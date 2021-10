Piristävintä brittiohjelmassa on sen lääkärijuontaja Ronx Ikharia, josta on tullut sateenkaarinuorten idoli.

Koronapandemia on lisännyt kiinnostusta immuunijärjestelmän toimintaan. Tuore brittidokumentti Voiko vastustuskykyyn vaikuttaa? (2021) esittelee uutta tutkimustietoa vastustuskyvystämme.

Monipuolinen ruokavalio ja liikunta ovat ohjelman mukaan edelleen hyvän immuunijärjestelmän peruskiviä. Tutkijat esittelevät myös muutaman vastustuskykyyn vaikuttavan pikakikan, kuten hieronta ja puolen minuutin kylmä suihku.

Avantokansana suomalaiset jo tietävät kylmän veden aiheuttaman sokin ansiot: akuutti stressitilanne lisää immuunisolujen tuotantoa.

Ohjelma seurailee BBC:n terveysdokumenteista tuttua formaattia. Ohjelman juontaja testaa itse terveysväittämien vaikutusta omaan immuunijärjestelmäänsä. Ensimmäiseksi hän juo itsensä humalaan todistaakseen alkoholin tuhoisan vaikutuksen vastustuskykyymme. Ohjelmassa tavataan myös useita tutkijoita, jotka kertovat omista tutkimusaloistaan.

Valitettavasti tutkimustulosten avaaminen jää puolitiehen, ja dokumentti keskittyy usein wau-efektiin. Se, että koehenkilöiden sairauspoissaolot vähenivät 30 prosenttia, kun he ottivat kylmiä suihkuja, ei vielä kerro tutkimuksesta koko totutta.

Ilahduttavaa ohjelmassa on sen kaikkea muuta kuin pönöttävä juontaja. Muunsukupuolinen lääkäri Ronx Ikharia on uuden sukupolven Michael Mosley. BBC:n aiemmista terveysdokumenteista tutun Mosleyn tapaan Ikharia on koulutukseltaan lääkäri.

Aiemmin Ikharia on juontanut useita terveysaiheita käsitteleviä tv-ohjelmia, kuten koronapandemian vaikutusta etnisiin vähemmistöihin tutkivaa ohjelmaa Is Covid Racist? (2020). Ensiesiintymisensä Ikharia teki vuonna 2019 lasten terveysaiheisessa komediaohjelmassa Operation Ouch (”operaatio auts”), ja hänestä on tullut sateenkaarinuorten idoli.

