Jim Pembroke kuoli 75-vuotiaana kotonaan Kansas Cityssä. Pembroke tunnetaan varsinkin bändeistä Blues Section ja Wigwam.

Suomalaisen rockin historiaan vuosikymmenien ajan vaikuttanut Jim Pembroke kuoli Kansas Cityssä Yhdysvalloissa 8. lokakuuta. Yle uutisoi asiasta ensimmäisenä välittämällä tyttären Emma Pembroken viestin, jonka mukaan 75-vuotias muusikko nukkui pois rauhallisesti kotonaan vaimonsa läsnäollessa. Pembroken terveys oli heikentynyt viime aikoina.

James Francis Pembroke syntyi Lontoossa 27. tammikuuta 1946. Taideopiskelija suunnitteli uraa mainosalalla, mutta oli jo laulanut muutamissa bändeissä ennen kuin tuli tapaamaan tyttöystäväänsä Suomeen vuonna 1965.

Jim Pembroke Suosikki-lehden kannessa syyskuussa 1965.

Pembroke saapui Helsinkiin laivalla vapunaattona ja ehti nähdä täkäläistä hulinaa ennen kuin jatkoi Varkauteen, jossa tyttöystävä asui. Beatles-huuman ja Lontoon Carnaby Streetin putiikkien popparimuodin mukaan pukeutunut britti herätti huomiota 1960-luvun puolivälin Suomessa.

Myös manageri Jorma Weneskoski huomasi ”Letti-Jimin” ja järjesti hänet laulamaan ensin The Beatmakersiin ja sitten The Pems -bändiin, jossa soittivat muun muassa kitaristi Hasse Walli ja rumpali Ronnie Österberg. Jim Pembroke & The Pems julkaisi yhden singlen.

Välillä Pembroke palasi Lontooseen, mutta tuli taas Suomeen vuonna 1967. Hän liittyi Blues Sectioniin, joka kesti vain pari vuotta. Mutta jazzista ja Jimi Hendrixiltä vaikutteita ottanut bändi jätti merkittävän jäljen. Se julkaisi nimeään kantavan levyn (1967) ja kokoelman Some Of Love (1969).

Wigwam esiintyi Kaisaniemen puistossa elokuussa 1970. Kokoonpanossa esiintyivät Ronnie Österberg, rummut (vas.), Pekka Pohjola, basso, ja Jim Pembroke laulu.

Vuoden 1969 alussa syntyi Wigwam, josta tuli yksi suomalaisen rockmusiikin historian kulmakivistä. Se oli kolmas yhtye, jossa Österberg soitti Pembroken kanssa. Jukka Gustavsonista ja vuodesta 1970 alkaen basisti Pekka Pohjolasta tuli keskeisiä biisientekijöitä.

Vuosien varrella Wigwamissa soitti pitkä liuta lahjakkaita muusikoita. Sekä Gustavson että Pembroke lauloivat ja soittivat koskettimia.

Monien mielestä Wigwam on jopa merkittävin suomalainen rockbändi. Se sai ensimmäisenä merkittävää huomiota ulkomailla. Wigwamin toisesta levystä Tombstone Valentine (1970) julkaistiin versio Yhdysvalloissa.

Vuonna 1974 amerikkalainen laulaja ja näyttelijä Barbra Streisand pyysi lupaa tehdä version Pembroken säveltämästä kappaleesta Lost Without A Trace, joka oli julkaistu Wigwamin levyllä Fairyport (1971), mutta Pembroke kieltäytyi.

Jim Pembroke vuonna 1982.

Wigwamin progevaihe huipentui Being-levyyn (1974). Sen arvostelussa brittiläinen musiikkilehti New Musical Express kehui Wigwamia parhaaksi bändiksi Britannian ja Yhdysvaltain ulkopuolella.

Sen jälkeen Gustavson ja Pohjola poistuivat bändistä ja Pembroke otti entistä isomman roolin säveltäjänä. Hän kallistui popimpaan suuntaan kuin kokeelliset toverinsa.

Pembroken linja näkyi levyllä Nuclear Nightclub (1975), joka pysyi Suomen albumilistan ykkösenä yhdeksän viikkoa. Se julkaistiin ainakin Ruotsissa, Länsi-Saksassa, Jugoslaviassa, Hollannissa, Espanjassa, Ranskassa, Japanissa ja Britanniassa.

Nuclear Nightclub syntyi perusteellisen työn tuloksena. Ennen levytystä bändi harjoitteli useita viikkoja tuottaja Pave Maijasen kanssa. Monista kappaleista äänitettiin ensin demoversio, mikä oli Suomessa tuolloin harvinaista. Varsinaisiin äänityksiin Tukholmassa varattiin 18 päivää.

Britanniassa iso Virgin julkaisi Nuclear Nightclubin. Suomen ja Pohjoismaiden kiertueiden jälkeen Wigwam esiintyi Lontoon Hyde Parkissa levy-yhtiön järjestämässä ilmaiskonsertissa.

Seuraava levy Lucky Golden Stripes and Starpose (1976) tehtiin Englannissa Virgin Manor -studiossa. Se syntyi ristiriitaisissa paineissa eikä saanut yhtä suopeaa vastaanottoa kuin edellinen. Wigwam pääsi kuitenkin Britannian kiertueelle.

Kansainvälinen läpimurto oli lähellä, mutta jäi toteutumatta osittain myös, koska kaikki Wigwamin muusikot eivät innostuneet ajatuksesta muuttaa Lontooseen tekemään uraa. Bändin talous alkoi horjua ja bändi hiipua 1970-luvun lopussa. Viimeinen isku oli Österbergin kuolema 1980.

Jim Pembroke Wigwamin 50-vuotisjuhlakiertueen keikalla Kulttuuritalossa syyskuussa 2018.

Wigwam palasi kuitenkin esiintymään eri kokoonpanoissa useita kertoja vuodesta 1991 alkaen. Se julkaisi jopa kaksi uutta levyä 2000-luvulla. Vuonna 2018 Wigwam teki 50-vuotisjuhlakiertueen, jolla Pembroke oli vielä mukana.

Jim Pembroke kuvattuna kotonaan Kansas Cityssä elokuussa 2014.

Pembroke julkaisi ensimmäisen soololevynsä jo Wigwamin rinnalla ja jatkoi soolouralla. Pitkän tauon jälkeen viimeinen soololevy If the Rain Comes ilmestyi 2014. Se tehtiin Kansas Cityssä, johon Pembroke oli muuttanut vuonna 1995. Tuottaja oli vanha yhteistyökumppani Otto Donner.

Otto Donner (vas.), Kojo ja Jim Pembroke juhlivat Euroviisukarsintojen voittoa helmikuussa 1982. Suomen euroviisukappale oli Pembroken säveltämä ja Juice Leskisen säveltämä Nuku pommiin. Sen esitti Timo Kojo.

1970-luvulla Pembroke teki sanoituksia ja sävellyksiä Hurriganesille Remu Aaltosen pyynnöstä. Hän teki myös muun muassa pari Suomen Euroviisu-kappaletta, Riki Sorsan Reggae OK (1981) ja Kojon Nuku pommiin (1982). Vuonna 2013 Pembrokelle myönnettiin taiteilijaeläke.

Otto Donnerin Treatment-yhtye esiintyiPorin Jazz -festivaaleilla 1969. Kuvassa Arja Saijonmaa (vas), Pepe Willberg, Tarleena Sammalkorpi ja Jim Pembroke. LEHTIKUVA / MATTI TAPOLA