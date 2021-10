Netflixin tanskalaisuutuus Kastanjamies on todella koukuttava rikossarja

Rikos-sarjan kirjoittajan Søren Sveistrupin Kastanjamies on onnistunut paluu nordic noirin alkulähteille.

Tanskalaista käsikirjoittajaa Søren Sveistrupia voinee tituleerata nordic noirin isäksi tai ainakin yhdeksi sen luojista. Hän kirjoitti Rikos-sarjan 2000-luvun jälkipuoliskolla, ja siitä lähti liikkeelle pimeiden ja synkkien pohjoisten tarinoiden vyöry.

Usein ajatellaan, että se alkoi Silta-sarjasta, mutta ilman Rikosta ei olisi Siltaakaan.

Sveistrup kuitenkin vetäytyi buumista pian taustalle. Hän osallistui Rikoksen amerikkalaisversion, suomeksi Jälkiä jättämättä, tekemiseen tuottajan roolissa, mutta käsikirjoittajana hän on toiminut vain satunnaisesti.

Pari vuotta sitten Sveistrupilta julkaistiin jännitysromaani Kastanjamies, joka on käännetty myös suomeksi, ja nyt pitkän tauon jälkeen Sveistrup astuu jälleen esiin jännityssarjan pääkäsikirjoittajana. Harmi niille, jotka ovat jo lukeneet Kastanjamiehen, sillä sarjassahan kaikki tietenkin perustuu yllätyksille.

Kastanjamiehet ovat kai tanskalaisten käpylehmiä. Lapset väsäävät syksyisin kastanjoista ukkeleita, joille tehdään tikuista kädet ja jalat. Sarjan mysteerimurhaaja jättää kastanjamiehiä jälkeensä, mutta miksi?

Sveistrup nivoo yhteen alussa näytetyn raa’an murhan 1980-luvulta ja tuoreet tapaukset. Lisäksi päästään vallan ytimeen, sillä sosiaaliministeri Rosa Hartungin tytär on kadonnut vuosi aiemmin, ja jollain oudolla tavalla siihenkin liittyvät kastanjamiehet.

Kuviota ratkoo perinteiseen tapaan poliisikaksikko, yksinhuoltajaäiti Naia Thulin ja kotimaahan palannut, vimmainen ja vähän salaperäinen Mark Hess.

Sveistrupin työ on tunnistettavissa, vaikka toki sarjalla on ollut muitakin käsikirjoittajia, ja ohjaajien, Kasper Barfoedin ja Mikkel Serupin, luoma tunnelma on vahva.

Kastanjamiehessä on monta muistumaa Rikos-sarjasta, esimerkiksi tapa ripotella alkuun näennäisen irrallisia juonenhaaroja. Juuri siitähän tuli sittemmin Silta-sarjan tavaramerkki. Rikoksessa myös liikuttiin politiikan maailmassa kuten nytkin.

Sveistrupin taito on siinä, miten sujuvasti ja sopivasti ennakoiden hän kuljettaa katsojaa täysin epäuskottavien ja aukkoistenkin juonenkäänteiden läpi. Kastanjamies on todella koukuttava sarja.

Se on kuitenkin paluuta menneeseen huonossakin mielessä. Sadististen murhien aika on jo auttamatta ohi, ja lapsetkin voisi jättää viimein rauhaan. Ja naiset.

Huolella kirjoitetut henkilöhahmot ovat taattua tanskalaista laatua. Näyttelijöistä tuttuja ovat Mikkel Boe Følsgaard ja David Dencik.

Danica Curcicin tyyni Thulin on temperamentiltaan Sarah Lundin vastakohta.

