Elokuvantekijät ajavat palkintoja kärkkyessään kaksilla rattailla. Suomalaisena elokuvana esiteltyä elokuvaa tarjotaan Oscar-kisaan somalialaisena, kirjoittaa elokuvatoimittaja Veli-Pekka Lehtonen.

SuomalaiseLOKUVA Guled & Nasra on valittu edustamaan Somaliaa Oscar-kilpailussa. Vaarana on kuitenkin elokuvan tuleminen hylätyksi kisasta.

Nimeäminen tarkoittaa sitä, että Guled & Nasra tavoittelee Yhdysvalloissa jaettavissa Oscareissa ei-englanninkielisten elokuvien ehdokkuutta ja tietenkin myös koko sarjan voittoa. Sarjaan kelpuutetaan elokuvia, joita ei ole tuotettu Yhdysvalloissa, ja joissa dialogi on pääosin muuta kuin englantia. Ehdokkuus on himoittu ja sitä kärkkyy vuosittain elokuvia lähemmäs sadasta valtiosta.

Sarjan tuorein voittaja on tanskalaisen Thomas Vinterbergin Yhdet vielä.

Somaliasta Oscareihin lähetettävä Guled & Nasra on esitelty Suomessa aiemmin laajasti ”suomalaisena elokuvana”. ”Somalialaisuus on vahvasti osana tätä suomalaistuotantoa”, lukee myös tuotantoyhtiö Bufon keskiviikkoisessa tiedotteessa, jossa hehkutettiin elokuvan matkaa Oscareihin.

Suomalaisena teoksena Galed & Nasra ei voi Oscareissa kuitenkaan sääntöjen mukaan edustaa Somaliaa.

Djiboutissa kuvattu Guled & Nasra kertoo keski-ikäisestä pariskunnasta, Guledista ( Omar Abdi) ja Nasrasta ( Yasmin Warsame). Nasra sairastaa, ja Guled pyrkii elokuvassa hankkimaan leikkaukseen rahaa.

Ohjaus ja käsikirjoitus on Suomessa asuvan somalitaustaisen Khadar Ayderus Ahmedin käsialaa. Näyttelijät ovat Ahmedin tapaan syntyisin Somaliasta, Abdi asuu Helsingissä ja Warsame Kanadassa.

Guled & Nasraa on tuottanut päävastuullisena helsinkiläinen elokuvayhtiö Bufo ja siellä tuottajat Mark Lwoff, Misha Jaari ja Risto Nikkilä. Tuotantoon on tullut rahaa myös Saksasta ja Ranskasta.

Elokuvan kuvauksen ja lavastuksen päävastuulliset ovat Suomesta. Leikkaaja on saksalainen, samoin säveltäjä. Äänisuunnittelijat ja miksaajat ovat Saksasta ja Suomesta. Puvustaja tuli elokuvaan ranskalaisen rahoituksen kautta.

Yhdysvaltain elokuva-akatemialla on Oscar-kisaan osallistuville elokuville tiukat säännöt ja kansainvälisen elokuvan palkintoluokalle vielä omat, tarkentavat pykälänsä. Sääntöjä on kritisoitu vuodesta toiseen voimakkaasti ja eri syistä.

Ongelma on muun muassa se, että jokainen maa saa lähettää vain yhden elokuvan, eikä elokuvanteon kansainvälistä luonnetta haluta Hollywoodissa ymmärtää. Toisekseen maissa, joissa englanti on äidinkieli, on löydettävä ehdokkaaksi muunkielinen elokuva. Kolmas iso ongelma on, että diktatuurimaissa valintaprosessi on enemmän poliittinen kuin taiteellinen.

Säännöt voivat olla huonot, mutta niitä kuitenkin valvotaan: viime vuonna Oscar-kisasta diskattiin Kanada ja vuotta aiemmin Nigeria. Syynä oli se, että maiden ehdokaselokuvissa oli liikaa englanninkielistä puhetta vuorosanoissa.

