Läpimurtoelokuva Tyttö sinä olet tähti määritti Pamela Tolaa pitkään. ”Ihmisillä on monesti taipumus ajatella, että näyttelijät ovat yhtä kuin roolinsa.”

Pamela Tola kertoo, ettei häntä ole koskaan kasvatettu tytöksi. ”Siksi minusta on välillä vaikeaa yhdistää itseäni siihen kuvaan, mitä minulle itsestäni heijastetaan. Oma kokemukseni itsestäni ei perustu siihen, miltä näytän. Olen pienikokoinen, joten minua on usein kohdeltu väheksyen ja tytötellen.”

”Haluan välittää töissäni toivoa. Itseäni ei puhuttele taide, jossa työnnetään pahuutta naamaan”, ohjaaja, näyttelijä, käsikirjoittaja Pamela Tola sanoo.

Hän haluaa myös kertoa tarinoita, joissa naiset ovat aktiivisia.

Parhaillaan Tola työstää uutta Merivuokot-työnimellä kulkevaa elokuvaa. Pelisuunnittelijanaisten vaikeasta ystävyydestä kertovan elokuvan on käsikirjoittanut Susanna Laaksonen, Tola ohjaa sen.

Aihe kiinnosti muun muassa siksi, ettei aikuisten naisten ystävyydestä ole juuri kotimaisissa elokuvissa kerrottu. Tekeillä on myös dokumentti muusikko Almasta.

Tolan esikoisohjaus Swingers (2018) oli tanskalaiselokuvan suomalaisversio parinvaihtoviikonlopusta. Toinen ohjaus, eläkeläissisaruksista kertova Teräsleidit, kipusi vuoden 2020 katsotuimmaksi elokuvaksi. Tola myös käsikirjoitti elokuvan.

Teräsleidien saattaminen valkokankaalle ei ollut mikään läpihuutojuttu.

”Ei ollut itsestään selvää, että Teräsleidit sai rahoitusta. Minulle perusteltiin, että eihän kukaan halua katsoa näin vanhoja naisia valkokankaalla. Hyppyni näyttelijyydestä ohjaajuuteen varmasti vaikutti siinä myös.”

Tolan läpimurto tapahtui vuonna 2005, kun hän opiskeli vielä Teatterikorkeakoulussa. Samana vuonna ilmestyi Aku Louhimiehen elokuva Paha maa sekä Dome Karukosken Tyttö sinä olet tähti. Tolalla oli molemmissa kantava rooli.

”Olin ylikiinnittynyt näyttelemiseen ja armoton itseäni kohtaan, mikään ei ikinä riittänyt. Tajusin, etten voi jatkaa niin tai tulen hulluksi. En myöskään koskaan samaistunut siihen ajatukseen, että näyttelijä on se pelle, joka rakastaa huomiota.”

Tyttö sinä olet tähti oli valtava menestys. Tola kokee, että se myös määritteli hänet pitkäksi aikaa.

”Se oli hieno kokemus, mutta myös leimasi minua negatiivisesti, koska ihmisillä on monesti taipumus ajatella, että näyttelijät ovat yhtä kuin roolinsa. Alankin sisällä ihmiset ovat kommentoineet, että ’olen ajatellut, että olet sellainen Tyttö sinä olet tähti’”, hän kertoo.

”Se oli järkyttävää, koska olen kaikkea muuta kuin espoolainen varakkaan perheen kiltti tyttö.”

Tola ei lähtenyt tuolloin oikomaan käsityksiä, koska halusi pitää yksityiselämänsä itsellään.

Hänelle näytteleminen on aina ollut ensisijaisesti tarinoiden kertomista, ei esillä olemista. Harrastus sai alkunsa lapsuudessa ensin videokameralla kuvatuista tarinoista ja jatkui teatteriharrastuksena. Harrastus toimi pakopaikkana lapsuuden hankalista olosuhteista.

Tammikuussa Tolan veli Joonatan Tola julkaisi autofiktiivisen teoksen Punainen planeetta, joka kertoo perheen taustoista. Perheen isä, Mikko Tola, oli psyykkisesti sairas ITE-taiteilija, eikä rahaa aina riittänyt perheen ruokaan. Molemmat vanhemmat kuolivat sisarusten ollessa nuoria, ja nelihenkinen sisaruskatras joutui lastenkotiin ja perhekotiin.

Veljen kirja herätti Tolassa monia tunteita.

”Olen ylpeä Joonatanista. On täysin ymmärrettävää, että hän haluaa käsitellä elämäänsä, ja toki hän on käsitellyt asioita omasta näkökulmastaan. Se, että minuakin koskevia asioita, joita en itse ollut valinnut kertoa, oli yhtäkkiä lehtien sivuilla, vaikutti yllättävänkin voimakkaasti. Mutta se on asia, joka piti hyväksyä.”

Teatterikorkeakoulun ovet eivät auenneet Tolalle ensimmäisellä kerralla. Välivuodeksi hän päätyi opiskelemaan tanssiterapiaa, ”vähän sattumalta”.

”Se oli siinä mielessä vähän vitsi, että en osaa lainkaan tanssia. Mutta vuosi oli minulle käänteentekevä, voimaannuin ja sain helpotusta itseinhoisiin oloihin.”

Tanssiterapeuttiopintojen jälkeen opiskelu Teatterikorkeakoulussa tuntui kylmältä suihkulta.

”Koin arvostelun vaikeana, varsinkin kun opiskelijana sitä on vielä hyvin keskeneräinen ja näyttelijänä tekee työtä koko olemuksellaan. En ole myöskään koskaan sopeutunut tasapäistävään koulumaailmaan, koska olen hyvin herkkä omille ja muiden tunteille.”

Tola kokee, ettei opiskeluaikana saanut tarvitsemaansa tukea.

”Voin kouluaikoina huonosti, mutta kun kerroin Teatterikoulun koulupsykologille oireistani, hän sanoi, ettei hänestä ole mitään perusteita suositella minulle terapiaa.”

Nykyään näytteleminen on Tolalle vapauttavaa vaihtelua ohjaajuudesta.

Tulevaisuudelta hän toivoo, että uteliaisuus ja innostuneisuus säilyisi, oli hän missä ammatissa tahansa.

”En halua rakentaa itselleni sellaisia ajatuksia, että olen tärkeä vain menestyneenä. Enemmän kiinnostavat oma hyvinvointi ja sisäinen rauha.”

Kuka? Pamela Tola Syntyi 1981 Ruotsinpyhtäällä, asuu Helsingissä.

Valmistunut Teatteritaiteen maisteriksi vuonna 2008, kirjallinen lopputyö Miksi näyttelen ilmestyi myös kirjana vuonna 2007.

Opiskellut myös tanssiterapiaa ja vyöhyketerapiaa.

Esiintynyt muun muassa elokuvissa Paha maa (2005), Tyttö sinä olet tähti (2005), Napapiirin sankarit (2010), Härmä (2012) ja Kaikki oikein (2018) sekä tv-sarjoissa Kimmo (2010 ja 2017) ja Kolmistaan (2017–2018).

Ohjannut elokuvat Swingers (2018) ja Teräsleidit (2020) sekä tv-sarjaa Mädät omenat (2021).

Kolme lasta.

Täyttää 40 vuotta perjantaina 15. lokakuuta.

Lue lisää: Tyttö sinä teit tähtiä