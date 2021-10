G Livelabissa ei juurikaan näkynyt alle keski-ikäisiä.

Rock, rautalanka

Esa Pulliainen with Mr. Breathless G Livelabissa torstaina 14. lokakuuta.

Vuosikymmenten varrella Esa Pulliaisen johtamalla Agentsilla on ollut liuta solisteja alkaen Rauli Badding Somerjoesta ja päätyen kohta Maustetyttöihin, mutta G Livelabin keikalla hän oli itse isännän paikalla.

Sitä korosti, että Pulliainen hallitsi lavan keskellä ja Mr. Breathless (oik. Marko Julkunen) oli työnnetty laitaan betonipylvään ja koskettimiensa väliin. Näillä keikoilla Pulliainen palaa nuoruuteensa musiikin, rock’n’rollin ja rautalangan pariin.

Niitä kuultiin vuoronperään, pari–kolme biisiä kerrallaan rautalankaa instrumentaaleina ja fiftarirockia Mr. Breathlessin laulamana.

Välispiikeissään Pulliainen esitti suvereenisti stadilaista katujätkää. Perinteisessä läpänheitossa sukupuoliroolit olivat vanhanaikaisia. ”Soitetaan nättiä väliin, ettei muijat ala spiidaamaan”, Pulliainen heitti, kun vaihdettiin taas rautalankaan. Kukaan tuskin pahastui rennosta roolipelistä.

Herra Hengästynyt on keikkaillut ennenkin Pulliaisen ja Agentsin kanssa. Heidän lisäkseen lavalla oli basisti Kai Pulliainen, joka on soittanut Agentsissa alusta asti. Rumpuja soitti Toni Liimatta, joka soittaa Agentsissa koskettimia ja rytmikitaraa.

Toisilleen tuttu porukka soitti yhteen saumattomasti ja rennosti. Kaikki kuulosti juuri siltä kuin pitikin. Siinä piili ehkä pienoinen pulma. Yllätyksiä ei juuri tullut.

Rautalanka hiveli korvia soljuessaan vastustamattoman letkeästi eteenpäin. Ehkä hienoin oli komeasti maalaileva tulkinta vanhasta venäläisestä kappaleesta Ajomies, jota Agents esitti jo Topi Sorsakosken kanssa. Instrumentaalina se taisi kuulostaa jopa paremmalta kuin Sorsakoski-versio.

Mr. Breathlessin muhkea lauluääni sopii täydellisesti vanhaan rockiin. Aluksi kuultiin englanniksi klassikoita muun muassa rockabilly-legenda Crazy Cavanilta.

Loppupuolella ilakoitiin suomeksi muun muassa Esa Pakarisen biisillä Rokki on poikaa ja Jussi Raittisen Syksyn sävel -voittajalla Metsämökin tonttu. Mr. Breathless käsitteli ne juurevammiksi kuin alkuperäiset.

Metsämökin tonttu on mukana myös G Livelabissa nähdyn kokoonpanon viime vuonna julkaisemalla ep:llä Happy rokkenroll!, jolla on neljä Jussi & the Boysin biisiä.

G Livelabiin ei tullut montakaan alle keski-ikäistä. Ennalta toki tiedettiin, ettei illan musiikki ole tuoreilta listoilta tuttua, mutta onkohan myös Agentsin yleisö varttunut yhtyeen mukana?

On mielenkiintoista nähdä, mitä Maustetyttöjen kanssa tapahtuu.