Julkkiskaverusten yhteisdekkari myytin jo ennen ilmestymistään kymmeniin maihin.

Romaani

Camilla Läckberg ja Herik Fexeus: Mentalisti (Box). Suom. Kirsi Kokkonen. Otava. 619 s.

Dekkarikuningatar Camilla Läckbergin ja mentalisti Henrik Fexeuksen yhteistyö on Ruotsissa suuren luokan kirjauutinen. Kumpikin on megaluokan julkkis. He ovat myös vanhoja ystäviä.

Läckberg tunnetaan ympäri maailman menestyneenä dekkaristina, mutta Fexeus on fiktion kirjoittajana hieman kokemattomampi. Hän on julkaissut kolme suomentamatonta nuortenkirjaa ja useita käyttäytymiseen ja sen tulkintaan liittyviä tietokirjoja. Niistä on suomennettu muun muassa Ajatusten lukemisen taito (WSOY) ja Valtapeli – Vaikuttamisen jalo taito (Atena).

Trilogian aloittava Mentalisti myytiin kymmeniin maihin jo ennen ilmestymistään.

Romaani hyödyntää kiehtovasti Fexeuksen asiantuntemusta. Mentalistin työkalupakki sopii täydellisesti dekkariin. Mitä tarkoittaa punainen pusero? Valehteleeko syytetty? Ketkä tästä työporukasta ovat harrastaneet känniseksiä? Mentalisti tietää.

Trilogian toinen päähenkilö on kuuluisa showmies Vincent Walder, joka viihdyttää yleisöä maagiselta vaikuttavalla kyvyllään lukea ja manipuloida ihmisiä. Yksityishenkilönä hän on jäykkä ja autistisen oloinen. Vincent on tottunut tarkastelemaan ilmeitä ja kehonkieltä, koska ei ymmärrä luonnostaan edes omaa perhettään.

Toisaalta karismaattinen, toisaalta hömelö Vincent on joutunut uusperhekuvioon, jossa lapset ovat keskenään serkuksia. Riitaisat sisarukset, eksä ja nyksä, tekevät hänen elämästään helvettiä.

Vincent saa elämäänsä miellyttävämpää sisältöä, kun kylmän kuulas poliisi Mina Dabiri pyytää häntä konsultiksi. Joku on murhannut nuoren naisen klassisesta taikatempusta tutulla tavalla. Uhri on työnnetty laatikkoon, johon on pistetty miekkoja.

Mina ja Vincent ymmärtävät toisiaan, sillä kumpikin on yksinäinen susi. Mina kärsii hysteerisestä bakteerikammosta, joka tuhoaa mahdollisuuden normaaliin elämään.

Läckbergin ja Fexuksen yhteistyö tuottaa ammattitaitoista, suoraviivaisen selkeää jännäriviihdettä, jossa on runsaasti yllätyskäänteitä ja raakoja yksityiskohtia. Kerronta on varsinkin alussa viihdyttävää ja napakkaa, suorastaan koukuttavaa. Päähenkilöt vaikuttavat ongelmineen piristävän erilaisilta sankareilta.

Juoni jää kuitenkin polkemaan lähtökuoppiin ja tunnelma muuttuu junnaavaksi ja alavireiseksi. Minan traumaattista menneisyyttä pohjustetaan väsymykseen asti, mutta se jää kömpelösti kesken odottamaan myöhempiä osia. Vincentin painajaismainen taustatarina tuodaan päivänvaloon.

Siitä muodostunee runsaasti materiaalia seuraaviin osiin.

Loppu tuntuu kuuluvan kokonaan eri romaaniin. Aluksi suhteellisen realistinen juoni muuttuu takavuosien James Bondia muistuttavaksi hupsutteluksi, jossa pahikset yrittävät tuhota sankareita mielikuvituksellisilla, mutta oudon tehottomilla tavoilla.

Mentalisti ei ole millään muotoa surkea kirja, vaan sinänsä pätevä jännäri. Tällaisten dekkareiden jättimäistä suosiota on silti vaikea ymmärtää. Ehkä lukijat eivät löydä parempaa massiivisen markkinoinnin vuoksi?