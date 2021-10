Säveltäjänä Fredriksson on kuunnellut "hiljaista ja ujoa" puoltaan, kuin laulaja-lauluntekijä.

Jazz / albumi

Linda Fredriksson: Juniper. We Jazz Records. ★★★★★

Saksofonisti Linda Fredriksson on ollut poikkeuk­sellisen ykkös­­soittimensa keskeisiä solisteja Suo­messa jo niin pitkään, että ensim­mäistä omalla nimellä julkaistua levyä on osannut odottaa ja myös toivoa.

Mutta millaista musiikkia hän mahtaisi tehdä yksin ja juuri itselleen kokoamalle yhtyeelle? Sisältäisikö kokeneen yhtyemuusikon ja baritonisaksofonistin ensimmäinen albumi jotain tuoretta ja uutta, jopa kaikesta aikaisemmasta poikkeavaa?

Vai valitsisiko hän sittenkin sen ilmeisimmän vaihtoehdon ja jatkaisi suunnilleen samanlaisella tyylillä kuin ilmiömäinen Mopo-trio, joka on pöristellyt jazzia räväkällä "punkasenteellaan" nyt kymmenkunta vuotta? Tai pystyisikö hän edes välttämään sitä, vertailusta puhumattakaan?

Kolmen muusikon Mopo on neljän albumin jälkeen kuitenkin se, johon Linda Fredriksson (s. 1985) liitetään ensimmäiseksi baritonisaksofonistina ja improvisoivana solistina, ajoittain myös säveltäjänä. Ja kaiken tämän lisäksi hän on ollut alusta alkaen Mopon julkinen keulakuva, vaikka tahtomattaan.

Voi olla, että hän on ensimmäistä levyään suunnitellessaan pohtinut muun muassa näitä tiivistyneitä tyylillisiä odotuksia ja tarttuneita leimoja. Tai ehkä vielä syvemmin sitä, mikä tai kuka hän on muusikkona ja musiikin tekijänä, ihmisenäkin.

Ja hyvin todennäköisesti hän onkin, sillä lokakuun lopussa julkaistava Juniper ei muistuta juuri yhtään Moposta, eikä kyllä mistään muustakaan pidempiaikaisesta yhtyeestä, jonka jäsenenä Fredriksson on tehnyt levytyksiä viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Nyt ei välähdä missään kohtaan mieleen Ricky-Tick Big Band, ei The Northern Governors, ei Njet Njet 9. Eikä oikeastaan edes tuorein levylle päätynyt yhtye, viime toukokuussa ensialbumistaan Jazz-Emmalla palkittu Superposition-kvartetti.

Näihin kaikkiin verrattuna Juniper – sekä levy että samanniminen yhtye – on jotain muuta, jotain uuttakin. Toki edelleen instrumentaalimusiikkia sekä rytmimusiikkia, joka on jazzia tai ainakin tunnistettavissa jazzin sukuiseksi. Mutta ensikuulemalla hillitympää, herkempää ja hallitumpaa, viipyilevämpää ja vähäeleisempää.

Voisi kuvitella, että toisen tyylin varhain valinneena Fredriksson olisi yksityisen ja yleisen yhteen kietova, vanhan koulukunnan tunnustuksellinen laulaja-lauluntekijä. Ja juuri niin hän avaakin lähtökohtaansa albumin tiedotteessa. Hän on säveltänyt suurimman osan Juniperin kappaleista ikivanhalla rämällä akustisella kitarallaan usein samaan aikaan laulaen sekä persoonansa "hiljaista ja ujoa" puolta kuunnellen.

Ehkä Juniperin lähes kokonaan läpäisevää sanatonta ja paikoin hyvinkin yksityistä laulullisuutta selittää juuri tämä. Sitä paitsi vaikuttaa, että Fredriksson ei ole ajatellut itseään nyt laisinkaan saksofonistina eikä varsinkaan solistina. Hän on yhtenä Juniper-kvartettinsa jäsenenä ennen kaikkea säveltäjä ja imaginäärinen tarinankertoja, joka soittaa juuri sen verran kuin kulloinenkin kappale vaatii.

Vähemmän on usein enemmän, ja varsinkin tunteiden välittäjänä.

Samaa maksiimia seuraavat myös muut juniperit, kappaleiden sovittamiseen studiossa osallistuneet kosketinsoittaja Tuomo Prättälä, kontrabasisti Mikael Saastamoinen ja rumpali Olavi Louhivuori, kaksi jälkimmäistä Fredrikssonin työtovereita Superpositionista.

Ensimmäiset kuulokuvat herkistelystä ja pelkistetystä vähäeleisyydestä ovat silti petollisia.

