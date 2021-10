”Jääääätävä rännäriiiii” – Joka ikinen Rauman Lukon matsi selostetaan Radio Ramonassa, ja viimeiset 21 vuotta on asialla yleensä ollut Risto Leino

Radio Ramonan Kiekkoilta palkittiin kevään Radiogaalassa vuoden paikallisena ohjelmana, ja selostusta kuunnellessa se on helppo ymmärtää.

”Jääääätävä rännäriiiii”, Risto Leino karjui Radio Ramonassa lauantaina 16. lokakuuta, kun Pavol Skalický tasoitti Rauman Lukon kotiottelun KalPaa vastaan lukemiin 3–3.

Intoa riittää, vaikka Leinolla on meneillään 22. kausi jääkiekon SM-liigan selostajana, ja 1400 otteluselostusta tuli täyteen viime kevään finaaleissa.

Vuonna 2000 aloittaneella selostajalla on jäänyt väliin alle kymmenen Lukon peliä. Radio Ramonalla tulos on vielä täydellisempi. Maaliskuusta 1988 alkaen joka ikinen Lukon matsi on selostettu suorana lähetyksenä.

Paikallisradioiden kulta-aikaa elettiin Ramonan perustamisen aikoihin 1980-luvun lopulla. Paikallinen urheilujournalismi on ollut alusta asti niiden olennaista sisältöä.

Sittemmin paikallisuus on lähes kadonnut mainosrahoitteisesta radiosta. Urheiluselostukset pitävät kuitenkin sitkeästi pintansa. Niiden määrä on viime aikoina jopa lisääntynyt. Tällä hetkellä kymmenen jääkiekon SM-liigajoukkueen pelejä selostetaan paikallisesti kaupallisessa radiossa.

Tampereella aloitti syyskuussa jääkiekkoon erikoistunut Tampereen Kiakkoradio. Radio Vaasa suunnittelee Vaasan Sportin otteluiden selostuksia. Osavaltakunnallisista kanavista Radio City on säilyttänyt paikalliset kiekkoselostukset ohjelmistossaan, vaikka onkin vähentänyt niiden määrää.

Radio Ramonan Kiekkoilta palkittiin keväällä mainosradioiden Radiogaalassa vuoden paikallisena ohjelmana. Se on helppo ymmärtää selostusta kuunnellessa.

Kun valtakunnallinen media, kuten Yle, käsittelee kotimaista urheilua, siitä puuttuu fanitusulottuvuus. Otteluun on suhtauduttava objektiivisesti, sillä yleisöä löytyy molempien joukkueiden kotikaupungeista.

Paikallisradio sen sijaan voi olla selostuksissaan häpeämättömän subjektiivinen. Valtakunnallisilla kanavilla samanlaiseen hehkutukseen päästään vain Suomen maajoukkueiden peleissä.

Tämä ei tarkoita asiattomuuksia. Risto Leino ei hauku tuomareita tai vastapuolen pelaajia.

Selostaessaan vastustajan maalin hän kuulostaa suunnilleen samalta kuin Ylen Jääkiekkokierroksen selostaja molempien joukkueiden kohdalla.

Radio Ramonan Kiekkoilta, Radio Ramona klo 18.30 ja radioramona.fi (vain suorana).