Ensin hyvät uutiset: Itämeren tila ei ole täysin toivoton. Vuosien saatossa on tehty sopimuksia ja erilaisia toimenpiteitä, joiden myötä esimerkiksi mereen valuvien ravinteiden määrä on vähentynyt selvästi.

Lyhytdokumentti Rakas, sairas Itämereni ei silti kaunistele tilannetta. Yli 30 vuotta maailman meriä seilanneella tutkimusalus Arandalla kokenut meribiologi Juha Flinkman analysoi vedestä otettua näytettä rempseään tyyliinsä:

”Siis toihan on eniten fosfaattifosforia, mitä on ikinä ollut. Kun se tosta pääsee pintaveteen, niin siinä on taas bileet pystyssä sinilevillä.”

Sinilevän lisääntyminen johtuu rehevöitymisestä, ja rehevöityminen on edelleen Itämeren suurin ongelma. Rehevöitymisen seurauksena meren happikato lisääntyy, ja kärsijänä on koko meren ekosysteemi.

Flinkmanin kaltaiset tutkijat ovat vuosikausia olleet nenäkkäin ongelmien kanssa, joihin muu maailma on vasta vähitellen heräämässä. Siksi heitä on syytä kuunnella.

Itämeri ei ole Flinkmanille vain työasia vaan jotain henkilökohtaisempaa. Sellaiseksi se kai väistämättä muuttuukin, kun on läheltä nähnyt, miten ihmisen toiminta vaikuttaa meren terveyteen.

Esimerkiksi erilaisia lämpenemis- ja kylmenemisjaksoja on ollut maapallolla ennenkin. Ero on siinä, ettei aiemmin lämpenemistä ei ole tapahtunut näin nopeasti, Flinkman sanoo dokumentissa.

Meriveden lämpeneminen voi pahimmillaan johtaa siihen, että merenpohjan sedimenteistä vapautuu valtavasti metaania ilmakehään.

”Siinä kohdassa tulee olemaan game over”, Flinkman lataa.

Viesti on tyly, mutta sellaisena se on tarjottava, jotta asia menee perille.

Rakas, sairas Itämereni, TV1 klo 21.30 ja Areena.