Massi-sarjassa jännitysruuvia kiristetään hitaasti jakso jaksolta.

Kassillinen rahaa ratkaisisi monta ongelmaa niin Lianan kuin Maloun elämässä. He ovat ruotsalaissarjan Massi päähenkilöt, ja heidän ongelmansa ovat hyvin erilaisia.

Liana (Bianca Kronlöf) pakenee roistoja. Hänen miehensä Steffe (Philip Oros) istuu linnassa 47 miljoonan kruunun ryöstöstä, ja tämän gangsterikaveri (Erik Bolin) uskoo Lianan tietävän rahojen sijainnin. Lianalla ei ole rahoista hajuakaan.

Malou (Helena af Sandeberg) sen sijaan kompuroi suoraan niiden äärelle. Varakkaaseen elämään tottunut nainen on juuri tehnyt konkurssin – taas – ja itkee velkojaan lidingöläisessä metsässä. Sieltä hän löytää rahakassin.

Vaikka raha ratkaiseekin Maloun velkakierteen, se tuo myös lisää ongelmia. Rahojen perässä on alamaailman tyyppejä, ja varat pitäisi muutenkin saada näyttämään laillisilta.

Rahat pestäkseen Malou perustaa leipomon. Työntekijäksi hän palkkaa Lianan, tämän taustasta tietämättä.

Kahdeksanosaisen jännityssarjan asetelma saattaa tuntua paperilla sotkuiselta, mutta katsoja pidetään hyvin kärryillä. Punainen lanka ei katoa, vaikka ensimmäisen jakson kerronta on ajoittain kiihkeää: Lianan pako leikataan vetävästi limittäin Maloun romahduksen kanssa.

Hahmogalleriakaan ei paisu hallitsemattomaksi. Sivurooleista löytyy sitä paitsi mainioita tapauksia. Esiin nousee erityisesti Johan Hedenbergin näyttelemä Kangas, sydänongelmainen ja kyyninen gangsteri, joka on Lianan miehen isä ja tyttären isoisä. Kolmannessa jaksossa mukaan tulee myös Lianan äiti Karita (Laura Malmivaara), jonka kanssa tytär puhuu suomea.

Päähenkilöt tuovat tarinaan kaksi erilaista elämäntapaa, luokkaa ja taustaa – ja sitä kautta annoksen satiiria. Maloun ystävät ovat varakkaita kotirouvia ja hänen poikansa kulutusjuhlaa elävä teini. Liana taas nukkuu tyttärensä kanssa toisten nurkissa ja turvautuu näpistelyyn, kun lapsi tarvitsee uudet kumpparit. Raha päätyy rahan luo.

Sarjan takana on hivenen yllättäen art house -nimi Levan Akin, joka tuli tunnetuksi erinomaisesta draamastaan And Then We Danced (2019). Hänen kanssaan Massin ovat ideoineet ja kirjoittaneet Mattias Johansson Skoglund ja Sara Bergmark Elfgren.

Kolmikko kiristää jännitystä hitaasti mutta varmasti jakso jaksolta. Juuri kun kerronta on vaarassa löystyä, viitosjaksossa isketään taas uusi vaihde päälle.

Samalla kun väkivallan uhka kasvaa, hienovarainen huumori kuitenkin vetäytyy taka-alalle. Kerronnan sävy vaihtuu fargomaisista koomisenkieroista maisemista suoraviivaisempaan välienselvittelyyn – ja aavistuksen tylsemmäksi.

