Lavastaja Metti Nordin on työssään saanut olla myös graafikko, muotoilija ja pukusuunnittelija.

Käsillä tekeminen on ollut luonnollinen osa Metti Nordin arkea jo lapsuudesta lähtien.”Kotona piirrettiin paljon, muovailtiin savesta ja tehtiin itse kaikki mahdolliset tavarat.” Ateljeessa peuhaa nykyään myös kymmenviikkoinen kettuterrieri Kasper.

Metti Nordin on liikuttunut.

Haastattelua edeltävänä päivänä hän on ollut äitinsä Outi Heiskasen retrospektiivisen näyttelyn avajaisissa Ateneumissa.

”Valtavan hieno näyttely, jossa myös oma elämäni kulkee mukana”, Nordin kiittelee puhelimitse Vehmaalta.

Vuodesta 2014 lähtien Nordin on asunut Vehmaalla Oheistaidekodissa, jonka Outi Heiskanen perusti lapsuudenkotiinsa.

”Äiti pyysi minua avukseen pitämään taidegalleriaa, nyt hän on Alzheimerinsa takia holhouksessa ja hoitokodissa. Toivon voivani perustaa tänne joku päivä Outi Heiskasen museon.”

Nordinin lavastajan työt ovat vaihtuneet betonivalumuottien ja 3D-mallinnosten valmistukseen.

Käsillä tekeminen on ollut luonnollinen osa lapsuuden taiteilijakodin arkea.

”Kotona piirrettiin paljon, muovailtiin savesta ja tehtiin itse kaikki mahdolliset tavarat vaatteista lähtien.”

Nordinilla on vieläkin käytössä Outi Heiskasen vanha Bernina, johon hän on lapsena kaivertanut nuppineulalla tekstin ”Äiti on tyhmä”.

Kaiverrettu mielenilmaus ilmestyi ompelukoneen kylkeen, koska Heiskanen kielsi haaverin pelossa tytärtään käyttämästä konetta.

”Ihmisten suurin huoli tuntuu olevan, että Outi Heiskasen lapsena olen ollut heitteille jätetty. Vaikka äiti matkusti paljon, lapsuuteni oli turvallinen ja isäni [kalligrafi Toivo Heiskanen] oli aina kotona.”

Alun perin Nordin suunnitteli ryhtyvänsä biologiksi.

”Olin kova luonnonsuojelija jo lapsena. En kuitenkaan päässyt biologian pääsykokeisiin, koska olin viimeisilläni raskaana, enkä jaksanut lukea pääsykokeisiin.”

Keväällä 1980 Nordin pyrki Taideteolliseen korkeakouluun.

”Tein alan valinnan poissulkevalla menetelmällä: en halunnut kuvaamataidon opettajaksi, tiesin mitä se on, kun molemmat vanhemmat opettivat. En halunnut myöskään keraamikoksi, valokuvaajaksi, graafiseksi suunnittelijaksi tai muotoilijaksi. Lavastus oli ala, josta en oikein tiennyt mitään, joten ruksasin sen hakupapereihin.”

Valinta osoittautui oikeaksi. Tosin kosketus teatteriin jäi kouluaikana vähäiseksi.

”Teatterikoulun tuolloinen rehtori Jouko Turkka ei pitänyt lavastusta tärkeänä esityksen elementtinä, emmekä tehneet Teatterikoulun kanssa yhteistyötä.”

Vuodesta 2014 lähtien Metti Nordin on asunut äitinsä Outi Heiskasen perustamassa Oheistaidekodissa Vehmaalla. ”Toivon voivani perustaa tänne joku päivä Outi Heiskasen museon.”

Lavastajan työssä Nordin on lopulta saanut toteuttaa kaikkia pääsykokeissa poissulkemiaan aloja. Lisäksi hän on myös suunnitellut pukuja esityksiin.

”Tuolloin ei Suomessa opetettu pukusuunnittelua, ja me opiskelijat ruinasimme itsellemme pukusuunnittelukurssin. Saimme yhden opintopisteen pituisen kurssin Liisi Tandefeltilta. Se oli jokaisen minuutin väärti. Käytännön opin olen saanut teattereiden ompelimoista”, Nordin kertoo.

Myöhemmin hän on opiskellut pukusuunnittelua Aalto-yliopistossa.

Lopputyönsä Nordin teki Ryhmäteatteriin vuonna 1985, produktio oli Arto af Hällströmin ohjaama revyy Zloty Burlesque.

”Se oli hyppy syvään päähän. Zlotyn lavastus oli hurja, näyttämökuvia oli kymmeniä.”

Ryhmäteatterista muodostui freelancer Nordinin kotiteatteri 1990-luvulle asti, jolloin lama ja työttömyys kohtelivat rujosti. ”Menetin asuntoni, ja jouduimme lasten kanssa asumaan autossa pari kuukautta.”

Tärkein Ryhmäteatterin vuosien oppi oli Nordinin mukaan yhteistyö.

”Sitä en ollut kotoa oppinut, se ei ole itsestään selvä asia taiteilijoille. Ryhmäteatterissa oltiin kainaloita myöten mukana tekemisessä. Asuimme kesät Suomenlinnassa, yhteisö oli tärkeä varsinkin lapsilleni Siirille ja Reinolle, koska olin koko ajan töissä.”

Uransa suurimpana ponnistuksena Nordin muistaa Ryhmiksen legendaarisen Tarun sormusten herrasta vuosilta 1988 ja 1989. Tolkienin maailmankaikkeuden luominen Suomenlinnan muurien sisälle oli valtava urakka, myös budjetiltaan. Siinä Nordin sai käyttää kiinnostustaan tilan manipulointiin ja perspektiiviharhoihin.

Hän teki usein myös esitysten julisteet.

”Juliste on aina tärkeä etappi, koko esityksen julkisivu. Siihen täytyy ennakolta tiivistää mihin esityksellä ollaan pyrkimässä.”

Nordin on työskennellyt paljon myös tanssiteatteri Glims & Glomsissa. Sinne hän lavasti esimerkiksi Outi Heiskasen grafiikan taruolentoihin perustuvan Suurperheen vuonna 2006.

Lavastajan työn parhaita ideapankkeja ovat Nordinin mukaan olleet levynkannet.

”Tunnelmaa hakiessani selaan aina ensin lempiopukseni Album Covers Albumin. Levyjen kansissa on ilmaisuvoimaa.”

Entä mikä on lavastuksen tehtävä esityksessä?

”Näyttelijän tukeminen. Näyttelijä voi kyllä esiintyä mainiosti ilman lavastustakin, mutta lavastus auttaa viemään sanomaa eteenpäin.”

Lavastuksen tehtävä esityksessä on näyttelijän tukeminen, Metti Nordin sanoo. ”Näyttelijä voi kyllä esiintyä mainiosti ilman lavastustakin, mutta lavastus auttaa viemään sanomaa eteenpäin.”