Brittiohjaaja Armando Iannuccin elokuvassa huumorin mustuutta korostaa pelon ilmapiiri.

Komedia

Stalinin kuolema ★★★★

The Death of Stalin, Britannia 2017

Teema klo 21.00 ja Areena

Laajasti tiedetään, että vuonna 1953 Josif Stalin virui pitkään sairauskohtauksen kourissa ilman apua, koska kukaan ei uskaltanut mennä sisään työhuoneeseen. Diktaattori hallitsi pelolla, jolla oli varjopuolensa.

Armando Iannuccin elokuva Stalinin kuolema kertoo nimensä mukaan siitä tapauksesta mutta ennen kaikkea valtapelistä, joka seurasi Isä Aurinkoisen lopullista laskua horisonttiin.

Elokuva on jättänyt varjoonsa piirtäjä Thierry Robinin ja käsikirjoittaja Fabien Nuryn ranskalaisen sarjakuvan, johon se perustuu.

Tapahtumat noudattelevat historiaa pääpiirteissään, vaikka vapauksia on otettu muun muassa henkilöiden asemissa. Stalinin kuolema on poliittinen satiiri, jossa huumorin mustuutta korostaa pelon ilmapiiri.

Pienimpienkin arvioiden mukaan Stalin oli vastuussa yli 700 000 ihmisen teloittamisesta. Paljon useampia passitettiin vankileireille. Stalin ei olisi pystynyt siihen yksin, vaan hänellä oli apunaan laaja koneisto, joka ei pysähtynyt heti hänen kuolemaansa.

Kuolemaa seuraavan valtapelin keskeisiksi pelureiksi nousevat Lavrenti Berija (Simon Russell Beale) ja Nikita Hruštšov (Steve Buscemi).

Berija johti pelättyä NKDV-turvallisuuspalvelua, joka pani toimeen Stalinin puhdistuksia. Elokuvassa pirullinen hahmo vaihtaa ensimmäiseksi Stalinin teloituslistan omaansa ja alkaa vehkeillä päästäkseen valtaan.

Hruštšov oli puolueen ensimmäinen sihteeri. Hänet muistetaan muun muassa vuoden 1960 YK:n yleiskokouksesta, jossa hän haki pontta puheilleen paukuttamalla pöytää kengällään. Elokuvassa hänet kuvataan pelkurina.

Stalinin varamies Georgi Malenkov (Jeffrey Tambor) näytetään turhamaisena idioottina ja ulkoministeri Vjatšeslav Molotov (Michael Palin) höperönä tuuliviirinä.

Muitakin selkärangaltaan veteliä henkilöhahmoja riittää vallan kulisseissa. Sellaisia rooleja ei ole helppo näytellä uskottavasti, mutta koko kaarti tekee erinomaisia karikatyyrejä.

Satiiri on skottilaisen Iannuccin leipälaji, jota hän on harjoittanut varsinkin radiossa ja televisiossa. Ennen Stalinin kuolemaa hänen paras elokuvansa oli In the Loop (2009), joka ivasi Yhdysvaltain ja Britannian Lähi-idän politiikkaa.

Stalinin kuolemaa voisi katsoa nykyaikaisena versiona Shakespearen kuningasnäytelmien kuvauksista politiikan likaisista peleistä. Nykyään ne taitavat olla suurimmillaan niin synkeitä, ettei niitä oikein pysty katsomaan ilman äärimmäisen hirtehistä huumoria.

Kauneusvirheeksi voi katsoa, että Stalinin kuolemassa puhutaan englantia, mutta tuskinpa sitä olisi voitu tehdä Venäjällä. Ehkäpä Putinin Stalin-sympatioita heijastaa se, että elokuva kiellettiin siellä.

Väitetään, että elokuva on ladattu Venäjällä laittomasti 1,5 miljoonaa kertaa. Myös presidentti Barack Obama pani sen suosikkielokuviensa listalle.