Tämä Oscar-sääntöjen pykälä neljä ei ole Guled & Nasran ongelma, sillä elokuvassa puhutaan somalia, vaan viides pykälä, jossa todetaan, että elokuvan taiteellisen sisällön pitää olla laajasti lähettävän maan kansalaisten tai asukkaiden käsissä.

Asian vahvistaminen on lähettäjämaan vastuulla. Sitä korostaa myös elokuvan suomalainen tuottaja.

”Soveltuvuuden edustaa maata päättää lopulta Yhdysvaltain elokuva-akatemia. En tiedä tarkkaan heidän pykälistään enkä siitä, voisiko esimerkiksi Ruotsi esittää ehdolle suomalaista elokuvaa”, tuottaja Misha Jaari sanoo.

”Somaliassa tai Djiboutissa ei ole pitkälle kehittynyttä elokuvateollisuutta. He ovat nyt katsoneet, että he voivat tätä elokuvaa omanaan ehdottaa. Antaa mennä, meille tämä on huippujuttu. Aikaisempi vuosina Suomesta on ollut tarjolla monta hyvää elokuvaa, ja aina joku jää rannalle.”

Elokuvien kansallisuuden määritteleminen on hankalaa, ja aiempina vuosina Oscareissa on diskattu elokuvia kansallisuuspykälän vuoksi.

Vuonna 1993 Oscareista hylättiin Uruguayn tarjolle laittama elokuva Un lugar en el mundo, kun taiteellinen työryhmä oli pääosin argentiinalaista. Vuonna 2003 Suomea edusti Oscareissa elokuva Näkymätön Elina, joka ei taas kelvannut täällä Jussi-palkintojen ehdokkaaksi ruotsalaisena.

Vuonna 2008 Oscareista taas diskattiin Ang Leen ohjaama elokuva Lust, Caution. Taiwan tarjosi elokuvaa Oscareihin, mutta järjestäjät tulkitsivat elokuvan ei-taiwanilaiseksi. Vuonna 2011 Albanian tarjoama elokuva Falja e Gjakut hylättiin sama pykälän perusteella, mutta Aki Kaurismäen Le Havre sai edustaa Suomea, vaikka se oli kuvattu Ranskassa ja työryhmässä oli paljon ranskalaista osaamista.

Kyse on lopulta Oscareita jakavan akatemian tulkinnasta, ovatko Guled & Nasran tekijät riittävästi somalialaisia.

”Kysymys tekijöiden somalialaisuudesta on minusta jo ohitettu”, tuottaja Misha Jaari sanoo.

”Tai ainakin se ensimmäinen askel asiassa. Kysymys on nyt siitä, miten Yhdysvaltain elokuva-akatemia asian tulkitsee. Me emme voi tehdä muuta kuin pitää peukkuja pystyssä.”

Toiseksi ongelmaksi voi muodostua Somalian valtion nimittämä Oscar-raati.

Somalia ei ole aiemmin lähettänyt elokuvaa kisaamaan Oscareista. Päätöksen on tehnyt Somalian tiede-, kulttuuri- ja turismiministeriön perustama Oscar-raati, kertoo tuotantoyhtiö Bufon tiedote. Variety-lehden mukaan päätös oli yksimielinen.

Elokuvalehti Screenin mukaan raatiin on kuulunut paikallisia muusikoita sekä elokuvantekijöitä. Oscar-sääntöjen mukaan valitsijoissa pitää olla mukana elokuva-alan edustusta.

Guled & NasrAN ensi-ilta on Suomessa marraskuun 12. päivä. Aiemmin kesällä elokuva oli esillä Cannesin elokuvajuhlilla ja alkusyksystä festivaaleilla Torontossa. Kansainvälisesti elokuvaa on esitetty nimellä The Gravedigger’s Wife.

Suomen-ehdokas Oscareihin valitaan myöhemmin tässä kuussa. Valinnan tekee elokuva-alan ammattilaisista koostuva jury. Ennakkosuosikki on Cannesissa palkittu, Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6.

Muokattu 7.10. klo 16:33. Artikkeliin lisätty tietoja valinnan tehneestä Oscar-raadista Somaliassa.