Fredrikssonin, syntetisaattoreita soittavan tuottajapari Minna Koiviston ja miksaaja Joonas Saikkosen säätämä akustiselektorinen äänikuva on monitasoinen, monitahoinen ja hyvinkin yksityiskohtainen. Samalla tämä hienostunut äänisuunnittelu häivyttää sen, että Juniperille päätyneitä taltiointeja on tehty parin vuoden aikana useissa studioissa, kodeissa, työhuoneissa ja mökeissä, vähän kuin päiväkirjamerkintöjä keräten.

Ja rivien väleistä voi lukea vielä lisää – ehkä yksityisenä avainkappaleena koko albumin avaava Neon Light [and the sky was trans], jossa saksofonisti löytää varovaisen ja raastavaksi yltyvän tunnustelun jälkeen oman äänensä, kuin toisen tavan hengittää.

Tällaista transformaatiota on etuoikeus todistaa, ja nyt vielä koko levyn mitassa alusta aivan loppuun.

Kriitikon valinnat: Luonnon tilasta turkkilaiseen murhamysteeriin

Progerock, Ambient / Albumi

Iro Haarla Electric Ensemble: What Will We Leave Behind – Images from Planet Earth. Svart Records. ★★★★

Syntetisaattorit, samplerit ja sähkökitarat ovat niin jokapäiväisiä, että eivät tarvitse peräänsä huutomerkkejä. Mutta nyt houkutus on suuri, sillä jazzpianisti ja säveltäjä Iro Haarla tunnetaan täysin toisenlaisesta soundista: akustisesta ja luonnon­mukaisesta, jopa herkistävästä. Eikä ainakaan progerockista ja elektro­ambientista, jollaisiksi näitä Iro Haarla Electric Ensemblen ensilevyn kappaleita voisi paremman puutteessa luonnehtia. Sähköisen kvintetin – kitarassa Jukka Orma – luoma rinnakkainen maailma kuulostaa onneksi suurimmalta osalta yhtä omalta ja sitä kehystävät samat entistäkin ajankohtaisemmat kysymykset: entä luonto, millaisen maailman jätämme?

Jazz, Pop / Albumi

Elena Mîndru: Hope. Eclipse. ★★★

Oulun musiikkijuhlien uusi toimitus­johtaja, Suomessa kymmenkunta vuotta asunut Elena Mîndru on erikoistunut laulajana ja lauluntekijänä jazziin, josta hänellä onkin pohjoismainen maisterin tutkinto. Mîndrun ohjelmisto on ollut jo edellisillä albumeilla suurimmaksi osaksi joko omaa tai ainakin uutta – ja neljännellä Hopella hän laajentaa jälleen hieman musiikillisia kehiä. Englannin­kieliset tekstit ovat henkilö­kohtaisempia ja kantaa­ottavampia, sovitukset aiempiin verrattuna popahtavampia, jopa "kokeellisempia". Suomalaisista muusikoista koottua pianotrioa täydentää toisena vahvana solistisena äänenä puolalainen viulisti Adam Bałdych.

Harppu /Albumi

Brandee Younger: Somewhere Different. Impulse! ★★★

Konsertti­harppu on harvinainen soitin jazzissa ja vielä harvinaisempi solistisena johtoäänenä. Sen historia onkin vain kahden esikuvallisen ja erilaisen amerikkalaisen hahmon varassa: Dorothy Ashbyn ja Alice Coltranen. Nelikymppinen Brandee Younger kulkee osittain heidän jäljissään ja jättänee jälkensä ainakin ylivertaisena instrumentalis­tina, jota tyylilajit eivät pidättele. Viidennellä albumillaan Younger on karsinut vaihtoehdot onnekkaasti kahteen. On hiphopilla sävytettyä popmaisempaa materiaalia ja on perinteisempää triojazzia: ei sekään kovin erityistä, mutta harpistin kykyjä paremmin hyödyntävää.

Jazz / Albumi

Espoo Big Band: Blood Red. Galileo. ★★★★★

Tasavuosia täyttänyt Espoo Big Band on kartuttanut ohjelmistoaan ajoittain tilaus­teoksilla, säveltäjinä muun muassa Pekka Pohjola, Jarmo Saari ja Marzi Nyman, orkesterin nykyinen kapellimestari. Lyömäsoittaja Mikko Hassisen säveltämä ja sovittama Blood Red on tuorein tilaus – tarkan käsityöläisen monitasoinen tyylinäyte ja yksi parhaimmista myös Hassisen omassa tuotannossa. Suuren teoksen taustalla kajastaa turkkilaisen Orhan Pamukin historiallinen murha­mysteeri Nimeni on punainen, mutta tieto tästä innoittajasta on vain kokemista entisestään syventävää ekstraa. Solisteista keskeisin on Verneri Pohjola, jälleen tunteet tiivistävänä ihmisäänisenä kertojana.