Outi Heiskasen perjantaina avautuvassa näyttelyssä oli yli 500 teosta ja esinettä.

Outi Heiskasen (s. 1937) teokset ovat vallanneet Ateneumin. Aikanaan taiteilija sai siellä sijainneesta Suomen taideakatemian koulusta potkut. Syytä ei kerrottu.

Ateneumin taidemuseossa tänään perjantaina 8. lokakuuta yleisölle avautuva graafikko, akateemikko Outi Heiskasen (s. 1937) näyttely on todellinen runsaudensarvi. Teoksia on noin kolmesataa, mutta jos mukaan lasketaan eri vedokset sekä esineet, päästään yli 500 lukemaan, kertovat näyttelyn kuratoineet Tuula Karjalainen ja Sointu Fritze. Lisäksi esillä on performanssien taltiointeja.

Näyttely syntyi Heiskasen yli 40 vuotta tunteneen läheisen ystävän, pitkän uran museoalalla tehneen filosofian tohtori Tuula Karjalaisen aloitteesta. Hän ehdotti sitä Ateneumin johtajalle Marja Sakarille, joka innostui oitis. Kun Kiasma on nyt remontin takia suljettuna, Ateneum on näyttelylle Sakarin mukaan hyvä näyttämö.

”Kokoelmatoimintamme jatkuu 1970-luvulle, ja Heiskasen teokset luovat siltaa vanhan ja nykytaiteen välille”, Marja Sakari totesi näyttelyn lehdistöesittelyssä torstaina ja viittasi myös siihen, miten ”läpäisevää” Heiskasen taide oli erityisesti 1970- ja 1980-luvuilla.

Heiskanen oli monessa mukana, ja omasi valtavat kontaktiverkot. Kuvataiteen lisäksi taiteilija oli aktiivinen esimerkiksi Record Singers- ja Bellini-akatemia-performanssiryhmissä. Yksi ikimuistoisia Heiskasen esityksiä oli Ateneumin peruskorjausta edeltävissä sulkijaisissa vuonna 1984 nähty Kluuvin ruhje. Siinä taiteilija muun muassa pesi Ateneumin jykevää portaikkoa hiuksillaan.

Harmi kyllä livetallennetta tuosta tilanteesta ei tiettävästi ole säilynyt, valokuviakin vähän. Näyttelyssä on esillä muun muassa Sakari Viikan ja Jorma Purasen valokuvia.

Taiteilija Outi Heiskanen kuvattuna syyskuussa vuonna 2007.

Tuula Karjalainen tiesi, että Outi Heiskasen on pitkään haaveillut näyttelystä Ateneumissa ja havahtui siihen, että alkaa olla viimeinen hetki tehdä se. Moni Heiskasen ystävistä on jo poistunut tuonilmasiin, Karjalainen totesi Ateneumissa torstaina. Esille on nyt saatu runsaasti myös yksityisiä teoslainoja.

Heiskasen rinnalla näyttelyssä esittäytyy hänen alter egonsa, ite-taiteilija Immi Piilo, joka debytoi vuonna 2010. Piilon töissä räiskyvät värit, toisin kuin Heiskasen tunnusomaisimmassa grafiikassa, joka on mustavalkoista. Tärkein oppi-isä oli graafikko Pentti Kaskipuro eli Mestari K.

Outi Heiskanen: Neitsytmatka (Merikäärme), viivasyövytys vuodelta 1979. – Tuomo Sepon kokoelmasta.

Näyttelyssä halutaan kirkastaa kuvaa Heiskasen taiteesta kaikessa laajuudessaan ja keskittyä olennaiseen, näyttää taiteilija mediapersoonan takana.

Teoksissa tärkeitä teemoja ovat naisen elämä, rakkaus, äitiys, raiskaus, ihmisen olemus, Karjalainen listaa. Ihmisyyttä Heiskanen tarkasteli usein myös eläimen kautta.

Häpeänurkka-installaatio on näyttävästi esillä Ateneumissa. Se herätti suurta kiinnostusta Helsingin taidehallin Vuoden taiteilija -näyttelyssä vuonna 1986.

Hän paneutui grafiikan tekemiseen pieteetillä ja hioi tekniikkansa virtuoosimaiseksi, totesi Karjalainen.

”Outi myös suhtautui laattoihin eri tavalla kuin graafikot yleensä”, Karjalainen kertoi. ”Hän ei voinut tuhota niitä, vaan käytti uudestaan, useitakin kertoja. Siitä häntä arvosteltiin kriittisestikin.”

Heiskasen keskeisiä käsitteitä ovat Aikahattu ja Paikkahattu: kaikki ajat ja paikat ovat tavallaan yhtä aikaa läsnä. ”Outihan oli tavattoman kiinnostunut buddhalaisuudesta ja Tiibetin kansasta. Hän oli myös tavattoman rohkea persoona, rohkein mitä tiedän”, Karjalainen luonnehti torstaina.

Ateneumin taidemuseon johtaja Marja Sakari (vas.) ja Outi Heiskasesta elämäkerran kirjoittanut Tuula Karjalainen kuvattuna Ateneumissa torstaina 8. lokakuuta 2021.

Tuula Karjalainen puhui tilaisuudessa Outi Heiskasesta imperfektissä, vaikka taiteilija on elossa.

Heiskanen elää nykyään omassa todellisuudessaan, muistisairauden takia, kuten käy ilmi Tuula Karjalaisen kirjoittamasta laajasta elämäkerrasta.

Outi Heiskasen retrospektiivinen näyttely on esillä Ateneumissa 8.10.2021– 9.1.2022.