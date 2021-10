Viikon suosituksissa sympaattinen televisiosarja, upea kotimainen albumi ja helposti lähestyttävä taidenäyttely.

Viime aikoina meitä keski-ikäisiä tv-sarjojen ystäviä on pidelty hyvänä. Olen ahminut yksikseni muun muassa uudet kaudet Sex Educationista, This Way Upista ja ihan uudesta Julie Delpyn On The Vergestä.

Mutta välillä muistan, että onhan minulla perhekin! Harmi vaan, että harva sarja puhuttelee sekä 11-vuotiasta että nuorta aikuista ja vielä keski-ikäistä katsojaa.

Jalkapallomaailmaan sijoittuva komediasarja Ted Lasso onkin tässä mielessä harvinaisuus. Se kertoo lontoolaisesta AFC Richmondin joukkueesta, joka saa valmentajakseen amerikkalaisen Ted Lasson. Ted Lassolla on kultainen sydän, mutta kokemusta ainoastaan amerikkalaisesta jalkapallosta, mikä tekee hänestä surkean coachin – vai tekeekö? Sopivasti vanhanaikaisessa tarinassa hyvä voittaa pahan 6–0: sympaattinen valkku saa lopulta puolelleen joukkueen hyökkääjädiivan, örmyn pelaajalegendan ja juonittelevan omistajan.

Näyttelijä Jason Sudeikis on täysin ansiosta pokannut pääroolistaan Golden Globen. Sarjaa on nähtävillä kaksi kautta ja kolmas lienee jo tekeillä.

Ted Lasso, AppleTV+

Lyytin eli Lydia Lehtolan sanoitukset ovat oivaltavia.

Poppia suoraan sydämeen

”Juoksen täysillä taakseni katsomatta, ohi kallioleikkauksen. Heitän reunalta toiveet ja helyt, mutta minne laitan rakkauden”, laulaa Lyyti uuden levynsä kappaleessa Karkauspäivä, enkä ihan heti keksi mitään suloisempaa kuin hänen äänensä.

Rakkaus ja sydänsurut ovat popmusiikin kestoaiheita, mutta harvoin niistä on kirjoitettu yhtä omaperäisesti kuin albumilla Toiveet ja helyt. Menetykset ja elämänkolhut kääntyvät rujoksi sielunmaisemaksi, jossa liikutaan purkutyömailla ja ikiroudan ajassa.

Mutta lohtuakin on: Kasvitieteellisen puutarhan lumpeenkukan siemenet selviytyivät pommituksista ja kun lumpeenkukka aukeaa, saa toivoa. Lyytin eli Lydia Lehtolan sanoitukset ovat niin oivaltavia ja joka kuulemalla uusia tulkintoja tarjoavia, että niistä tekisi mieli sanoitusten sijaan puhua lyriikkana.

Parasta Lyytissä on, että hän ei tuo mieleen ketään toista artistia, mikä on nykypopmaailmassa harvinaista. Lyytin levynjulkaisukiertue saapuu ensi viikolla Helsingin Korjaamolle enkä malta odottaa, että pääsen näkemään bändin livenä.

Lyyti: Toiveet ja helyt (Luova Records)

Susanna Majuri: Saviour, 2008

Ihmeellisiä maailmoja

Kun astuu sisään Valokuvataiteen museoon, tuntuu kuin saapuisi ihmeelliseen satumaailmaan. Susanna Majurin (1978–2020) sinisen ja turkoosin sävyissä hohtavat, veden äärelle sijoittuvat teokset selvästikin puhuttelevat ihmisiä, sillä tavallisena arki-iltana museosalissa on melkein täyttä. Ne ovat helposti lähestyttäviä, kerta kaikkiaan kauniita kuvia, joista jokaiseen tuntuu kätkeytyvän tarina.

Monissa retrospektiivisen Rakkaus-näyttelyn teoksissa on käytetty samaa työskentelytapaa. Majuri keksi vuonna 2007 upottaa kankaan uima-altaan pohjalle ja sen jälkeen hän rakensi toinen toistaan salaperäisempiä maailmoja käyttäen erilaisia löytämiään taustakuvia ja laittamalla mallinsa uimaan niiden päältä.

Näyttelystä tekee erityisen koskettavan se, että siihen liittyy ääniopas, jolla Majuri kertoo teostensa synnystä: hän saattoi pyytää mallikseen ihmisiä, joihin oli ihastunut vaikkapa tanssitunnilla tai bussissa. Nauhoitteet on tehty vuonna 2010 Majurin Vedentutkijan tytär -näyttelyä varten.

Susanna Majuri: Rakkaus, Valokuvataiteen museo K1, Mikonkatu 1, 2.1.2022 asti.

