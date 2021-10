Tommi Toijan patinoidut pronssiteokset ovat kuin muinaisen kulttuurin artefakteja.

Komeat kaupunkikuvat lomittuvat ja kuultavat toistensa läpi Lauri Astalan videoteoksessa ja siihen liittyvissä valokuvissa. Yksi teosten aiheista on digitaalisen ajan monikerroksinen ja paikaton maailma.

Lauri Astala: Sketch for the Last Map 10.10. saakka Galleria Heinossa, galleriaheino.com.

Mehevää patinaa

Tommi Toija: Pää, 2021, pronssi.

Keramiikkahahmoistaan tuttu Tommi Toija on virittänyt taiteensa uuteen ja vahvaan rekisteriin. Mehevästi patinoidut pronssit ovat kuin merestä nostettuja muinaisen kulttuurin artefakteja.

Tommi Toija: Naamiaiset 31.10. saakka Galleria Halmetojassa, galleryhalmetoja.com.

Pop-taidetta valeasussa

Anna Fasshauer: Knot Blue, 2021, maalattu alumiini.

Anna Fasshauerin värikkäistä metalliveistoksista moni on vain näennäisesti abstrakti. Ne ovat pop-taidetta valeasussa, esimerkiksi solmuiksi taiteiltuja juomapillejä monumentaalisessa koossa.

Anna Fasshauer: Hello Sinki 24.10. saakka Galerie Forsblomissa, galerieforsblom.com.

Tämä ja tuo

Jyrki Siukonen: Robert/Robert, 2021, sekatekniikka.

Marko Vuokolan ja Jyrki Siukosen laatimassa kokonaisuudessa kaikkea on kaksi kappaletta. Näyttelyn idea on hienovaraisissa eroissa ja samankaltaisuuksissa, siinä miten erottaa tämä ja tuo.

Drawing a Tiger 24.10. saakka Galerie Anhavassa, anhava.com.