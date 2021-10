Moni kirjailija on jo katsonut sotia naisten silmin, mutta nyt evakkotielle lähtevät lapset ja lehmätkin – Rosa Liksomin koskettavan romaanin lumo on murteessa

Rintamalle palaava isä jättää raskaana olevan äidinkin tytön vastuulle: ”Piä huoli, että soon elossa ko mie pallaan”

Rosa Liksomin teoksen lumo on Tornionjokilaakson murteessa, minäkertojan kielessä.

Rosa Liksom: Väylä. Kertomus. Like. 267 s.

”Olin herreilä haavoitten kathveessa ja toivoin, ootin ja kaipasin kuuhmeisesti, että pääsemä hopusti läntheen.”

1900-luvun jälkipuoliskon romaaneissa sodittiin talvi- ja jatkosotaa. 2010-luvulla on käyty Lapin sotaa, jota niin Katja Kettu kuin Tommi Kinnunenkin ovat katsoneet naisten silmin.

Rosa Liksomin Väylä-romaanissa evakkotielle lähtevät lapset ja lehmät.

”Lehmät laitot heti maate. Net olit olheet ennen tienpääle lähtöä hyässä lihassa, nyh net näytit lophuun rääkätyiltä luukasoilta, joita löysä nahka piti kasassa.”

Ilona, Sisko, Liina, Pirkko ja Kerttu ovat lehmiä, eivät naisia. Mutta agraarisessa Suomessa lehmä saattoi olla muutakin kuin tuotantoeläin, usein emännän tai navettapiian paras, joskus jopa ainoa ystävä.

Tien päällä poikiva lehmä kärsii siinä missä synnyttävä nainenkin. Vasikka ja ihmisvauva ovat yhtä hellyttäviä, myös avuttomia ja hoivattavia. Ollaan perimmäisten kysymysten äärellä.

Väylän minäkertoja on noin 13-vuotias tyttö. Isä on sodassa, velipuolet kaatuneet, äiti toimintakyvytön. Kissat ja koirat oli jätettävä kotitaloon. Läheisyyttä kaipaava tyttö päästää paitansa alle Aikili-rotan, on joku jota silittää.

Tyttö toimii kuin aikuinen, kuljettaa karjaa Suomesta Ruotsin puolelle ja takaisin. Evakkotie kulkee Väylän viertä ja sen yli ”met olema aivan kohta viehraina toisessa valtiossa”.

Tarkkoja paikannimiä kertomuksessa ei mainita, mutta kirjan takakannessa on piirros, josta voi päätellä missä päin Tornionjokilaaksoa ja Norrbottenia liikutaan. Todellisuuslähtökohta ei ole oleellinen vaan virtaava joki, joka erottaa ja yhdistää ihmisiä. Luonto on ylivertainen mutta myös haavoittuva.

Suomen puolella on kaaos. Saksalaiset polttavat taloja, virittävät miinoja ja pakenevat Jäämerelle. On venäläisiä sotavankeja, käpykaartilaisia, nostoväkeä. Seassa vanhuksia, naisia, lapsia ja elikoita.

Tytön päässä takoo, että lehmät pitää saada turvaan. Rintamalle palaava isä jättää raskaana olevan äidinkin tytön vastuulle: ”Piä huoli, että soon elossa ko mie pallaan – – .”

Äitiä on pidetty kylillä outona ja tyttöä ”hullun äitin hulluna kläpinä”. Mutta tyttö on oppinut olemaan ” ko ei mithään”. Hänessä on jotain samaa hiljaista päättäväisyyttä kuin Hytti nro 6 -romaanin opiskelijatytössä, joka matkustaa junassa Siperian halki.

Vaellus muuttaa molempia.

Väylän vartta matkaava tyttö havainnoi ympäristöään, ”hunteeraa” tähtien syntyä ja pohtii Raamatun totuuksia. Sotauutiset kantautuvat kuulopuheina: ”fritsiparat hakevat kuninkhaalta turvapaikkaa, ko tietävät että ovat hävihneet soan”.

Tyttö tietää, mitä on takana mutta edessä olevasta ei ole aavistustakaan. Elämänhalu voittaa kuolemanpelon.

”Vitun tiivishän se on”, analysoi Liksom itse teostaan Helsingin Sanomien haastattelussa (4.9. 2021). ”Mutta kiva, jos pitää otteessaan.”

Kyllä, Väylä kiehtoo. Kertomus on kaunis ja koskettava, paikoitellen hauskakin.

Teoksen lumo on Tornionjokilaakson murteessa, minäkertojan kielessä. Murre on tunnekieli, paljon enemmän kuin äänteensä ja sanansa. Yleiskielellä kirjoitettuna Väylä olisi toinen romaani.

Toki mielessä käy myös se, kuinka tällaista on koskaan voinut tapahtua. Ja kuinka ihmisiä edelleenkin ahdetaan vastaanottokoteihin ja -leireille joutilaina ja pelokkaina odottamaan, mitä tapahtuu seuraavaksi.

Liksomin romaanissa eletään syksystä 1944 syksyyn 1945. Sota, pako ja paluu ovat väylä tulevaan. Ilonat, pirkot ja kertut ovat tehneet tehtävänsä, samoin navettapiiat. Heidän tilalleen hankitaan amerikkalaista lypsykarjaa ja -koneita. Uusi aika on alkamassa.

Minäkertoja palaa joenrantaan, hyppää lossille ja lähtee toistamiseen kohti länttä. Vaellus- ja kasvukertomus jatkunee toisaalla toisenlaisena aikana.