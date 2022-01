Kolmas maailmansota ja tappava virus vyöryvät seesteiseen Lappiin Paasilinnan kuvitelmassa.

Romaani

Mauri Paasilinna: Pedon aika. Into. 310 s.

Mauri Paasilinna (s. 1947) on Paasilinnan maineikkaan veljessarjan nuorin. Hän on kirjoittanut Lappi-aiheisia kirjoja sekä viime sotiimme keskittyviä sotaromaaneja.

Jännityskirjallisuuden kentällä Paasilinna on käväissyt aiemmin muun muassa agenttiromaanillaan Ivan Petrov ja Helsingin henki (Gummerus, 2010). Pedon aika on Paasilinnalle uusi avaus, sillä se on trillerisarjan ensimmäinen osa.

Tai ehkä on väärin puhua trilleristä, sillä Pedon aika on enemmän dystooppinen tulevaisuus kuvitelma, osin jopa kauhutarina.

Burnoutin vuoksi työstään irtisanoutunut ulkomaankirjeenvaihtaja Heikki Holopainen, romaanin kertoja, lähtee toisen vaimonsa Ritvan houkuttelemana Lappiin retriittivaellukselle.

Ennen tätä tarinan varsinaista aloitusta Paasilinna on rakentanut romaaniinsa tyrmäävän prologin, jossa massiivinen terrori-isku luhistuttaa Valkoisen talon ja surmaa Yhdysvaltojen presidentin turvamiehineen.

Vaellus alkaa Lapin seesteisessä syysrauhassa, mutta maailmalta kuuluu kamalia. Yhdysvallat on todennut Pohjois-Korean syylliseksi iskuun ja hyökkää maahan. Kiina siirtyy Pohjois-Korean rinnalle ja aloittaa sotatoimet Yhdysvaltoja vastaan.

Samaan aikaan maailmalla riehuu Texasista alkunsa saanut, todennäköisesti laboratoriosta tahallaan vapautettu virus, joka tekee paljon pahempaa jälkeä kuin korona.

Vaellukselle osallistuvat juttelevat ja marisevat arkisia asioita, mutta maailmantilanne huolestuttaa. Tiedotusvälineet vaikenevat ja pian selviää, että sota on tullut jo Suomeenkin, samoin tappava virus.

Hetken aikaa Holopainen ja muu seurue ehtii vielä ajatella, että Lapin takamailla ollaan turvassa kaikelta, mutta olettamus osoittautuu perin vääräksi.

Yhteiskunta romahtaa, Kiinan johtama Venäjän armeija työntyy Suomeen ja ihmisistä tulee vihollisen ja viruksen ristipaineissa toisiaan tappavia petoja. Tavalliseen arkielämään tottunut Holopainenkin joutuu tarttumaan aseeseen ja taistelemaan henkensä puolesta.

Paasilinnan Lapin-kuvaus on eloisaa, värikästä ja monitunnelmaista. Romaanin alkupuolella dialogin paikoittainen vanhahtavuus hieman tökkii, mutta Paasilinnan onnistuu kiristää tarinansa tunnelmia sopivalla rytmillä, ja kun kauhut todella alkavat, romaanista tulee tiukan armoton henkiinjäämiskamppailun kuvaus.

Pedon aika tuo mieleen Taavi Soininvaaran ja Ilkka Remeksen maailmanpolitiikan realiteeteista lähtevät apokalyptiset fantasiat, mutta Paasilinna pitäytyy tavallisen ihmisen ruohonjuuritasolla. Vallan käytävät ja niiden kuolettavat juonittelut vaihtuvat Lapin erämaissa luonnon armoilla piileskelyyn ja kriisitilanteen kammottavaan raadollisuuteen siviiliväestön keskuudessa.

Kuten Paasilinnan sotaromaaneissa Pedon ajassakaan ei ole sankareita, vaan pelkästään ihmisiä, jotka yrittävät kaaoksen keskellä pysyä hengissä. Kiinan nostaminen mahtitekijäksi heijastelee nykytilannetta, jossa maan vaikutusvalta maailmassa koko ajan kasvaa.

Kun sarjasta on kyse, niin Pedon aika jää hieman kesken, odottamaan seuraavaa osaa.