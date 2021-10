Bond-tähti Daniel Craig sai tähden Hollywoodin Walk of Famelle

Craigin tähti sijaitsee toisen Bondin esittäjän, Roger Mooren, tähden vieressä.

Daniel Craig osallistui keskiviikkona 6. lokakuuta seremoniaan, jossa hän sai oman tähden Walk of Famelle.

Viimeisimpien James Bond -elokuvien pääosassa nähty Daniel Craig on saanut oman tähtensä Hollywoodin Walk of Famelle. Hänen nimikkotähtensä paljastettiin Los Angelesissa keskiviikkona paikallista aikaa.

Craigin tähti sijaitsee toisen Bondin esittäjän, Roger Mooren, tähden vieressä.

”Kun olen tällä jalkakäytävällä kaikkien näiden legendojen ympäröimänä, minusta tulee hyvin, hyvin, erittäin onnellinen mies”, britti Craig hehkutti.

Daniel Craigin viides ja viimeinen elokuva James Bondina, No Time To Die, saapui äskettäin valkokankaille ympäri maailmaa. Elokuva on kerännyt sekä hyvin yleisöä että kriitikkojen kehuja.

Lue lisää: Daniel Craigin bodattu ja terapiaa kaipaava James Bond on aikamme kuva – Ministeri yritti saada kuvauksia myös Suomeen

Lue lisää: Bond-maailmaa vaivaavat vielä useat tunkkaisuudet, jotka on romutettava

Lue lisää: James Bondista odotetaan suomalaisten elokuva­teatterien pelastajaa, torstain ensi-iltaan varaudutaan hurjalla näytös­määrällä

Lue lisää: Vuosia odotettu No Time to Die on hieno lopetus Daniel Craigin James Bond -saagalle – Jopa rohkea Bond-elokuva uskaltaa toiminnan sijaan satsata tunnelmaan ja tunteisiin