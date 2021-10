Voittaja ilmoitettiin Tukholman pörssitalossa tänään torstaina 7. lokakuuta.

Vuoden 2021 kirjallisuuden Nobel -palkinnon sai tansanialaissyntyinen Abdulrazak Gurnah.

Akatemian sihteeri, kirjallisuudentutkija Mats Malm julkisti voittajan kahdelta Suomen aikaa. Anders Olsson kertoi akatemian työskentelystä ja esitteli voittajan.

Gurnahin teoksia ei ole toistaiseksi käännetty suomeksi.

Englanniksi kirjoittava Gurnah on syntynyt Sansibarissa Tansaniassa ja muutti Britanniaan opiskelemaan vuonna 1968. Gurnah aloitti työnsä kirjailijana vasta Britanniassa. Tällä hetkellä hän asuu Brightonissa.

Myös Sansibarissa Gurnahin koulutus perustui pitkälti englantilaiseen perinteeseen, Anders Olsson huomautti.

Abdulrazak Gurnahin ensimmäiset kolme romaania, Memory of Departure (1987), Pilgrims Way (1988) ja Dottie (1990) kuvaavat maahanmuuttajan kokemusta nyky-Britanniassa eri näkökulmista.

Gurnah tunnetaan erityisesti romaanistaan Paradise (1994), joka oli sekä Booker-palkinnon että Whitbread-palkinnon lyhytlistalla. Teos sijoittuu ensimmäisen maailmansodan aikaiseen kolonialisoituun Itä-Afrikkaan.

Vuonna 2001 julkaistu By the Sea oli Booker-palkinnon pitkällä listalla ja Los Angeles Timesin kirjallisuuspalkinnon lyhyellä listalla. Romaani kuvaa Saleh Omaria, ikääntynyttä turvapaikanhakijaa, joka asuu englantilaisessa merenrantakaupungissa.

By the Sea -romaania Anders Olsson kutsui yhdeksi ehdottomista omista suosikeistaan. Olssonin mukaan Gurnah luo aivan poikkeuksellisen katsauksen pakolaisuuteen ja pakolaisen kokemuksiin.

Gurnahin tuorein kaunokirjallinen teos on vuonna 2011 ilmestynyt The Last Gift.

Pörssitalon tilaisuudessa Olssonilta kysyttiin, missä määrin pakolaisten maailmanlaajuinen hätä ja rasismi ovat vaikuttaneet akatemian tekemiin valintoihin ja työskentelyyn.

Olssonin mukaan nykytilanne ei ole vaikuttanut valintaan, vaan pakolaisuuden tematiikka on ollut läsnä jo pidempään, ja Gurnah on käsitellyt aihetta teoksissaan jo pitkään. Olsson totesi kuitenkin, että nykytilanne vaikuttaa siihen miten me kirjoja luemme.

Olsson kiinnitti huomiota myös Gurnahin akateemiseen uraan, jota hän kutsui merkittäväksi.

Olsson ei halunnut vastata kysymykseen siitä, onko palkinto jollain tapaa tahriintunut, mutta kertoi Akatemian olleen nyt monella tapaa uusi.

Ruotsin akatemia on viime vuosina ollut tiuhaan kohujen keskellä. Vuonna 2018 palkintoa ei jaettu lainkaan, sillä Akatemiaa ravistelivat Kulttuuriprofiili-nimellä tunnettua Jean-Claude Arnault’a koskevat raiskaus- ja ahdistelusyytteet. Lokakuussa 2018 Arnault tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankeuteen raiskauksesta, joka tapahtui syksyllä 2011.

Arnault’n puoliso, runoilija Katarina Frostenson oli ollut Ruotsin akatemian jäsen vuodesta 1992, ja tämä oli vuotanut Arnault’lle tietoa Nobel-voittajista useampana vuonna.

Vuoden 2018 palkinto jaettiin yhtä aikaa vuoden 2019 palkinnon kanssa. Sen voitti puolalainen Olga Tokarczuk, ja vuoden 2019 palkinnon sai itävaltalainen Peter Handke.

Handken valinnasta nousi uusi skandaali, sillä kirjailijaa on syytetty kansanmurhan kieltämisestä ja Jugoslavian hajoamissodan sotarikollisen Slobodan Miloševićin puolustamisesta. Handken valinnan jälkeen varsinkin Ruotsissa käytiin suuri keskustelu siitä, voiko taidetta irrottaa tekijänsä muista tekemisistä.

Tokarczukin ja Handken eli kahden eurooppalaisen kirjailijan valinnat tehtiin sen jälkeen, kun Ruotsin akatemia oli sanonut pyrkivänsä eroon kirjallisuuden Nobel-palkinnon eurosentrisyydestä.

Viime vuonna palkinnon voitti yllätysnimi Luise Glück, yhdysvaltalainen runoilija.

Nyt Ruotsin akatemia on täysin uudistunut, kertoo Akatemian jäsen, suomalainen Tua Forsström HS:lle. Forsströmin mukaan ilmapiiri Akatemiassa on nyt erittäin hyvä. Hän on myös erittäin tyytyväinen tämän vuoden voittajaan.

Forsström on runoilija ja kautta aikain ensimmäinen suomalainen Nobel-komitean jäsen.

