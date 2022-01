Visuaalisten taiteiden museo avautuu Mallasjuoman vanhaan tehdaskiinteistöön kaupungin keskustassa.

Lahti saa huhtikuussa uuden kulttuuri- ja matkailuvaltin, kun visuaalisten taiteiden museo Malva avautuu.

Lahden taidemuseon ja Julistemuseon muodostama Malva avataan Mallasjuoman vanhassa tehdaskiinteistössä Malskilla 29. huhtikuuta.

Malvassa on yhteensä noin 4 000 neliötä, joista puolet on näyttelytilaa.

Malva-museon tilat avautuvat yleisölle huhtikuun lopussa.

Tilaa on niin vanhan panimorakennuksen tiiliseinien takana kuin suuressa uudisrakennuksessa. Näyttelytilat jakautuvat kolmeen kerrokseen.

Avajaisnäyttelyjä on kolme: hollantilaismuotoilija Maarten Baasin näyttely Piiloleikki, Lahden kansainvälinen julistetriennale sekä Juuret – aarteita kokoelmista -näyttely, jossa on esillä lahtelaisen ja muun suomalaisen taiteen ja muotoilun historiaa taideteosten, huonekalujen ja julisteiden kautta.

Taiteen ja muotoilun välimaastossa liikkuvan Maarten Baasin (s. 1978) tuotantoon kuuluu huonekalusuunnittelua, sisustuksia, installaatioita, teatteria ja arkkitehtuuria.

Muotoilija Maarten Baasin näyttely on ollut esillä myös Groninger-museossa Hollannissa.

Hän on tehnyt yhteistyötä muun muassa Louis Vuittonin, Swarovskin ja Diorin kanssa, ja hänen töitään on hankittu New Yorkin MoMA:n, Lontoon Victoria & Albert Museumin sekä Pariisin Musée des Arts Décoratifs’n kokoelmiin.

Malvan näyttelyn nimi Piiloleikki viittaa sekä Baasin että hänen töidensä määrittelyjä pakenevaan luonteeseen, museon tiedotteessa kerrotaan.

”Olemme innoissamme, että voimme tuoda Maarten Baasin upeat teokset Lahteen, sillä häneltä ei ole aikaisemmin nähty näyttelyä Suomessa”, iloitsee Malvan museoamanuenssi Paula Korte.

Uutta Malvaa johtaa Lahden kaupungin museonjohtaja Tuulia Tuomi.

Malva sijaitsee Lahden keskustassa, kävelyetäisyydellä Matkakeskukselta. Panimokiinteistön entisistä tiloista löytyy museon lisäksi ravintoloita, konserttisali, kokoustiloja ja toimistoja.

Avajaisnäyttelyt ovat auki syksyyn asti. Niiden jälkeen esille tulevat Marjatta Tapiolan, Nanna Suden ja Erik Bruunin soolonäyttelyt.