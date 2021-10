The Boss Babyn kakkososassa vauvat ovat kasvaneet kiireisiksi aikuisiksi ja uudet vauvat tutkivat erityislahjakkaiden koulun epäselvyyksiä.

The Boss Babyn kakkososassa hypätään kolmekymmentä vuotta eteenpäin.

Animaatio

The Boss Baby: Perhebisnes. (The Boss Baby: Family Business) USA 2021. Ohjaus Tom McGrath. Suomenkielisinä ääninä Juhani Rajalin, Tuukka Leppänen, Helmi Kallio, Jani Karvinen, Jenni Sivonen, Ilona Chevakova, Kristina Vahvaselkä, Joonathan Kettunen, Markku Huhtamo, Jessina Lehto, Ohto Heiskanen. 107 min. K7. ★★★

Tuttua monessa lapsiperheessä: lasten syntymän jälkeen tuntuu kuin arjen marssijärjestyksen määräisivät natiaiset aikuisten sijaan.

Lastenkirjailija Marla Frazeen kirjaan perustuva animaatioelokuva The Boss Baby (2017) ammensi juuri tästä kokemuksesta, mutta lisäsi kierroksia tuntuvasti. Perheen uusi vauva pomotti isoveljeään – ja paljastui vieläpä superälykkääksi agentiksi.

Jatko-osassa The Boss Baby: Perhebisnes loikataan kolmekymmentä vuotta eteenpäin. Isoveli Tim ja pikkuveli Ted ovat kasvaneet aikuisiksi ja erilleen. Tim on kahden lapsen isä, Tedin pitää kiireisenä työ rahastoalalla. Vaikka animaatioissa kaikki muu on mahdollista, kunnianhimoisen työuran ja perheen yhdistäminen ilmeisesti ei.

Joka tapauksessa rivien ja kohelluksen välissä puhutellaan jälleen ruuhkavuosiperheiden vanhempia. Tim-isä havahtuu elokuvan alussa ajan kulumiseen: miksi nuorena tuntuu, ettei aika kulu millään ja samalla päivät karkaavat kuin villihevoset yli vuorten?

Hyvä kysymys, johon vastaaminen on tyystin toisenlaisten leffojen heiniä. Tom McGrathin ohjaaman seikkailun suuntana on hersyvä räminä ja rytinä. McGrathin ohjauksiin lukeutuu esiosan lisäksi myös muun muassa Madagascar-elokuvasarja.

Timin perheen vaippaikäinen kuopus Tina paljastuu setänsä tavoin erityislahjakkaaksi neropatiksi ja salaiseksi agentiksi. Tinan johdolla kolmikko ryhtyy selvittämään, mitä lahjakkaiden lasten koulua johtava tohtori Erwing Armstrong oikein juonii. Käppänällä kun on salaisuus poikineen.

Jos valtavirta-animaatioista tuttu ylikierroksilla käyvä rytmi ei pyörrytä liikaa, elokuvassa on hetkensä. Komedioiden parissa uransa tehneen käsikirjoittaja Michael McCullersin jälki näkyy runsaassa huumorissa.

Vakaviakin teemoja sohitaan, kuten sitä, viekö suoritusyhteiskunta lapsilta lapsuuden. Hyväntuulen komedia tai ei, mutta tässä valossa The Boss Baby -leffasarja näyttäytyy suorastaan dystopiana.