi Burberryn malleista, Liz Kennedy, otti asian tuolloin esiin Instagramissa kirjoittaen: ”Itsemurha ei ole muotia.” Hän itse ei suostunut pukeutumaan näytöksessä kyseiseen huppariin vaan sanoi, että pusero ”ei ole hieno eikä edes särmikäs”.

Muotitalon johtaja pyysi silmukkaa anteeksi ja kertoi, että kyseessä oli tahaton virhe.

Givenchyn viime sunnuntaina esittelemä koru tuomittiin sosiaalisessa mediassa yksimielisesti. Kritisoijat kummastelivat, kuinka vielä vuonna 2021 on mahdollista toimia vastaavalla tavalla ja kuinka varsinkaan nuorten ei ole tarpeen nähdä tällaista ”muotia”.

”Hakaristi tai malli kantamassa asetta tahi valkoista huppua olivat sitten ilmeisesti liian epäsovinnaisia”, eräs ärtynyt Twitterin käyttäjä tokaisi.

Kaulakoru oli osa Givenchyn taiteellisen johtajan Matthew M. Williamsin ensimmäistä henkilökohtaista näytöstä sen jälkeen kun hän aloitti työt luksusmerkillä viime kesänä.

Williamsin mukaan hän loi malliston yhdessä yhdysvaltalaistaiteilija Josh Smithin kanssa. Muotilehti Vogue uutisoi muutama päivä sitten, että värikäs mallisto on saanut vaikutteita Smithin ”onnellisen oudosta” taiteesta, johon kuuluu keraamisia veistoksia sekä psykedeelisesti väritettyjä viikatemies-aiheisia maalauksia.

Haastattelussa Smith sanoi, että kaksikko on yrittänyt yhteistyönsä myötä tehdä asioita tyylillä ”ja jopa hieman tavallista inhimillisemmin”.

Givenchy ei ole kommentoinut ”hirttosilmukkakorun” aiheuttamaa kohua.

Suuri yleisö ja media ovat kummastelleet usein ennenkin viime vuosina muotitalojen välinpitämättömänä ja epäinhimillisenä näyttäytyvää toimintaa. Suunnittelijat ovat tuoneet kriitikkojen mukaan catwalkeilla esille suoranaista rasismia ja kulttuurista omimista.

Esimerkkeinä tästä on parin vuoden takainen Guccin villapaita, jonka nähtiin edustavan kiisteltyä blackface-perinnettä, Prada taas veti myynnistä esineitä, joissa oli mustia apinoita suurilla punaisilla huulilla varustettuina. Dolce & Gabbana aiheutti toraa vuonna 2016, kun se nimitti mallistonsa kenkiä ”orjasandaaleiksi”.

H&M on mainostanut lastenpaitaa tummaihoinen poika mallinaan. Pojan paidassa luki ”coolest monkey in the jungle”, ”viiidakon viilein apina”.

Tammikuussa 2020 Pariisin muotiviikoilla kohuttiin japanilaisen Comme des Garçonin näytöksestä. Muotitalo oli laitattanut valkoisten malliensa päähän pikkulettiperuukit. Muotitalo pyysi tekoaan sittemmin anteeksi.